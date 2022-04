Tra tutti gli asset finanziari oggi a disposizione, sicuramente le criptovalute sono uno di quelli con cui è possibile guadagnare nei modi più svariati. Oggi vi presento le 6 diverse possibilità che queste ci offrono per potere fare soldi sfruttando il mercato online e stando comodamente a casa.

Investire in crypto, PUBBLICATO: 2 ore fa

Da quando il Bitcoin è nato nel 2009, l'ascesa delle criptovalute non si è mai arrestata.

Abbiamo avuto centinaia, migliaia, di altre criptomonete che hanno ottenuto la loro fetta di mercato, divenendo sempre più famose e specializzandosi maggiormente con il passare del tempo.

Oggi moltissime persone come me e come voi desiderano guadagnare un pò della ricchezza che queste sono capaci di generare e vi assicuro che ne hanno abbastanza per tutti!

Se andiamo a leggere i dati di CoinMarketCap infatti, noteremo il valore di svariati miliardi del mercato crypto sempre in crescita:

"Il volume complessivo del mercato delle criptovalute nelle ultime 24 ore è pari a $98.38B, in aumento dell'40.05%. Il volume totale in DeFi è al momento pari a $10.87B, il 11.05% sul volume complessivo, nell'arco delle 24 ore, del mercato delle criptovalute."

Volumi costantemente in aumento, sia degli scambi di criptovalute sia della più generica Defi.

Un mercato in crescita garantisce opportunità, lo sappiamo, e sono molti gli speculatori che mirano a potere strappare una parte del profitto che viene offerto da questi strumenti.

Gli investitori non sono più solamente quelli in erba, ma anche tra gli esperti del settore, forse delle vere e proprie icone del mondo della finanza, si hanno sempre più presenze.

Abbiamo George Soros, uno dei più grandi investitori di tutti i tempi che ha scelto d'inserire nel proprio portafoglio Bitcoin e poi anche il famoso trader Paul Tudor Jones che ha scelto le criptovalute per difendersi dall'inflazione.

Su Bloomberg, a proposito di Jones, ecco cosa leggiamo:

"Paul Tudor Jones sta scommettendo sulle criptovalute come copertura contro l'inflazione, che ha definito "la più grande minaccia per i mercati finanziari". Il miliardario fondatore dell'hedge fund Tudor Investment Corp. ha affermato di preferire gli asset digitali alle coperture tradizionali come l'oro e di avere "criptovalute a una cifra nel mio portafoglio"."

Insomma non è solo roba da principianti, ma i modi di guadagnare nel nuovo mondo delle valute digitali sono adatti anche ai neofiti.

Ciò che infatti bisogna comprendere è che ci sono diverse strategie e operazioni possibili per poter guadagnare con questi asset digitali e conoscerle tutte è l'unico modo per andare in profitto!

Non mancano i desiderosi di ricchezza e coloro che sperano di poter diventare ricchi in men che non si dica con le valute digitali, ma serve solo pazienza, dedizione e, perché no, un pizzico di fortuna.

Su Dove Investire questo è sottolineato più volte:

"Investire in criptovalute nel breve termine comporta dei rischi, ma se sei paziente e segui una ottica di investimento a lungo termine, queste quattro criptovalute possono renderti più ricco."

Vuoi diventare ricco, fare soldi o sfondare nel mercato crypto? Avrai la tua chance, questo è poco ma sicuro.

Ora ti mostro 6 modi in cui è possibile guadagnare restando seduto e con il tuo PC in mano, sfruttando questa valida tecnologia che sta appassionando così tanti neofiti e speculatori esperti: le criptovalute possono davvero fare la differenza!

Investire in criptovalute

Oggi il mondo crypto presenta tantissime opportunità, ma solo per chi è in grado di coglierle.

Uno dei più grandi vantaggi della nostra decade è quella di poter lavorare esclusivamente con un computer e comodamente da casa, anche grazie al mercato crypto.

Il primo modo, sicuramente tra i più ovvi, per guadagnare con le criptovalute è investire a lungo termine.

Possiamo comprare direttamente le nostre valute digitali, grazie alle piattaforme dedicate, scegliere fondi che diversificano per noi nel mondo delle criptomonete o addirittura usare una parte del nostro capitale per partecipare a compagnie che operano con e per le criptovalute.

Per chi avesse qualche dubbio sulle aziende operanti nel settore, su Investopedia leggiamo diverse possibilità:

"Le tue opzioni includono società di mining di criptovalute, produttori di hardware di mining, società come Robinhood Markets, Inc. (HOOD) e PayPal Holdings, Inc. (PYPL) che supportano la criptovaluta e molte altre con diversi livelli di esposizione alle criptovalute."

Siamo soliti pensare che investire sia solo per gente ricca, ma ogni montagna va scalata cominciando con piccoli passi e anche il mondo finanziario deve affrontato allo stesso modo se si spera di poter arrivare in cima.

Fare trading con le criptovalute, la speculazione di breve termine

Un'altra alternativa che vi permette, se studiate il mercato e avete una buona gestione del rischio, è quella di speculare sui mercati finanziari che trattano criptomonete.

Il trading è un'attività ad alto rischio, questo lo so, ma è praticata da centinaia di migliaia di persone e società illustri che muovono il mercato allo scopo di ricavarne profitto.

