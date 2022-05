Se hai in mente il trading di criptovalute, scopri di cosa hai bisogno per iniziare il tuo viaggio come trader. La criptovaluta è la tendenza del mercato di oggi in quanto è emersa come una nuova valuta alternativa e il trading di criptovalute può portare più vantaggi.

La Criptovaluta è una valuta virtuale che consente di scambiare beni o servizi.

La prima criptovaluta in assoluto è stata Bitcoin, che ha segnato il suo debutto nel 2008 da qualcuno con un'identità nascosta di nome Satoshi Nakamoto. Da allora, è emersa in modo massiccio e ora ha il potenziale per sostituire la valuta fiat. Perché? La pletora di vantaggi del crypto trading è imbattibile.

Noto che Bitcoin alla fine sta diventando una valuta di riserva per le banche, giocando lo stesso ruolo dell'oro nei primi giorni dell'attività bancaria. Le banche potrebbero emettere denaro digitale con maggiore anonimato e transazioni più leggere ed efficienti. - Hal Finney

Il mercato del trading di bitcoin è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Oggi ci sono più di 7000 criptovalute, e il mercato sta diventando sempre più grande.

Differenza tra Crypto Trading e Investimenti in criptovalute

L'obiettivo finale di qualsiasi investimento è cercare i profitti. La differenza di fondo tra il trading di criptovalute e gli investimenti in criptovalute sono i tempi di esito attesi differiscono ampiamente.

Nel settore degli investimenti in criptovalute, i risultati degli investimenti variano da medio a lungo termine. Gli investitori di criptovalute trattengono i loro soldi per un tempo più lungo, da pochi anni a addirittura mesi.

Mentre nel Crypto trading , è tra medio e breve termine. E i trader di criptovalute sospendono i loro soldi per un breve periodo.

Cos'è il trading di criptovaluta?

Secondo le regole, il trading di criptovalute è un atto di speculazione sui movimenti dei prezzi delle criptovalute tramite un conto di trading di CFD o di acquisto e vendita delle monete sottostanti tramite uno scambio.

Ad esempio, puoi scommettere a lungo termine (acquistare) se pensi che il valore delle criptovalute stia aumentando o vai a breve termine (vendi) se il valore sta scendendo. Entrambi funzionano come strumenti con leva e, per questo, tutto ciò di cui hai bisogno è un deposito minimo.

Come iniziare a fare trading di criptovalute per principianti?

Come principiante per iniziare a fare trading, i passaggi sono:

Scegli una piattaforma di scambio di criptovalute

Crea il tuo account

Finanzia le tue criptovalute

Scegli una criptovaluta in cui investire

Inizia a fare trading

Ricorda, diversi trader di criptovalute hanno esigenze e obiettivi diversi. Per cominciare, individua i tuoi obiettivi e le tue esigenze attuali ed esplora la piattaforma di trading di criptovalute ideale.

Una volta che la piattaforma è stata annotata, il passaggio successivo è la creazione del tuo account. La maggior parte delle piattaforme offre un modulo di registrazione che devi compilare con l'indirizzo e-mail, una password complessa e fare clic su Registra. Quindi devi verificare il tuo account in merito all'e-mail richiesta inviata al tuo account e-mail registrato.

Una volta registrato l'account, puoi iniziare dal depositare il capitale iniziale tramite bonifico bancario, carte di credito/debito, ecc.

Sebbene il processo completo sopra menzionato possa sembrare semplice, ha le sue corde di complessità. Molti fattori cruciali giocano un ruolo fondamentale nel determinare il tuo successo come trader di criptovalute. Il trading di criptovalute non è uno schema per arricchirsi rapidamente.

Suggerimenti per il Crypto Trading

Prima di iniziare il tuo nuovo capitolo di trading di criptovalute, è fondamentale acquisire quanta più conoscenza possibile della materia. Ti aiuta a non finire nei guai. Inoltre, funziona benissimo conoscendo i rischi associati e le leggi che possono essere applicate in base alla propria giurisdizione e alle proprie decisioni. Rispondiamo ad alcuni concetti di base

1. Ricerca approfondita

Il mercato delle criptovalute è un mercato ragionevolmente nuovo con molti termini ancora sconosciuti. Pertanto, i nuovi arrivati ​​dovrebbero avere una profonda alfabetizzazione delle risorse crittografiche per navigare sul mercato in sicurezza.

La tua ricerca dovrebbe comprendere quale criptovaluta è in trend e in calo, scambio di criptovalute, piattaforme di trading e varie criptovalute sul mercato. È un mercato diversificato e quindi scegli saggiamente cosa funziona e cosa no. Una volta raccolte molte informazioni, puoi andare avanti e iniziare a fare trading.

2. Fai pratica con il trading di criptovalute

Dove praticare il trading di criptovalute? È una delle domande più comuni sollevate dai principianti. E la risposta è che esiste una vasta gamma di conti fittizi online per monete diverse con cui puoi iniziare a esercitarti.

