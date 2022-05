Per il day trading di criptovalute, Robinhood è una buona opzione. Il programma non richiede di avere un ampio portafoglio. Puoi fare trading quando vuoi perché il mercato bitcoin è sempre aperto. Questa flessibilità rende il trading di criptovalute su Robinhood molto interessante, in particolare per i principianti.

D'altra parte, i clienti di Robinhood possono scommettere solo sul prezzo di una criptovaluta. Altri siti Web, come Coinbase, ti consentono di acquistare Bitcoin e altre valute e salvarli per un uso successivo. Quindi, se intendi scambiare criptovaluta esclusivamente come tipo di investimento, Robinhood va bene.

Puoi, tuttavia, richiedere la possibilità di comunicare la tua criptovaluta appena acquisita ad amici, acquistare beni o utilizzarla in iniziative blockchain.

Cos'è l'app Robinhood Crypto?

Robinhood è una piattaforma di trading completamente gratuita. Gli utenti possono acquistare e scambiare criptovalute e investire in un pacchetto di azioni negoziate a Wall Street.

Questo sito Web consente inoltre agli utenti di investire in oro e in fondi negoziati in borsa (ETF). Puoi farlo senza ricorrere a consulenti e senza dover pagare commissioni—la pubblicità sulla pagina e gli abbonamenti ai servizi Gold guadagnano Robinhood.

Qual ​​è il metodo operativo di Robinhood?

La Securities Investor Protection Corporation ha certificato Robinhood e la Financial Industry Regulatory Authority lo regolamenta (FINRA). Questi certificati non garantiscono la sicurezza degli investimenti, ma assicurano che non prendano i soldi nel bel mezzo della transazione.

È fondamentale notare che Robinhood è disponibile solo negli Stati Uniti. Robinhood è disponibile solo per gli americani che hanno almeno 18 anni, hanno un numero di previdenza sociale e sono cittadini degli Stati Uniti.

Trading su Robinhood crypto

Quando crei un account con Robinhood, hai tre opzioni:

Robin Hood Cash:

È l'ideale per le transazioni monetarie. Consente all'utente di accedere immediatamente ai depositi diretti.

Robinhood Instant:

Un account istantaneo, come suggerisce il nome. In questa situazione, l'account verrà aperto in modo completamente automatico senza passare attraverso un lungo processo di approvazione. L'account accetterà solo depositi o vendite di $ 1.000 o meno come limite.

Robinhood Gold:

È un account premium, il che significa che è disponibile in cambio di un canone mensile. Il cliente potrà beneficiare di strumenti di monitoraggio e formazione commerciale e avrà una maggiore flessibilità di movimento (quantità di scambio maggiori).

Nel suo canale youtube di Everyday Investing, Erik parla del crypto wallet di Robinhood.

Acquisto di Robinhood Crypto

Deposita sul tuo conto. Usa la barra di ricerca per trovare la moneta che stai cercando. I pulsanti "Scambia" e "Acquista" appariranno una volta che sarai nella pagina delle monete pertinente. Scegli "Acquista". Puoi scegliere un ordine di mercato o limite per il tuo acquisto di criptovaluta.

Un ordine di mercato acquista una criptovaluta al prezzo di mercato corrente, mentre un ordine limite ti consente di porre un limite di prezzo su quanto sei disposto a pagare per la moneta. In pochi minuti, il tuo acquisto avrà un impatto sul tuo portafoglio.

Vendere su Robinhood

Vai alla sezione "Crittografia" nella home page della piattaforma. Nella parte inferiore dello schermo, tocca l'opzione scambia/vendi. Verrai indirizzato a un sito Web in cui puoi vendere "tutta" o "parte" della tua criptovaluta. Inserisci l'importo che vorresti vendere. Controlla e ricontrolla il tuo lavoro. La criptovaluta che vendi viene quindi trasformata in denaro di intermediazione, che puoi prelevare sul tuo conto bancario.

