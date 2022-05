Comprensibilmente, sarai interessato a trovare modi semplici per accumulare criptovaluta, dato il suo potenziale. Ci sono vari modi attraverso i quali si può guadagnare criptovalute gratis. Questo articolo raccoglie tutte le informazioni di cui hai bisogno per guadagnare criptovalute gratuitamente nel 2022.

L'acquisto di un singolo Bitcoin costava circa $ 0,0008 quando lanciato inizialmente nel 2010. Bitcoin e altre criptovalute sono aumentate di valore, ma ci sono ancora modi per accedervi gratuitamente.

Tuttavia, la volatilità delle criptovalute rende un investimento rischioso. L'ultimo crollo del mercato delle criptovalute non è un grosso problema per coloro che hanno acquistato le proprie criptovalute gratuitamente. In questo articolo parleremo delle autostrade per guadagnare criptovalute.

Tutto sul funzionamento delle criptovalute

Sebbene il concetto di criptovalute possa sembrare sofisticato, e lo è per molti versi, il concetto stesso è essenziale. Il denaro digitale peer-to-peer, piuttosto che un tipo di denaro reale controllato centralmente, la criptovaluta viene registrata da un registro digitale pubblico.

Di conseguenza, il mining è diventato un modo popolare per fare soldi tra gli appassionati di criptovaluta. Questo gigantesco libro mastro è stato crittografato per proteggere i dati degli utenti e il sistema.

Come qualsiasi altro tipo di denaro, puoi spendere criptovaluta; viene semplicemente archiviato digitalmente anziché essere stampato e coniato come altre forme di valuta.

Cambi di criptovaluta, che sono un po' come i mercati azionari in modi specifici, ti consentono anche di effettuare investimenti in valuta digitale.

Quando si tratta di effettuare transazioni digitali, vengono utilizzati portafogli digitali invece dei normali conti bancari. Puoi visualizzare il registro pubblico e salvaguardare i tuoi bitcoin con uno di questi portafogli.

Le basi del mining di criptovalute

La coda del libro mastro cresce ad ogni transazione bitcoin. Devi verificare ogni transazione prima di aggiungerla al registro pubblico. Per verificare la validità delle singole transazioni, i miner si affidano a software specializzati.

Subito dopo la conclusione di un blocco di transazione, i miner si impegnano a garantire la validità dei dati. I minatori vengono ricompensati con bitcoin per aver prima verificato i dati. Quando un blocco è stato convalidato, viene caricato nel libro mastro pubblico, formando una catena di blocchi che compongono il libro mastro.

Una volta decifrata la crittografia, il software di mining verifica ogni transazione. Il software di mining avanzato controlla tutti i dati transazionali prima di qualsiasi altro utente utilizzando una parola chiave, una stringa di numeri che può essere prodotta solo da una parola chiave specifica (chiamata HASH) e un numero generato casualmente.

C'erano diversi modi per estrarre criptovalute economicamente a casa prima di sviluppare il settore delle criptovalute. Con l'impennata del prezzo delle criptovalute, sempre più persone hanno iniziato a estrarle e a effettuare transazioni in tutto il mondo.

Ora, solo un blocco di transazioni richiederebbe anni per essere convalidato su un computer di casa. Di conseguenza, molti miner fanno affidamento su apparecchiature costose e software di mining basato su cloud. L'elio, ad esempio, è una criptovaluta che puoi estrarre senza la necessità di costose attrezzature minerarie.

Ci sono piattaforme che offrono criptovalute gratuite?

Ci sono molti modi per ottenere gratuitamente Bitcoin, ma è difficile individuare quelli che valgono lo sforzo. Se hai un computer di riserva, potresti usarlo per estrarre bitcoin; vari servizi di cashback ti premiano per l'utilizzo dei link di riferimento delle criptovalute.

Inoltre, ci sono conti di risparmio bitcoin che pagano un tasso di interesse fisso sui tuoi asset in valuta digitale.

