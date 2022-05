Il secondo asset crittografico al mondo come capitalizzazione di mercato, Ethereum, è avvolto in un trend ribassista che non accenna a finire.

Se su questa situazione molto influisce l’intero panorama macroeconomico, che sta travolgendo criptovalute e simili, su Ethereum pesa anche il ritardo nel cosiddetto “The Merge”.

Il "merge" è il cambio di protocollo di consenso della blockchain che sarà attuato al fine di aumentare la scalabilità della piattaforma e rendere possibile lo scambio di un volume maggiore di transazioni, riducendo il fabbisogno energetico della rete del 99,5% e diminuendo così anche i costi delle commissioni per gli utenti (gas fee).

In una conferenza a Shanghai è intervenuto Vitalik Buterin, uno dei fondatori di Ethereum, il quale ha confermato che il merge, cioè il passaggio al Proof-of-Stake (PoS), durerà come minimo fino ad agosto. La fusione era in origine prevista per gli inizi di giugno.

A pagare lo scotto di questo ritardo è Ether (ETH) la criptovaluta nativa della rete Ethereum che, dopo aver chiuso la giornata del 29 maggio con un prezzo di 1.685 a unità, in data odierna sembra aver recuperato leggermente il suo valore, ma rimane a 1.770 euro, cioè molto lontana dal suo massimo storico che è 4.549 euro a unità.

In ogni caso, quello che dovrebbe segnare il punto di svolta sui mercati per la criptovaluta dovrebbe essere proprio il merge che apporterà molti benefici alla piattaforma e agli utenti della stessa.

Perché il “merge” di Ethereum è in ritardo e qual è la nuova tempistica per la transizione al PoS

Fino adesso tutti i test sulla Bacon Chain avevano dato esito positivo, tanto che Ethereum aveva annunciato che il merge sarebbe avvenuto l'8 giugno, A dettare la nuova tempistica ci ha pensato comunque il cofondatore della rete Vitalik Buterin che, partecipando al Web 3.0 ETH Developers Summit a Shanghai, ha spiegato che il merge non sarà attivo prima della fine di agosto.

Questo ritardo è dovuto ad una serie di fattori tra cui problemi legati a quella che si definisce la “difficulty bomb”.

La difficulty bomb è un aggiornamento del software che dovrebbe essere attuato al fine di rendere più difficile e dispendioso il ‘mining”, cioè l’estrazione dei blocchi con il protocollo vecchio della rete il Proof-of-Work (PoW). In questo modo i nodi validatori non sarebbero incentivati ad usare il PoW, ma piuttosto si adatterebbero al sistema dello staking e al Proof-of-Stake (PoS).

Si deve infatti ricordare che una volta completato il merge la vecchia piattaforma basata sul PoW non sarà per così dire spenta, ma diventerà una sottocatena della Bacon Chain. Di base non esiste un modo per impedire che la vecchia piattaforma sia utilizzata se non quello di creare un sistema per cui non sia più redditizio il suo utilizzo e cioè il “mining” e questo sistema è appunto la difficulty bomb.

I problemi di Ethereum legati alla “difficulty bomb”

La difficulty bomb sarebbe dovuta essere introdotta prima del merge, tuttavia il problema è legato al fatto che questo sistema appesantisce in modo incredibile la rete.

Ethereum ha così scelto di rimandare l’inserimento della bomba di difficoltà in concomitanza con il merge, con il risultato però che la blockchain continuerà fino ad allora ad operare normalmente in PoW, cioè senza ostacoli di sorta, fino a che il lancio della Bacon Chain e il passaggio al PoS siano completi.

Al momento, perché ci sia una data precisa per il merge c’è bisogno anche di risolvere il problema legato alla difficulty bomb perché questa rallenta l’intera blockchain ed influisce sulla velocità di convalida delle transazioni, che renderebbero la piattaforma quasi inutilizzabile.

