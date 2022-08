Polygon è una di quelle blockchain che non smette di far parlare di sé e il mercato degli NFT non può che ringraziare: una nuova partnership con GameSpace ha infatti raggiunto già 1 MLD di utenti Steam interessati al nuovo airdrop di token in preparazione.

Il mondo videoludico ha avuto la fortuna d'incontrare quello relativo a blockchain e criptovalute, ma qual è stato lo sviluppo più interessante?

Di sicuro gli NFT sono stati lo strumento necessario per l'evoluzione dell'esperienza degli utenti.

Piattaforme come GameSpace sono la summa di tutte queste nuove tecnologie, capaci d'interagire tra di loro facilmente, riuscendo a catturare una schiera sempre più ampia di gamers e fan del Web3.

Di recente una blockchain in particolare sta molto facendo parlare di sé, anche grazie all'ultima partnership siglata con GameSpace: si tratta di Polygon.

Polygon($MATIC) nasce come piattaforma decentralizzata basata sulla blockchain di Ethereum con lo scopo di concedere agli sviluppatori di creare ecosistemi e nuove applicazioni con meno costi e maggiore sicurezza.

In questo contesto, il settore del Gamefi trova nelle due società citate un ottimo connubio che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, specialmente dopo l'annuncio dell'airdrop che vedrà l'uscita di nuovi NFT.

E non è finita! Questi nuovi Non-Fungible-Token interesseranno parecchio tutti gli utenti di Steam, la piattaforma dedicata alla promozione digitali dei più famosi videogame in circolazione.

GameSpace rivoluziona il Gamefi

Quando parliamo di questa piattaforma ci avviciniamo a uno dei paradisi dei gamer.

GameSpace è una piattaforma di gamer per i gamer!

Si tratta di un ecosistema con una community in cui i videogiocatori interagiscono tra di loro, dove trovare recensioni sui videogame, scambiare opinioni ed essere aggiornati sulle ultime uscite o novità del mondo videoludico.

Si tratta della prima piattaforma a offrire servizi come "realtà Gamefi" introducendo tecnologia blockchain e lanciando un airdrop di NFT messi a disposizione di tutti gli utenti Steam che saranno interessati.

Tra benefici e ricompense, l'interesse è crescente, sopratutto dopo l'annuncio di Polygon come partner nell'impresa.

Ricompense e gadget, airdrop NFT su Polygon

L'accordo ha attirato subito l'attenzione dei fan di tutte le piattaforme coinvolte, sempre più curiosi e interessati alla Gamefi.

Cosa ci dobbiamo aspettare da questo airdrop? Ebbene Game Space e Polygon hanno rivelato la prossima diffusione di Non-Fungible-Token per gli utenti di Steam!

Ogni utente di Steam ha la possibilità di ottenere un badge Game Space esclusivo, il cui livello varia a seconda di quando l'utente si è registrato, e il badge stesso non può essere rivenduto.

Tutto varia in base al periodo di registrazione: gli utenti di Steam che si sono registrati per meno di 1 anno possono ricevere un badge di bronzo, coloro che si sono registrati per 1–2 anni possono ricevere un badge di bronzo e un livello 1 Merge Bird NFT.

A seguire, gli altri che si sono registrati per 2–3 anni che riceveranno un badge argento e un livello 2 Merge Bird NFT e infine coloro che si sono registrati per più di 3 anni possono ricevere un badge Gold e un livello 3 Merge Bird NFT.

L'hype generato è altissimo!

Ricompense e gadget su Steam: 1 MLD di utenti a raccolta

La notizia attira tutti, dai fan dei token non fungibili ai gamer di professione.

L'iniziativa infatti interessa circa 1 miliardo di utenti su Steam, che potranno accaparrarsi l'esclusivo token promosso in collaborazione con la rete Polygon.

L'interesse è dovuto alle migliorie o i benefit che potrebbero ottenere i detentori di questi nuovi NFT, cosa che molti cominciano a domandarsi.

Game Space potrebbe lanciare nuove opportunità e funzioni per i titolari di badge nella fase successiva all'airdrop, come l'inserimento nella whitelist per nuovi giochi futuri, l'idoneità a partecipare a giochi in abbonamento e su invito, gettoni AirDrop, ecc.

Tutto questo promuovendo il mondo della blockchain in un settore sempre in forte crescita.

Supporto a Polygon: saranno abilitati depositi e prelievi sulla rete

La collaborazione tra GameSpace e Polygon apre senza dubbio un ventaglio di opportunità.

Grazie al supporto di questa terza blockchain sarà molto più facile per gli sviluppatori con accesso a Polygon creare videogame più efficienti e coinvolgenti, con applicazioni da potere rendere disponibili in modo più semplice e rapido.

Inoltre sarà possibile anche utilizzare questa terza blockchain supportata per depositare e prelevare asset digitali come gli NFT che saranno resi disponibili!

Gli utenti devono solo scaricare l'applicazione Game Space Wallet, accedere e fare clic sul banner per collegare il proprio account Steam sulla home page e fare clic per richiedere il premio e avere accesso a tutte le nuove funzionalità nata dalla partnership con Polygon.

Qual'è l'obiettivo con i nuovi NFT?

Ovviamente l'intento è chiaro e favorisce entrambe le parti.

Fare migrare gli utenti dal Web2 al Web3 è un passo importante, favorito da Non-Fungible-Token di valore.

Gli utenti di Steam sono i destinatari previsti dei premi dell'airdrop, con l'obiettivo finale di vedere giocatori Web2 entrare nel regno Web3 e giocare ai videogame GameFi.

L'obiettivo di Game Space è quindi integrare Steam in toto, diventando così la porta di passaggio per questa transizione! I nuovi giocatori porteranno così l'universo Web3 a tutti gli altri, privi di barriere e favorendo una diffusione a macchia d'olio.