Come guadagnare criptovalute senza mining

Anche se non vuoi minare bitcoin, ci sono molti altri modi per mettere le mani sulla valuta, come acquistarla da uno scambio o utilizzarla in una transazione.

Se non sai da dove cominciare, di seguito è riportato un elenco di altri modi per guadagnare Bitcoin per aiutarti:

1. Rendi le criptovalute una parte della tua attività

Supponiamo che tu attualmente gestisca un'impresa ma desideri ampliare i tuoi orizzonti e proteggere i tuoi soldi da inflazione e altri problemi relativi al sistema monetario. In tal caso, dovresti considerare di utilizzare Bitcoin come forma di pagamento.

In questo modo entrerai a far parte di aziende lungimiranti, sempre al passo con gli ultimi sviluppi.

2. Annunci e siti web

C'è un lavoro da fare e un premio da vincere, proprio come nel mining. È lo stesso processo, con l'eccezione che tutto ciò di cui hai bisogno è un computer, un po' di tempo e un po' di perseveranza per vedere i risultati. Vai ai siti Web designati, esamina gli annunci e fai clic sui collegamenti pertinenti affinché i Bitcoin ti paghino.

Quando utilizzi questo servizio, stai scambiando il tuo tempo o i tuoi clic con Bitcoin. Se stai cercando un posto dove iniziare a guadagnare soldi gratis risolvendo i captcha, sono disponibili molte opzioni.

Questa opzione è ideale per coloro che già detengono una certa quantità di Bitcoin, proprio come il prestito di denaro primario. Lascialo andare, quindi ricaricalo. Di conseguenza, guadagnerai ancora più bitcoin addebitando gli interessi sui tuoi prestiti.

L'unica cosa a cui prestare attenzione sono le piattaforme che stai utilizzando. Forse la strategia migliore è, per cominciare, un amico o un familiare e far crescere gradualmente la tua rete.

C'è sempre un modo semplice per ottenere Bitcoin. Una piccola quantità di questa valuta è tutto ciò che è necessario per iniziare a fare trading. Per iniziare a fare trading, devi solo aprire un conto e investire una piccola quantità di denaro. Puoi acquistare e vendere Bitcoin e altre valute in risposta alle variazioni del prezzo di mercato.

Il settore dei giochi ha fatto un passo avanti rispetto alla maggior parte delle altre aziende. Offre jackpot, bonus e profitti e premi regolari sia in denaro tradizionale che in Bitcoin, anche se potrebbe non sembrare l'idea perfetta.

Ad esempio, l'utilizzo del tuo piano, della tua esperienza sportiva o del puro caso potrebbe aiutarti a guadagnare qualche soldo. Se sei interessato sia alla crittografia che al gioco d'azzardo, questa potrebbe essere una buona opzione per te.

Ci sono giochi che danno premi in criptovalute?

Tutto si evolve con il tempo e le piattaforme di gioco non fanno eccezione. In questi giochi di rete blockchain, i giochi blockchain stanno lentamente sostituendo i giochi tradizionali come li conosciamo.

Le risorse e i token di gioco possono essere scambiati con denaro reale o criptovaluta dai giocatori che partecipano ai giochi. Il valore dei token è determinato dalla domanda e dall'offerta sul mercato.

I seguenti sono alcuni dei migliori giochi crittografici attualmente accessibili. Puoi guadagnare bitcoin e altri token digitali partecipando a questi giochi.

Il gameplay in stile Candy crush è incluso nel popolare gioco di criptovaluta Cryptopop. Criptovalute come Bitcoin e Ethereum sono rappresentati nel gioco CryptoPop.

I palloncini virtuali coprono questi simboli e devi combinarli con i punti che puoi utilizzare per guadagnare denaro digitale. Per il momento, il gioco accetta valuta Ethereum e Pop-coin.

Puoi anche guadagnare altre valute come Bitcoin Cash, Litecoin e IDEX nel gioco. Puoi guadagnare bitcoin giocando a questo gioco, accessibile su Google Play Store.