Si tenga comunque conto che la migrazione di una blockchain verso un nuovo protocollo di consenso è un’operazione incredibilmente complessa e delicata, ancora di più quando parliamo di una piattaforma open source delle dimensioni di Ethereum.

Il problema dei sette blocchi “forkati” che potrebbe influire sui ritardi del merge di Ethereum

Il ritardo di Ethereum nel “merge” è dovuto a problemi sulla Bacon Chain, cioè la piattaforma che permetterà alla rete di diventare Proof-of-Stake.

Un altro problema che potrebbe aver ostacolato il lancio della nuova blockchain di Ethereum è dovuto al fatto che ci sono sette blocchi consecutivi “forkati” il 25 maggio, cioè sono stati creati dei blocchi e poi di fatto sostituiti ed eliminati da due blocchi in competizione.

Secondo gli esperti di blockchain la causa di questo potrebbe essere sia un bug che un attacco da parte di uno dei nodi validatori. Il team di sviluppo di Ethereum dal canto suo assicura che si tratta di un problema tecnico e non di sicurezza della rete.

A spiegare in parte la situazione è stato Martin Koppelman, CEO di Gnosis, in un post su Twitter datato 25 maggio in cui comunicava che sette blocchi avevano subito una riorganizzazione e che c’era la necessità di rendere la catena più stabile.

Forse anche per il problema legato a questi blocchi forkati cambiano le carte in tavola e si allungano i tempi del passaggio al Proof-of-Stake (PoS).

Più del 10% della capitalizzazione di mercato di Ethereum è già in staking sulla Bacon Chain

In ogni caso, nonostante i ritardi, circa 33 miliardi di dollari, che rappresentano più del 10% dell’intera capitalizzazione di mercato di Ethereum risultano già in staking sulla Bacon Chain, il che dimostra comunque la fiducia degli investitori nel fatto che il merge ci sarà. Anche perché la restituzione della somma sarà possibile solo dopo il passaggio al PoS. Ricordiamo che con il nuovo protocollo per diventare nodi validatori è richiesto lo staking minimo di 32 ETH.

Poichè però la somma per diventare nodi validatori è enorme si può in alternativa ricorrere agli staking pool, cioè pool gestiti da terze parti dove più persone mettono in comune i loro fondi per ricevere una parte dei premi.

Gli effetti del merge sulla criptovaluta Ether (ETH)

Qualche settimana fa il multimiliardario Mark Cuban intervistato da Fortune esprimendosi riguardo il merge di Ethereum ha sostenuto la sua convinzione secondo cui il passaggio al Proof-of-Stake dovrebbe far salire il prezzo della criptovaluta nativa della blockchain, Ether (ETH).

I fattori che contribuiranno a questo rialzo sono molteplici, prima di tutto la riduzione del fabbisogno energetico della rete dovrebbe portare ad una riduzione delle “gas fee” sulla piattaforma, con un aumento degli investimenti sulla stessa che diventerà per altro più appetibile agli sviluppatori.

Ricordiamo che ridurre la richiesta energetica della rete si traduce anche in una maggiore sostenibilità ambientale di Ethereum.

Secondo quanto riportato sul sito web di Ethereum dagli sviluppatori il consumo energetico della piattaforma dopo il merge dovrebbe ridursi almeno del 99,5% e portare l’intera rete ad una richiesta di megawatt nettamente inferiore.

Al momento Ethereum con il PoW consuma all’anno quanto una nazione di medie dimensioni, con il passaggio al PoS questo fabbisogno energetico annuo si ridurrà a quello di una piccola città americana di circa 2.100 abitazioni.

La blockchain PoS Ethereum sarà anche molto più veloce con la convalida di un pacchetto di 32 blocchi di transazioni in un tempo medio di 6,4 minuti.

Secondo gli esperti poi il PoS dovrebbe portare anche ad una diminuzione del numero di token estratti altro elemento che influirebbe sul rialzo di prezzo di ETH. Tale rialzo dovrebbe comunque concretizzarsi sul medio termine piuttosto che nell’immediato, sempre a partire da quando avverrà il merge.