Addebiti Robinhood

Senza commissioni, puoi utilizzare Robinhood per tradare e investire in azioni, criptovalute, ETF e altri strumenti finanziari. Tuttavia, l'imposta sulle plusvalenze si applica al reddito o al profitto che ottieni dalle tue transazioni.

I profitti derivanti dalla vendita di beni capitali, come azioni e criptovalute, sono soggetti a questa tassa. Non ci sono commissioni per l'apertura, la chiusura o il mantenimento del tuo conto di intermediazione.

Utilizzo di un bancomat nella rete Allpoint o MoneyPass

Non ti verrà addebitata alcuna commissione se utilizzi un bancomat in Allpoint o MoneyPass. L'utilizzo di un altro fornitore di bancomat, invece, potrebbe comportare addebiti che non ti verranno rimborsati.

Non attivo

Non ti verrà addebitato alcun importo se il tuo account è inattivo.

Trasferimento

In Robinhood, puoi effettuare trasferimenti gratuiti tra il tuo conto e il tuo conto bancario.

Carta sostitutiva

Se la tua carta viene smarrita, rubata o distrutta, Robinhood la sostituirà senza alcun costo per te.

Transazioni estere

La tua Mastercard traduce le valute per te a un tasso preimpostato. Sebbene Robinhood non applichi alcuna commissione per le transazioni estere, è possibile che ti venga addebitata una commissione di conversione da un fornitore o commerciante di sportelli bancomat estero se esegui una transazione estera in dollari statunitensi o prelevi denaro.

Nuovi Crypto disponibili in Robinhood

Diverse nuove monete vengono aggiunte a Robinhood Crypto, incluso Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC), Compound (COMP) e Solana (SOL ).

Shiba Inu (SHIB)

Lo Shiba Inu è il più fervente sostenitore di uno schema monetario. È naturale che Shiba Inu sia ampiamente visto come una parodia di una parodia, dato che è stato creato come una competizione. Indipendentemente da ciò, dopo essere stata soprannominata in onore del CEO di Tesla Elon Musk, la moneta ha presto guadagnato slancio tra gli investitori, aumentando la sua popolarità. La criptovaluta è ora vista come una risorsa speculativa, poiché viene utilizzata quasi esclusivamente per il commercio.

A differenza di Bitcoin e di altre valute di pagamento, questa valuta è utilizzata esclusivamente da un numero limitato di persone nel mercato delle criptovalute. La maggior parte degli investitori in bitcoin lo usa come un investimento rischioso, il che è paradossale data la volatilità del mercato.

Solana (SOL)

Sol, l'altra delle ultime aggiunte di Robinhood, è un componente di una delle catene più promettenti del sistema. Contratti intelligenti, la base di finanza decentralizzata, o DeFi, può essere stabilita a Solana.

La DeFi esegue operazioni standard del sistema finanziario come prestiti, iniezione di liquidità, interessi e molti tipi di trading per darti un quadro migliore. Hanno anche altre nuove modalità come play-to-earn o giochi blockchain. Tutte queste opportunità generatrici di profitto vengono realizzate senza il coinvolgimento delle banche.

Composto (COMP)

Il compound è stato progettato nel 2017 ed è uno dei primi protocolli di prestito sotto DeFi. Consente il funzionamento di più di una dozzina di token che costituiscono valute digitali e valute stabili (in modo decentralizzato). Il trading di questo protocollo è semplice: implica il blocco dei fondi in ETH e il guadagno di interessi finché i fondi sono bloccati.

Gli utenti che prestano denaro vengono premiati per i fondi che hanno iniettato. Chi prende in prestito deve anche restituire il denaro dopo qualche tempo, lasciando un importo a garanzia che non ne pregiudichi il rendimento.

Poligono (MATIC)

Ci sono alcune scelte interessanti nel settore delle criptovalute e Matic si distingue. Fa parte di Polygon, una piattaforma di alternative di secondo livello per connessione e ridimensionamento dei protocolli. Internet di Ethereum applicazioni DeFi è come si chiama.

