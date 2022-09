Non abbiamo certezze sul futuro delle criptovalute, ma $GALA è una di quelle che vale la pena valutare per i nostri investimenti futuri, grazie al successo e all'entusiasmo delle community per i giochi GRIT e Superior.

L'ecosistema di $GALA è stato creato nel lontano 2019 e da quell'anno non ha fatto altro che evolvere con un unico scopo: riuscire a incentivare il mondo del gaming.

Tuttavia il mondo dei videogiocatori è spesso restio al cambiamento e, il team composto da Eric Schiermeyer, Wright Thurston e Michael McCarthy ha voluto vagliare diverse possibilità affinché più utenti possibili trovassero le giuste ragioni per rivolgere la propria attenzione al nuovo modo di giocare di Gala Games.

Ci sono tre elementi fondamentali nel network: la blockchain di Ethereum, gli NFT e la criptovaluta nativa.

Ora, parlando della blockchain di Ethereum, non c'è bisogno di fare le presentazioni, ma sappiate che il Merge influenzerà sicuramente tutto il network, nel bene o nel male.

Per quanto riguarda gli NFT, questi sono utilizzati all'interno della piattaforma: venduti, scambiati e acquistati costantemente per essere utilizzati durante le sessioni videoludiche degli utenti.

La crypto, invece, merita un attenzione maggiore perché potrebbe essere uno di quegli asset che vale la pena tenere in portafoglio, scopriamo la ragione!

Cos'è la crypto $GALA?

Il possesso della criptovaluta nativa di questa rete fornisce diversi diritti.

In primis è possibile votare la pubblicazione o meno di un determinato gioco, cosa che offre un discreto vantaggio agli utenti della piattaforma.

Inoltre con essa è possibile acquistare gli NFT all'interno del sistema ed essere premiati durante le sessioni di gioco o semplicemente a coloro che hanno operato all'interno del sistema di convalida blockchain per un determinato lasso di tempo, calcolato con un sistema a punti.

$GALA non è stata protagonista di un ICO (Initial Coin Offering) per raccogliere capitale, ma il consenso della community e i suoi videogame hanno fatto sì che si apprezzasse facilmente.

Oggi potrebbe rappresentare uno di quegli asset che vale la pena tenere in portafoglio, fosse solo perché il settore della Gamefi, su cui essa si basa, sta crescendo a vista d'occhio!

Prezzo $GALA oggi

Consideriamo che il suo minimo assoluto è stato di $0,00022 nel 2020, ma sul finire del 2021 ha raggiunto il suo massimo di sempre a $0,71. Niente male, no?

Specialmente se consideriamo che dopo il ribasso del 2022, che lo ha spinto sulla soglia di $0,048 oggi, potrebbe essere dietro l'angolo un nuovo rally.

Perché? Semplice, essa si basa sul concetto di metaverso e Gamefi, temi sempre più in voga tra gli utenti del web e che continuano ad attirare persone da tutto il mondo!

Attualmente siamo ancora in un trend ribassista, vero, ma i fattori appena menzionati potranno continuare a spingere il prezzo della crypto verso l'alto e, ammesso che il cambiamento di trend sia davvero dietro l'angolo, con la criptovaluta scesa a un prezzo troppo appetibile per i trader.

Gala Games: il successo del Gamefi

Con il Gamefi e la creazione di giochi basati su blockchain e NFT, l'universo videoludico ha conosciuto una nuova ondata di novità che l'ecosistema Gala Games rappresenta in pieno.

La sua crescita, con conseguente apprezzamento della sua criptovaluta nativa, ha subito un calo nell'ultimo anno come molte altre realtà del Web3, ma alcune nuove uscite hanno fatto la sua fortuna: si tratta del gioco GRIT e il nuovo Superior.

Parliamo di un network basato sul gaming e la blockchain che conta circa 1,3 milioni di utenti e 10 videogame già all'attivo, con altri 9 prodotti in cantiere dall'inizio dell'estate che stanno procedendo bene!

GRIT, grandi risultati e nuovi NFT

A giugno del 2022 una delle nuove proposte più accattivante dell'ecosistema sopracitato era GRIT.

Il videogame si basa sul selvaggio west, in cui è chiesto d'interagire con altri giocatori e di sfruttare gli NFT nel mondo ricreato in collaborazione con Epic Games, con personaggi creati ad hoc, unici, e numerose ricompense lungo il cammino.

Questo è un accordo storico: due giganti uniti per cambiare per sempre il panorama videoludico. Epic è ben noto per la sua vasta portata, i titoli enormi e l'enorme seguito nel mondo dei giochi, e Gala è il pioniere dei giochi Web3!

Insomma un videogame che è stato ben accolto e ha reso $GALA nuovamente interessante già all'inizio dell'estate, con il mondo del gaming sempre più connesso alla blockchain. Tuttavia il definitivo salto di qualità potremmo averlo con il prossimo videogame.

Leggi anche:"Console per NFT: rivale di PS5 e Xbox, Polium One sarà la prima per giochi Web3"

L'Attesa per il videogame Superior: fan spingono la criptovaluta

Solo pochi giorni fa uno dei prossimi giochi offerti da Gala Games è stato reso disponibile per il beta testing, anche senza l'utilizzo degli NFT: si chiama Superior.

Il gioco ha riscosso un gran clamore tra le community dei videogiocatori e su Twitter!

Si tratta di uno sparatutto in terza persona dalla grafica intrigante e sappiamo che saremo chiamati a collaborare con gli utenti per sconfiggere cattivi supereroi, rubando le loro abilità e progredendo attraverso scenari in continuo mutamento.

A dir poco entusiasmante, no?

Come se non bastasse il token nativo si conferma ancora un'ottima opportunità per allargare gli asset in portafoglio, considerando l'entusiasmo degli utenti e le proposte sempre più apprezzate di Gala Games.

E sono sempre di più le crypto che mirano la settore, quindi restate connessi!

Puoi leggere anche:"Solana lancia fondo da 100M! Futuro del Gamefi in Sud-Korea"