Più di 2 milioni di persone giocano ad Axie Infinity ogni giorno, rendendolo il gioco di criptovalute più popolare disponibile. Giocare, allevare, combattere e scambiare animali basati su NFT noti come Axies è possibile con il sistema basato su NFT. Sei sulla strada giusta se pensi ai Pokemon Blockchain.

Ci sono tre cose di cui hai bisogno prima di poter iniziare a giocare ad Axie Infinity: L'Axie più economico al momento in cui scrivo era 0,019 ETH, o circa $ 71. Dovrai sborsare almeno qualche centinaio di dollari per iniziare a giocare. Questo cartellino del prezzo scoraggia molti potenziali clienti.

Richiedere una borsa di studio Axie è un modo per aggirare il problema. Allevatori e manager presteranno un Axie in modo che tu possa iniziare e iniziare a guadagnare. Le borse di studio si trovano in tutto il web, anche in un subreddit dedicato all'argomento.

Le buone notizie continuano ad arrivare poiché la funzione NFT nel gioco è uno dei metodi più accettabili per guadagnare. Gli assi, noti anche come NFT nel mondo digitale, potrebbero essere allevati e venduti.

Il prezzo medio di Axie è più vicino a $ 300 rispetto ai $ 71 che abbiamo menzionato in precedenza. Un Axie è stato venduto per $ 366.000, rendendolo l'Axie più costoso mai venduto. La proprietà Lunacia non è l'unico NFT che puoi acquistare e vendere nel gioco. La posizione all'interno del gioco influisce sul prezzo di questi NFT.

Gli utenti Android e iOS possono scaricare CropBytes, un gioco crittografico. Giocare a questo gioco ti farà guadagnare criptovaluta. Tuttavia, Tron, un programma di portafoglio digitale, è incorporato. In altre parole, puoi vendere queste monete per bitcoin.

In questo gioco, puoi assumere una varietà di vari lavori. È possibile diventare un agricoltore e impegnarsi in attività agricole. In questo gioco puoi anche fare trading o investire. Puoi guadagnare un sacco di soldi se interpreti tutti i ruoli contemporaneamente.

Questo software ti dà accesso a un mercato aperto in cui puoi dedicarti al mining e al trading di criptovalute. All'interno del gioco, il valore delle criptovalute oscilla in base alle circostanze del mercato.

L'attività dei partecipanti e la fornitura sono due elementi essenziali che influenzano il valore. I token TRX verranno utilizzati per calcolare le vincite. La versione 3D del gioco dovrebbe essere rilasciata a breve.

Giocare a Merge Cats può farti vincere la criptovaluta. In uno degli aspetti più piacevoli del gioco, è possibile segnare mentre si sta ancora giocando.

Allora potrai giocare a questo gioco con facilità. Per passare al livello successivo, dovrai combinare i gatti e disporli in modo logico. Più punti sono tuoi finché continui a salire di livello.

Hai mai usato il tuo smartphone per giocare a un gioco spaziale? È possibile costruire astronavi e viaggiare su nuovi pianeti nei giochi spaziali. Questi includono l'estrazione di risorse, l'esplorazione di nuove aree e così via.

In termini di grafica, è uno dei migliori. Puoi costruire un'astronave acquistando vari pezzi, oppure puoi anche sbloccarla giocando. Inoltre, puoi esplorare nuovi pianeti e acquistarli nel gioco.

Hai bisogno di un razzo per andare in altri mondi e devi pagare per il lancio del tuo razzo. C'è una sfilza di diverse tattiche e linee guida da seguire. Lo imparerai se giochi. Tuttavia, il gioco non è economico. Per iniziare, dovrai investire denaro nel gioco.

Questo gioco richiede un software aggiuntivo chiamato Portafoglio Arkane per guadagnare valuta digitale attraverso la vendita delle tue astronavi. Per scambiare le tue valute Ethereum con bitcoin, avrai inoltre bisogno di un portafoglio.