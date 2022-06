Se stai leggendo questo articolo, è probabile che tu non sia estraneo alla criptovaluta e a tutto il clamore che la circonda ultimamente. Ti piacerebbe sapere come iniziare a farti pagare in Bitcoin? Questa guida ti fornisce tutto ciò che devi sapere su come essere pagato in Bitcoin.

Bitcoin come metodo di pagamento

Quando Bitcoin è stato lanciato nel 2009, c'erano solo pochi investitori disposti a provare un investimento relativamente privo di rischi. Ora nel 2022, Bitcoin è la criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato e ha una base di utenti che conta milioni di persone.

Non valeva quasi nulla nel 2009 con un valore di $ 0,0008 per moneta, ma il prezzo di Bitcoin da allora è cresciuto fino a circa $ 38.000 (al momento della stesura di questo articolo). Numerosi fattori hanno contribuito a questa crescita, come la presunta scarsità della valuta, l'utilità relativa e il marketing pubblicitario da parte di una comunità dedicata.

Gli esperti hanno definito Bitcoin "l'asset con le migliori prestazioni dell'ultimo decennio". Il valore di Bitcoin è andato alle stelle negli ultimi anni e i milionari Bitcoin ora sono una classe a sé stante.

Ma la storia non è andata sempre bene. Alcuni acquirenti e venditori hanno perso i risparmi di una vita negli alti e bassi del mercato delle criptovalute. La volatilità di Bitcoin è qualcosa che funziona sia a favore che contro i suoi investitori.

Bitcoin come valuta è volatile e rischioso, ma la tecnologia alla base è piuttosto solida. Bitcoin è, principalmente, una rete decentralizzata che consente il trasferimento tra utenti senza l'influenza di alcun controllo centrale o intermediario. Le transazioni sono verificate da una rete decentralizzata di computer (denominata nodi) e registrate nella blockchain.

Bitcoin offre un metodo veloce, affidabile ed economico per inviare e ricevere denaro digitalmente. Ciò ha portato diverse aziende ad adottarlo come mezzo per ricevere pagamenti nonostante la sua volatilità. Nel settembre 2021, Coinmap ha pubblicato un rapporto in cui si affermava che oltre 23.000 aziende in tutto il mondo accettavano Bitcoin come pagamento per beni e servizi. Un indagine di HSB ha riportato che il 36% delle piccole e medie imprese negli Stati Uniti accetta la criptovaluta.

Pro e contro di essere pagati in Bitcoin

Esistono numerosi vantaggi e svantaggi associati alla ricezione di Bitcoin come pagamento.

Pro

Veloce: Bitcoin impiega un tempo medio di da dieci minuti a un'ora per completare una transazione, molto più velocemente dei metodi tradizionali di trasferimento di denaro. Ciò è dovuto al fatto che le transazioni Bitcoin hanno meno intermediari rispetto ai tradizionali trasferimenti di denaro.

Affidabile: il protocollo Bitcoin è un sistema testato e affidabile. La rete decentralizzata non consente il controllo a nessun singolo individuo. Invece, ogni nodo partecipa allo stesso modo alla verifica delle transazioni.

Sicurezza: a differenza dei sistemi tradizionali in cui il collasso/compromesso di una delle parti causa il fallimento della transazione. Utilizzando il sistema tradizionale, devi avere fiducia che le regole e i meccanismi non porteranno a errori e che ogni singola controparte coinvolta si comporterà come previsto. Con Bitcoin, le regole e framework alla base rendono impossibili le frodi e le manipolazioni. Fino ad oggi, non è stata trovata alcuna scappatoia di sicurezza nel software di Bitcoin e nessuno ha trovato alcun modo per alterare una transazione firmata o modificare la blockchain. Quindi, qualunque cosa si dica, basta che le chiavi del tuo portafoglio siano sicuro e privato, nessuno può rubare i tuoi preziosi Bitcoin.

Bassi costi di trasferimento: un altro corollario di un numero ridotto di intermediari sono i minori, quasi trascurabili costi di trasferimento associati all'invio e alla ricezione di Bitcoin, rispetto ai mezzi tradizionali. I costi di trasferimento vengono pagati ai minatori di Bitcoin come incentivo per moderare e proteggere la blockchain. I costi medi di transazione Bitcoin relativi a $ 23. È molto meno della maggior parte delle commissioni di rimessa. Puoi anche potenzialmente ridurre i costi effettuando transazioni quando la blockchain è meno congestionata.

