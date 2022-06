Fineco arricchisce la propria offerta bancaria con le criptovalute. Mantenendo i propri canoni di trasparenza e semplicità, il broker apre le porte al mondo Bitcoin e altre crypto attraverso un'offerta di accesso facile facile, per chiunque voglia cimentarsi in questo mondo. Di seguito tutti i dettagli per saperne di più.

Dall'inizio del 2018, e in particolare negli ultimi mesi, le criptovalute hanno catturato l'attenzione della comunità degli investitori. E tutto questo nonostante il fatto che nel 2017 una criptovaluta sia crollata di oltre l'80% del suo valore al top! Vale la pena investire nelle criptovalute?

Questa guida incentrata su Fineco risponde a tutte le vostre domande sull'universo delle criptovalute e del mining, sulla differenza tra token e monete e molto altro ancora! In questo articolo cercheremo di isolare le informazioni più utili per avvicinarvi al mondo degli investimenti in crypto, senza pretesa di esaustività.

Perchè Fineco si è dedicata alle criptovalute

Le criptovalute sono diventate di recente un tema più caldo che in passato. Molte persone sanno che sono importanti, ma non le capiscono veramente. In effetti, a voler essere più precisi, le cryptocurrencies sono complicate e difficili da capire, anche per molte persone che già lavorano nel settore, figuriamoci un utente qualunque.

I paradigmi finanziari tradizionali si basano su sistemi centralizzati che prevedono il controllo e la sicurezza di organizzazioni centralizzate (ad esempio, una banca centrale o una borsa valori). Le transazioni tradizionali tra individui o aziende non possono essere considerate libere e sicure finché entrambe le parti non hanno completato la loro parte dell'accordo.

Il mondo delle criptovalute è complesso. Non è facile comprendere i dettagli tecnici di queste valute digitali, ma è anche difficile sapere come acquistarle o dove cercarle. Ci sono molte risorse online che possono aiutarvi a saperne di più sulle criptovalute e sul loro utilizzo, ma ci sono anche molte altre risorse per aiutarvi a iniziare.

Come leggiamo sullo stesso portale di Fineco, le motivazioni per fare trading sono diverse:

Sicurezza e affidabilità. Hai la sicurezza di investire con la Banca tra le più solide in Italia (CET1 18,8%);

Effetto leva. Puoi amplificare i tuoi risultati impiegando solo una parte del capitale richiesto.

La guida di Fineco per capire le criptovalute

La guida di Fineco è un'introduzione di facile lettura al mondo delle criptovalute. La guida spiega cos'è una criptovaluta e come funziona, oltre a fornire una panoramica di tutte le principali criptovalute attualmente in circolazione (Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple).

Il portale del broker contiene anche informazioni su come vengono elaborate le transazioni in criptovaluta, oltre a link ad altre risorse utili come gli exchange dove è possibile acquistare e vendere criptovalute. In più, è possibile trovare un chiaro ingresso al mondo crypto attraverso il trading, che viene offerto in 3 diverse modalità di azione:

CFD

Knock Out Options

ETP

Si tratta di una offerta di ingresso nel mondo delle criptovalute che accompagna l'utente in una scelta di investimento non troppo rischiosa per il suo portafogli.

Fineco avvicina al mondo delle criptovalute

Fineco è la prima e unica banca in Italia ad offrire servizi di criptovalute. Gli appassionati di criptovalute possono aprire un conto presso Fineco, depositare le proprie monete e utilizzarle per effettuare pagamenti o prelevare contanti agli sportelli automatici.

Nell'ambito dell'impegno profuso ad aiutare le persone a comprendere meglio il mondo delle criptovalute, il broker ha lanciato una nuova sezione del proprio portale dedicata a questo argomento. In questa guida vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sui nuovi servizi offerti da Fineco, incluso il fatto di xapire quanto possa convenire o meno questo broker rispetto ad altri competitor.

Le criptovalute sono un modo nuovo e innovativo di investire. Ti consentono di accumulare risorse digitali che potrebbero avere potenziali ritorni finanziari nel tempo. Le criptovalute, in verità, sono spesso considerate investimenti ma possono anche essere utilizzate come mezzi di pagamento.

Non è necessario comprendere i tecnicismi dietro di essi per iniziare, basta isolare le informazioni giuste per crearsi una solida preparazione e partire anche da zero.

Conviene scegliere Fineco come di broker di criptovalute?

Come abbiamo già anticipato, Fineco è un broker di criptovalute che aiuta gli investitori a investire in criptovalute. Fornisce una varietà di servizi, inclusa la licenza di custode e scambi di criptovalute, nonché la fornitura di strumenti di trading e supporto. Inoltre, offre una varietà di opportunità di investimento, inclusi investimenti diretti in criptovalute, derivati e ICO.

Perché dunque dovresti investire in criptovalute tramite Fineco? Ci sono una serie di ragioni per cui dovresti considerare di investire in criptovalute tramite Fineco. Innanzitutto, le criptovalute sono altamente volatili e suscettibili alle fluttuazioni del mercato.

Tuttavia, finché sei preparato a queste fluttuazioni e hai una solida conoscenza dei fondamenti del trading di criptovalute, esse rimangono un investimento ad alto potenziale. In secondo luogo, le criptovalute sono risorse finanziarie uniche con una serie di vantaggi rispetto alle risorse tradizionali.