Alcune tra quelle che trattano valute digitali sono eToro, Plus500 e FTX, tanto per fare un esempio.

Un'attività profittevole se fatta nel modo giusto, presentata come semplice speculazione su Plus500:

"Fare trading su una criptovaluta significa assumere una posizione finanziaria sulla direzione del prezzo delle singole criptovalute contro il dollaro (in coppie crypto/dollaro) o contro un'altra criptovaluta, da crypto a coppie crypto."

Nulla di così impossibile, non abbiate paura, si può imparare e migliorare, in fondo è come scegliere d'investire, solo che lo si fa nel breve periodo.

Bisogna studiare, analizzare le componenti del rischio, ma tutto si può trovare nei libri e online, un lavoro che può fruttare parecchio se fatto come si deve e con dedizione, guadagnando bene e senza uscire di casa.

Nuove frontiere: staking e lending di criptovalute

Negli ultimi anni si sono fatte strada altre modalità per operare nel mercato crypto.

Due in particolare sono spesso associate, ma non sono la stessa cosa.

Quando parliamo di staking vogliamo intendere un'attività per cui decidiamo di bloccare in un portafoglio digitale le nostre criptovalute, senza la possibilità di "scambiarle", guadagnando dalla rete un interesse che dipenderà dalla quantità di valuta digitale impegnata.

Questo è un bene, perché acceleriamo e miglioriamo i processi interni della blockchain di riferimento. Anche Atnews è d'accordo:

"Lo staking è anche un bene per la blockchain, poiché più persone lo fanno, più veloce diventa la blockchain. Questo può essere un bene per te se tieni la moneta nativa di quella particolare blockchain (ad esempio l'etere di criptovalute per la blockchain di Ethereum) poiché è più probabile che il prezzo salga."

Quando parliamo di "lending" invece, stiamo analizzando una pratica simile in cui, però, prestiamo le nostre criptovalute a un altro investitore, e non alla rete, avendo così un ritorno sotto forma d'interessi.

Il web si avvale ormai di moltissime piattaforme con cui fare staking e lending, come: Crypto.com, Binance, Coinbase, eToro, Spectrocoin, Blockfi e CoiRabbit sono solo alcune delle più affidabili.

Insomma, utile, rapido e semplice, non trovate?

Blockchain e social media per guadagnare criptovalute

Sembrerà strano, ma a me non tanto, che il mondo dei social media sia stato preso d'assalto dal mondo degli asset digitali.

In alcune delle cosiddette DApps, applicazioni nate in relazione alla Defi (finanza decentralizzata), è possibile ottenere criptovalute per alcuni lavori che si compiono al loro interno, tutto basato ovviamente su sistemi di blockchain.

Leggere, creare contenuti, prendersi cura di alcune pagine e perfino dare consigli possono garantire ricompense davvero incredibili!

Dove? Semplice, per dare un'occhiata potete cominciare con queste tre semplici e intuitive piattaforme che vi stupiranno con le loro rewards in valuta digitale: Peakd.com, Publish0x, Read.Cash.

Vi sembrerà incredibile, ma non solo le piattaforma per social media si stanno preoccupando d'incentivare l'operato degli appassionati crypto con pagamenti in monete digitali, anche CoinMarketCap, infatti, permette di studiare, guadagnando criptovalute sulla sua piattaforma:

"CoinMarketCap ha collaborato con progetti affidabili ed emergenti per offrire un modo semplice per conoscere la criptovaluta, guadagnando criptovalute come ricompensa."

Giornate "Airdrop", approfittane!

Ecco come sperare di ottenere delle criptovalute nel modo più facile possibile: le giornate Airdrop.

Molto attraente perché possiamo ottenere valute digitali semplicemente gratis e non c'è niente di meglio se non volete spendere denaro o perdere tempo.

Solitamente queste giornate prevedono la presentazione di una nuova blockchain o di un progetto per cui si regalano criptovalute allo scopo di farle conoscere, dando a tutti la possibilità di essere partecipi e appassionarsi al piano dei creatori del token in questione.

Spesso limitate e a tempo, le giornate Airdrop rappresentano una grossa opportunità.

Nonostante questo, però, è perfino possibile sfruttare occasioni e bonus straordinari di società famose che provano ad attirare clienti offrendo le valute digitali come ricompensa, un esempio lo leggiamo sul Time:

"Shake Shack ha recentemente annunciato un nuovo programma di premi che darà ai clienti Bitcoin gratuiti, un'offerta per attirare i clienti più giovani nella catena di hamburger fast-casual, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal."

Mining: un altro modo per ottenere criptovalute

Ultimo dei metodi, sicuramente il più vecchio è il mining.

Come gli antichi cercatori d'oro, rapportati all'epoca del digitale, potete decidere di dedicarvi a questo vecchio modo per guadagnare criptovalute.

Il Proof of Work è ancora una delle strade fondamentali per generare criptomonete e ci sono diverse società che ancora lo praticano, ma ricordate: solitamente è la possibilità più ardua.

Fare mining vuol dire dovere disporre di abbastanza denaro e strumenti adeguati, cioè hardware potenti e costosi insieme a una conoscenza della materia informatica/blockchain superiore a quella basilare.

Nonostante questo bisogno, è ovvio come sia anche questa una delle prime alternative ancora valide nel mercato digitale per guadagnare soldi con le crypto.