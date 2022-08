Coinbase ha uno dei programmi più remunerativi tra tutti gli exchange in circolazioni e permette di guadagnare gratuitamente criptovalute. Sapete come? Vi spiego rapidamente le semplici modalità offerte dal provider N.1 del Web3.

La piattaforma crypto Coinbase non ha di certo bisogno di presentazioni. Parliamo di uno degli exchange del Web3 migliori in assoluto, con un grado di affidabilità altissimo e una serie di funzionalità invidiabili da gran parte del settore.

Dovete sapere che ci sono più di 500 exchange di asset digitali tra cui gli investitori più esperti possono scegliere e i neofiti rischiano di perdersi! Non è facile, infatti, riconoscere subito i migliori.

A questo proposito, Coinbase si è sempre battuto per offrire servizi all'avanguardia e una sicurezza che molti altri exchange non possono vantare, promuovendo tra l'altro la sua piattaforma con delle iniziative davvero interessanti!

Una di quelle di cui vanno più ghiotti gli utenti è l'opportunità di guadagnare criptovalute gratuitamente, senza nessun investimento iniziale e senza doversi perdere in attività complesse.

Come? Adesso lo vedremo, con alcuni chiari e brevi passaggi che vi permetteranno di arricchire il vostro portafoglio senza spendere $1!

Coinbase, fai fruttare le tue criptovalute

Oggi il Web3 ci presenta decine di opportunità per guadagnare grazie alle nostre valute digitali.

Non possiamo ignorare la crescita del mercato e sicuramente tenere i nostri asset digitali "in letargo" nel nostro wallet non è sempre la scelta migliore per ottenere profitto.

In un momento come questo, infatti, dove l'inflazione galoppa e i tassi d'interesse aumentano, non si può negare che gli investitori siano particolarmente attratti dagli asset digitali.

E Coinbase sta offrendo metodologie diverse con cui guadagnare denaro fiat o crypto, in modo sicuro, semplice e a partire da $1!

Molti sanno come sfruttare le proprie criptovalute per guadagnare pur senza effettuare vendite o acquisti direttamente, ma Coinbase permette di ottenere valuta virtuale anche gratuitamente!

Guadagna facendo staking

Molte blockchain si basano oggi sempre più sul metodo di verifica "Proof of Stake", più rapido e più rispettoso dell'ambiente rispetto al vecchio "Proof of Work".

Tutti gli utenti iscritti a Coinbase, dopo aver verificato la propria identità e avere ricevuto un codice identificativo (TIN) possono selezionare sulla piattaforma le criptovalute su cui è concesso fare staking e cominciare a guadagnare una percentuale a seconda di quanta criptovaluta abbiamo impiegato nel processo.

In pratica ognuno di noi può scegliere la quantità delle proprie criptovalute da mettere in stake e, in percentuale, si riceveranno dei premi crypto ogni volta che avremo aiutato la blockchain a convalidare un nodo non fraudolento.

Un modo facile per sfruttare i nostri fondi digitali immobili nella rete in un momento complicato come questo.

Rendimenti Defi? Un nuovo metodo assai interessante

Un altro metodo per guadagnare criptovalute senza dovere comprare o spendere il proprio denaro riguarda i prestiti crypto.

In pratica con Coinbase possiamo, oltre lo staking, optare per il rendimento Defi.

Questo metodo consente di prestare parte (o anche tutta) la nostra criptovaluta in questione ad App che si occupano di prestito Defi, guadagnandone così un rendimento.

Se con lo staking aiutiamo la rete a mantenersi sicura e operativa, con il rendimento Defi prestiamo le nostre crypto (solitamente depositate all'interno di un Compound Finance) che verranno utilizzate da terzi in vario modo mentre noi guadagneremo fino al 5,75% in APY.

Ovviamente entrambe le proposte sono gratuite sulla piattaforma, che semplifica entrambi i processi per tutti gli utenti, che altrimenti si ritroverebbero in difficoltà.

A scuola di criptovalute: Learn & Earn Coinbase

Terzo e ultimo metodo che permette di guadagnare stando comodamente seduti e senza spendere denaro: i corsi di Coinbase.

Non sempre studiare piace, ma l'exchange crypto ha trasformato un'attività per molti noiosa in un ottimo modo per guadagnare gratuitamente criptovalute o percentuali almeno minime di esse.

Basterà iscriversi alla piattaforma e avrete accesso al programma "Learn & Earn" che vi permetterà di familiarizzare con criptovalute vecchie e nuove, approfondendo gli argomenti del Web3 in cambio di crypto come ricompense a fine corso!

Una grande iniziativa che spopola sempre di più e permette di approfondire l'universo blockchain aumentando la consapevolezza degli utenti.

Quali sono i rischi associati a queste attività?

Non abbiamo molti problemi in cui potremmo incorrere, ma giusto qualcuno sempre diffuso quando si tratta del Web3.

Sicuramente potrebbero esserci errori di convalida nelle operazioni di staking o rendimento Defi, che però l'exchange s'impegna a tenere sotto controllo e risolvere per quanto rari siano questi casi.

Possibile furto delle nostre crypto? Certo, una possibilità che spaventa, ma che incontra un ostacolo rappresentato da uno degli exchange di criptovalute più sicuri e affidabili al mondo, appunto Coinbase.

Insomma i casi sono estremi, seppur esistenti e basta solo avere accortezza e collaborare con la piattaforma durante le procedure.