Ad esempio, sono senza restrizioni particolari, il che significa che possono essere scambiati con chiunque senza limitazioni di tempo e di spazio. Questo li rende una valida opzione per gli investimenti globali. In terzo luogo, le criptovalute sono resistenti alle interferenze del governo e alla censura degli istituti finanziari. Questo le rende uno strumento potenzialmente potente per la libertà finanziaria.

Inoltre, poiché tutte le transazioni sulle reti di criptovaluta sono registrate in blockchain pubbliche, è impossibile per chiunque altro interferire con la tua transazione di criptovaluta o tentare di rubare i tuoi fondi; questo elimina la minaccia di frode e furto associata ai metodi tradizionali di investimento come azioni e obbligazioni, il che ha reso l'investimento in criptovalute una scelta popolare tra molte persone nel corso degli anni.

È anche importante notare, però, che la maggior parte delle criptovalute non è supportata da alcun governo, quindi il valore di ogni moneta può variare notevolmente di giorno in giorno. Comunque, la risposta alla domanda iniziale non può che essere affermativa!

In quanti modi posso investire in criptovalute se scelgo Fineco?

Fineco offre diversi modi per investire in criptovalute. Il primo modo per investire in crypto è il Fineco Crypto Exchange. Si tratta di una piattaforma che consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute come Bitcoin ed Etherum. Lo scambio è disponibile in tre lingue: Inglese, Italiano e Spagnolo. È possibile accedervi via web o via cellulare (iPhone o Android).

Il secondo modo consiste nell'acquistare quote di un fondo che investe in criptovalute. Il broker dispone di due fondi con questo tipo di strategia di investimento: Finexo Crypto Fund 1 e Finexo Crypto Fund 2.

La terza via è rappresentata dai CFD su criptovalute come Bitcoin, Etherum e Ripple. Questi prodotti non sono disponibili presso i broker tradizionali perché non hanno un'attività sottostante di cui si è proprietari, ma sono piuttosto strumenti finanziari il cui valore dipende dal movimento del prezzo di un'attività.

Quanto all'attività di trading in criptovalute, Fineco contempla come abbiamo già detto oltre ai CFD anche le Knock Out Options e gli ETP.

Cos’è un CFD e quali rischi comporta il trading?

Un CFD è un contratto per differenza, il che significa che non si acquista l'asset in sé, ma si scommette sul suo movimento di prezzo. In questo modo, non è necessario conservare le criptovalute sui server di Fineco e non si è esposti al rischio di perdita dei fondi a causa di furti o attacchi informatici.

Il secondo modo di investire attraverso Fineco è quello di fare trading direttamente sulle borse con altri utenti. Questa opzione comporta alcuni rischi:

Siete esposti alla volatilità dei prezzi; se acquistate un'attività a 300 dollari e subito dopo il prezzo scende di 50 dollari, perderete denaro se la rivendete a 250 dollari.

Non avete alcuna garanzia di recuperare il vostro denaro (soprattutto se operate su borse con scarsa liquidità).

Altre possibilità offerte oltre a quelle già menzionate sono:

1. Investire sui Futures Bitcoin con leva fissa

2. Investire in Bitcoin Futures a leva variabile.

Un Bitcoin future è un tipo di strumento finanziario derivato che consente agli investitori di speculare sul prezzo dei Bitcoin senza possedere effettivamente alcun Bitcoin. Il contratto scade a una data futura in cui raggiunge il prezzo di regolamento, ovvero quando si riceve il pagamento (o si perde l'investimento iniziale).

Chi fa trading di Bitcoin futures?

I trader che vogliono guadagnare con il Bitcoin senza dover acquistare o vendere Bitcoin reali possono essere interessati ad acquistare contratti futures sul Bitcoin. Gli investitori possono anche utilizzarli come strumenti di copertura contro eventi imprevisti che possono influire negativamente sul valore del loro portafoglio, come hack o violazioni della sicurezza.

La prima offerta di Fineco è l'investimento in futures su bitcoin con leva fissa. Il broker mette a disposizione diversi tipi di contratti a tale scopo con caratteristiche precise. In genere i contratti sono regolati in USD e hanno una dimensione minima di negoziazione stabilita di volta in volta in base alle condizioni di mercato.

Ad esempio, posto che il valore di 1 Bitcoin sia di 20.000 dollari, se volete aprire un conto con 10.000 dollari, potrete negoziare fino a 4 contratti (4 x 20.000 dollari = 80.000 dollari). È anche possibile iniziare a fare trading senza alcun deposito iniziale utilizzando i propri crediti o acquistandoli da altri trader. Che cos'è la leva variabile?

La leva variabile significa che è possibile operare con una somma di denaro superiore a quella effettivamente disponibile sul proprio conto di trading.

Ad esempio, se disponete di 1.000 dollari, potete negoziare con un valore massimo di 20.000 bitcoin utilizzando una leva di 5x. La leva massima disponibile è 100x (o 1:100), il che significa che potete operare con un valore di 1 milione di dollari di bitcoin (o di qualsiasi altro asset).