Polygon è stata lanciata nel 2017 ed è una piattaforma finanziaria decentralizzata basata su Ethereum. Quando le app utilizzano le opzioni di questa piattaforma per utilizzarla, ottengono maggiore flessibilità e scalabilità pur mantenendo la sicurezza. Man mano che le applicazioni DeFi diventano più popolari, cresce la necessità dei clienti di Polygon e il suo potenziale futuro.

Strategie per fare soldi in Robinhood

È importante ricordare che questo software di investimento è ideale per le persone che hanno appena iniziato a entrare nel mercato o hanno un'esperienza limitata. Potrebbe non essere l'alternativa migliore per i più avanzati se intendi fare soldi.

Questa piattaforma è per investitori su piccola scala che desiderano aumentare progressivamente i propri soldi e comprendere meglio come funzionano i mercati azionari. Tuttavia, è una fantastica opportunità per fare i primi passi ed essere nutriti dall'interscambio con altri che hanno superato sfide simili.

L'app consente agli utenti di comunicare con altri investitori tramite messaggistica privata e diffonde informazioni sulle numerose tendenze emerse nello sviluppo delle operazioni. Esistono diversi modi per generare denaro in Robin Hood.

Acquisto di azioni

Il più popolare è l'acquisto di azioni (azioni) per trarre profitto dalle fluttuazioni del loro valore. Questa opzione richiede una conoscenza di base del mercato e dei movimenti dei prezzi. Alcuni siti, come Reddit, consentono alle persone di discutere i movimenti di elementi specifici.

Reddito da dividendi

Alcune società quotate in borsa che disperdono i propri profitti almeno una volta all'anno potrebbero essere in grado di pagare dividendi. È anche utile essere a conoscenza di vari settori economici, come l'energia, il consumo di massa e le società di servizi virtuali.

Cose da sapere prima di investire in Robinhood

Il primo passo è imparare come funziona la piattaforma e osservare i movimenti di altri utenti che hanno un livello di partecipazione simile. Alcune persone hanno una grande presenza sulla piattaforma ma fanno meno acquisti, ed è anche vero il contrario.

Conoscere il proprio profilo e avere una forte capacità di osservazione diventano metodi trascendentali per prendere decisioni intelligenti in questo modo. È anche fondamentale capire come utilizzare ciascuno dei vari componenti offerti.

Puoi trovare Espressioni di diversi analisti nei forum della piattaforma e in quelli sopra elencati, che possono aiutarti a creare una valutazione più informata dei dati disponibili. Ad esempio, leggere un grafico non è sempre semplice. Tuttavia, puoi acquistare la fluttuazione della curva di un'azione.

ETF

Alternative, come ETF e ADR, hanno una performance specifica. Sarebbe meglio valutare se si aspettano guadagni immediati dall'investimento o se la scommessa è a lungo termine. È possibile raccogliere dati di grandi dimensioni analizzando grafici e statistiche.

Conclusione

È vantaggioso avere la tua criptovaluta e le tue risorse azionarie nello stesso software di semplice utilizzo e Robinhood te lo consente. Molte persone considerano Bitcoin un supplemento ai loro portafogli di investimento, quindi ha senso tenere tutti i tuoi soldi in un'unica posizione.

Con l'ascesa del trading di criptovalute, è un'idea intelligente rendere Robinhood crypto la tua piattaforma di trading di riferimento. La piattaforma supporta tutte le criptovalute più importanti e svolge un lavoro adeguato fornendo un'assistenza clienti eccellente a tutti i suoi utenti.

Potrebbero esserci vari motivi per cui hai problemi ad acquistare criptovaluta, ed è abbastanza comune e facilmente risolvibile se contatti il ​​team di supporto dell'azienda. Assicurati di creare un account gratuito e vedere se Robinhood è adatto a te.