Il mercato del crypto trading è enorme e viene fornito con vari protocolli di trading. Quindi, comprendere il mercato dal tuo punto di vista è essenziale per andare avanti. Pertanto, scegli ciò che funziona meglio per comprendere a fondo il mercato.

3. Scegli una criptovaluta e inizia a fare trading

Tra 7000+ criptovalute che circolano ogni giorno, diventa complesso sceglierne uno se sei un principiante.

Inizia con la scelta di una criptomoneta in base alle sue prestazioni e longevità sul mercato. Dopotutto, se vuoi una valuta da scambiare che offra rendimenti ragionevoli nel mercato vicino, non intraprendere una Initial Coin Offering (ICO).

4. Diversificazione degli investimenti

È essenziale diversificare il tuo investimento per sfruttare i vantaggi delle tue risorse più a lungo termine. Hai sentito tutto il tempo "non mettere tutte le uova nello stesso paniere" e non può essere più vero nel campo del trading / investimento. Investire in risorse digitali sembra redditizio, ma anche le possibilità di una perdita si somma. Puoi diversificare tra diversi altcoin per ridurre al minimo le perdite in caso di caduta di una criptovaluta.

5. Non mettere a rischio tutti i tuoi risparmi

I tuoi risparmi sono preziosi. Come qualsiasi altra risorsa finanziaria, il trading di criptovalute comporta perdite e vincite. Investi le somme di denaro che puoi permetterti di perdere. Mettere tutti i tuoi risparmi nel trading di criptovaluta è a dir poco una scommessa. Pertanto, usa saggiamente il tuo istinto di trading e separa il tuo capitale di trading per fare trading senza preoccupazioni.

È fondamentale notare che diversi fattori influenzano il trading. Sono possibili interferenze governative, scenari globali, hack o tentativi di malware perché il mercato è volatile e cambia rapidamente.

6. Evita la paura di perderti

Il trading di criptovaluta è diventato una tendenza ultimamente. L'ampia mania delle criptovalute ha quasi affascinato tutti a farsi avanti e iniziare a investire o fare trading. C'è il commercio di criptovalute chiamato negoziazione giornaliera. Nel day trading, il termine chiamato FOMO funziona come il modo più veloce per perdere denaro. La paura di perdere (FOMO) è uno scenario di trading in cui prendi una decisione emotiva in fretta e per paura. Il trading dovrebbe essere completamente evitato quando ci si sente sotto pressione.

7. Tieniti aggiornato con le notizie sulle criptovalute

Per sopravvivere nel mercato delle criptovalute, affinare le tue conoscenze sulle criptovalute è fondamentale. Il mercato sta passando alla velocità della luce e, quindi, esercitati a rimanere aggiornato con le notizie crittografiche. Conosci le migliori app di trading di criptovalute, gli orari di trading di criptovalute e trai vantaggio dagli eventi del mercato.

Piattaforme di social media come Twitter, Facebook e Linkedin ti aiutano a tenerti aggiornato sulle tendenze e sulle novità del mercato delle criptovalute.

8. Impara dagli errori

Gli errori sono parte integrante dell'apprendimento. Se il trading di criptovalute inizialmente può causare alcune perdite, impara da loro poiché è il miglior apprendimento che nessuna pratica può offrire. Il trading di criptovalute richiede formazione, abilità e disciplina continue. Non dimenticare nemmeno gli esperti e i trader professionisti perdono la testa alla ricerca di vittorie. Impara dalle perdite e dagli errori per compensare un enorme successo.

Il trading di criptovalute è rischioso?

Come qualsiasi altro trading, la crittografia ha i suoi rischi, considerando quanto sia volatile la valuta virtuale. Ma la gestione del rischio è una componente vitale del trading. Prima di entrare nel mondo delle criptovalute, è fondamentale valutare quanto sei pronto a perdere? Si basa principalmente sull'approfondimento del capitale iniziale che stai investendo.

Il trading è di per sé rischioso. Stabilire con certezza la prevedibilità del mercato è del tutto impossibile per qualsiasi esperto. Funziona principalmente chiamando alcune decisioni difficili, alcune scelte fatte da sé e pregiudizi da sostenere nel mercato e chiamarlo un trionfo. Anche le strategie di trading di criptovalute differiscono da persona a persona. Dipende dalle preferenze, dalla personalità, dalla tolleranza al rischio, dal capitale per il trading e altro ancora.

Pertanto, il trading di criptovalute è una scelta personale che comporta la significativa responsabilità di essere responsabile dei tuoi soldi.

Conclusione

La linea di fondo è il successo nel trading di criptovalute è possibile solo se sei pratico di una strategia e conosci bene con la conoscenza del mercato. Un piano supportato dalla ricerca su quando entrare nel mercato e quando fare uscite ben strutturate è vincente per la maggior parte dei trader.

Il trading di criptovalute è una tendenza in forte espansione e, come previsto, non è un posto dove andare. Quindi, metti in atto le tue azioni e investi in monete studiandole a fondo e i loro comportamenti passati prima di fare trading. Il mercato delle criptovalute è volatile, quindi preparati ai rischi.