Offre una strada per gli investimenti: ricevere bitcoin come pagamento può essere un modo relativamente sicuro per iniziare a investire in criptovaluta.

Privacy: i trasferimenti di criptovaluta sono in gran parte anonimi. Mittenti e destinatari sono identificati dai loro indirizzi di portafoglio che sono impossibili da rintracciare a meno che il proprietario del portafoglio non riveli pubblicamente la loro identità. Rispetto ai tradizionali sistemi valutari, in cui terze parti come le banche possono avere accesso ai dati finanziari personali, Bitcoin offre molta più privacy.

Contro

Volatilità: il prezzo del bitcoin ha un record di oscillazioni considerevoli nel giro di ore e minuti. Un calo di valore senza precedenti potrebbe significare una perdita del tuo reddito. Per questo motivo, è consigliabile impegnare solo una parte dei tuoi guadagni in criptovalute. Un'altra opzione è ritirare tutto non appena il pagamento viene trasferito sul tuo portafoglio. Dovrai anche modificare costantemente i tuoi prezzi per riflettere l'attuale valutazione di Bitcoin. Accettare Bitcoin come pagamento potrebbe avere il maggior numero di svantaggi a causa della sua volatilità. Se il valore della valuta diminuisce drasticamente, un azienda o individuo potrebbe perdere una parte significativa del pagamento in pochi giorni o addirittura ore.

Non tutti accettano Bitcoin: Un altro inconveniente è che la maggior parte dei commercianti non accetta la valuta digitale come pagamento. Di conseguenza, chiunque accetti Bitcoin deve vendere i token e convertirli in denaro legale, come dollari USA, prima che possano essere utilizzati per pagare le bollette.

Le transazioni Bitcoin non possono essere annullate: Le transazioni in bitcoin sono un affare fatto non appena vengono eseguite perché non possono essere annullate, mai. Potresti considerare questo come un vantaggio o un disastro. Dipende molto dalla fine del trasferimento a cui ti trovi.

Politiche normative: le normative su BTC sono ancora in via di sviluppo. I paesi di tutto il mondo stanno ancora valutando tasse e imposte sulla criptovaluta. Ciò influirà sui costi associati.

Più adatto per pagamenti di grandi dimensioni: i costi di trasferimento imposti sulle transazioni Bitcoin possono essere trascurabili per pagamenti di grandi dimensioni, ma possono essere piuttosto elevati per trasferimenti di piccole dimensioni.

I portafogli possono andare persi: se il proprietario di un portafoglio perde le chiavi o in caso di arresto anomalo del disco rigido o di danneggiamento di un virus, i Bitcoin andranno persi per sempre. Dal momento che non c'è modo di recuperarli, queste monete andranno perse per sempre nel sistema. Secondo per Chinanalysis, circa un quinto di tutti i Bitcoin viene perso in circolazione. È improbabile che questi token vengano mai trovati o recuperati.

Dopo aver discusso di alcuni vantaggi e svantaggi, passiamo ora ai fattori da considerare dopo aver deciso di ricevere Bitcoin come pagamento.

Farsi pagare in Bitcoin: altri fattori da considerare

Tasse: in paesi come gli Stati Uniti, la criptovaluta è trattata come una risorsa e tassata allo stesso modo di azioni e obbligazioni. Sei legalmente obbligato a pagare le tasse su qualsiasi profitto che hai realizzato investendo in criptovaluta. È importante scoprire cosa dicono le tue leggi locali sulla tassazione delle criptovalute.

Sicurezza: devi decidere il tipo di sicurezza che desideri per il tuo portafoglio. Potresti prendere in considerazione l'utilizzo di un portafoglio freddo. Sono generalmente considerati più sicuri degli hot wallet poiché sono completamente offline. Se devi utilizzare un hot wallet, procurati una buona VPN per una maggiore protezione.

Regolamento: non esiste un consenso globale sulle criptovalute. Da un lato ci sono paesi come El Salvador che hanno accettato Bitcoin come moneta a corso legale e dall'altro paesi come la Cina che hanno completamente bandito le criptovalute. Inutile dire che se nel tuo paese si parla di vietare le criptovalute, non sarai in grado di accettarle come pagamento. È consigliabile esaminare la situazione sul campo prima di procedere con l'adozione delle criptovalute nella tua attività.

I tuoi clienti: sono quelli che ti pagheranno tramite BTC. Devi tenerne conto nella tua decisione. Uno studio del 2021 ha mostrato che il 74% di proprietari di criptovalute negli Stati Uniti hanno un'età compresa tra 25 e 44 anni. Se i tuoi clienti sono in questa fascia demografica, potrebbe essere più facile passare ai pagamenti in bitcoin. Ma se servi i membri più anziani della popolazione, potrebbe essere più difficile per loro adattarsi

Come iniziare a ricevere pagamenti in Bitcoin

Devi mettere in atto diverse cose prima che la tua azienda sia pronta ad accettare pagamenti in bitcoin.

Imposta un portafoglio crittografico

Un portafoglio crittografico è il luogo in cui tieni le tue monete. Ti consente di ricevere e inviare criptovaluta. Quando cerchi un portafoglio crittografico, assicurati di sceglierne uno sicuro, con costi di transazione convenienti e che supporti più criptovalute.

Ottieni il tuo indirizzo

Il tuo portafoglio crittografico viene fornito con un indirizzo. In teoria puoi creare un nuovo indirizzo per ogni nuova transazione. L'indirizzo del tuo portafoglio è il luogo in cui verranno inviate le monete. Puoi anche visualizzare il tuo indirizzo Bitcoin come codice QR che può essere scansionato dai tuoi clienti.

Ottieni la tua chiave privata

Il tuo indirizzo di portafoglio viene chiamato chiave pubblica ed è simile a un conto bancario. Tutti possono accedervi e sapere di cosa si tratta. Ma la tua chiave privata è nascosta e dovrebbe essere a conoscenza solo di te. Se dovessi perderla, perderai tutta la criptovaluta nel tuo portafoglio.

Integra un elaboratore di pagamento

Il passaggio successivo consiste nell'integrare un elaboratore di pagamenti di terze parti per configurare un gateway di pagamento sul tuo sito web. Ma questo è un processo completamente opzionale. Tutto ciò di cui hai bisogno per ricevere pagamenti Bitcoin è un indirizzo di portafoglio. Ma un elaboratore di pagamenti potrebbe rendere il processo molto più agevole.

"Bitcoin è un punto di svolta perché è la prima volta nella storia umana che chiunque può trasferire o ricevere qualsiasi somma di denaro con chiunque altro, ovunque sulla terra, senza dover ottenere il permesso da una banca o governo." Roger Ver

Farsi pagare in Bitcoin è giusto per te?

Essere pagati in bitcoin o in un'altra criptovaluta rende il processo di ingresso nel regno delle criptovalute molto più efficiente e semplice.

Prima di pubblicare il tuo codice QR del tuo portafoglio in tutto il tuo sito web, dovresti considerare le richieste e le complessità della tua utilità, nonché le relative politiche governative, per determinare se essere pagato in Bitcoin è adatto o meno al tuo modello di business. Ricevere pagamenti in Bitcoin può comportare molti vantaggi per la tua attività, ma solo se viene eseguito in modo sicuro.

Se il tuo datore di lavoro fornisce la scelta, di solito non ha alcun costo per te. L'utilizzo di un servizio di terze parti, d'altra parte, può comportare commissioni per convertire le tue entrate in criptovaluta, quindi leggi prima i caratteri piccoli. Invece di rischiare l'intero stipendio, potresti provare a convertire un piccola parte dei tuoi guadagni. Inizia in piccolo e familiarizza con quello che stai facendo, con quali modifiche hai apportato, poi risalire da lì.

Se sei seriamente intenzionato a entrare nel settore delle criptovalute, devi prima valutare la tua situazione finanziaria e i tuoi obiettivi. Ciò include l'esame di fondamentali finanziari come flusso di cassa mensile, budget e costi per determinare quanto del tuo stipendio puoi permetterti di convertire in bitcoin o altre criptovalute.