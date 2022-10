Ecco le 10 trappole con cui possiamo essere truffati quando entriamo a contatto con le criptovalute o il Web3: farsi delle domande in questi casi è sempre un obbligo, non abbiate eccessi di sicurezza perché potrebbe costarvi molto.

Se vuoi investire in criptovalute è importante sapere riconoscere i modi più comuni in cui potresti essere vittima di frode.

La truffa è sempre dietro l'angolo nel web, soprattutto nel mondo delle crypto considerando il forte entusiasmo e interesse anche di coloro che non conoscono bene il settore e nel 2021 si è raggiunto il record per furto di criptovalute, pari al valore di 14 miliardi di USD.

Vediamo allora quando si rende necessario indagare di più e cosa può metterci nei guai, entrando in contatto con il Web3.

Frodi da Phishing

Le truffe di criptovalute mirano spesso a ottenere le chiavi dei nostri wallet digitali in modo da potere accedere agli asset digitali in essi contenuti.

Uno dei metodi più facili da incontrare e utilizzato dai criminali è il phishing: inviando un'e-mail per attirare i destinatari su un sito preparato appositamente rubano così le password e i dati per i portafogli del malcapitato.

Una volta che gli hacker hanno acquisito queste informazioni, rubano le crypto dal wallet, con ripercussioni inevitabili sulle finanze che si possono benissimo immaginare.

Schemi "accumula e fuggi"

Un metodo comune, purtroppo utilizzato anche per progetti validi.

Consiste nel pubblicizzare un particolare token tramite una moltitudine di email o grazie ai social media come Twitter, Facebook, Instagram o Telegram. Non volendo perdere l'occasione, i trader si affrettano ad acquistare le crypto per non perdere eventali vantaggi, facendo salire il prezzo.

Dopo essere riusciti a gonfiare il prezzo, i truffatori vendono la loro parte (spesso il maggiore quantitativo) provocando il crollo, poiché il valore dell'attività diminuisce drasticamente, e lascia l'utente con un pugno di mosche.

Questo accade solitamente in modo molto rapido.

App crypto fraudolente

Un altro modo comune in cui i cyber criminali ingannano trader e investitori di criptovalute è tramite applicazioni compromesse.

Esse sono rese disponibili perfino su Google Play o l'Apple Store!

Queste App sono eliminate spesso in modo rapidissimo, ma capita non di rado che prima di scovarle abbiano già ingannato migliaia di utenti, collezionando download o denaro da parte dei più inconsapevoli.

State sempre in guardia e leggete almeno le recensioni dove possibile.

Falsi siti di criptovlaute

Vi è mai capitato d'imbattervi in siti web creati ad hoc dal dubbio intento?

Ebbene non sono pochi coloro che creano piattaforme di trading o wallet crittografici falsi per ingannare utenti ignari!

Questi falsi siti (di cui la rete viene inondata purtroppo ogni giorno) sono spesso copie fittizie di altri siti web già esistenti, molto simili ai secondi, ma con intenti maligni.

Trovare le differenze non è sempre facile, bisogna avere esperienza e mai fretta.

VIP usati per marketing radicale

Alcuni dei peggiori a volte puntano ai personaggi famosi, ma non tanto per truffare loro, quanto per sfruttare la loro figura e fregare altra gente.

Fingono il sostegno di VIP o influencer per catturare l'attenzione di potenziali obiettivi e spingerli ad acquistare criptovalute inesistenti ai neofiti.

Queste truffe possono essere anche complesse da scovare, coinvolgendo siti, giornali o addirittura video che fanno di celebrità come Paris Hilton, Elon Musk o Matt Damon gli sponsor di una realtà fittizia che si può rivelare una dura delusione.

Premi e promozioni per attirare utenti

Alcuni criminali si sono fatti sempre più furbi, passando da una frode all'altra.

Aprendo anche più account sui social media e costruendo una rete di follower spesso grazie a bot e sistemi automatici, cercano di dare credibilità a offerte temporanee "troppo allettanti".

Inviano messaggi o link a video esplicativi, premendo sull'opportunità imperdibile di turno che offrono e facendo leva sul senso d'urgenza che in noi viene generato dal premio, dall'elevato profitto, piuttosto che dal vantaggio promesso in criptovalute e non.

Questa possibilità mostrata come "irripetibile" può spingerci a trasferire rapidamente il nostro denaro ai malintenzionati, ricevendo solo delusioni spesso nella speranza di avere successo.

Email ed estorsioni

Avete mai subito un ricatto o un estorsione?

Spero di no, ma il mondo delle critpovalute non è esente da questi problemi!

Ricattare è un'altra delle metodologie dei criminali del Web3: inviano email e messaggi in cui minacciano i malcapitati di avere materiale compromettente in mano e richiedendo in cambio password di crypto wallet oppure l'invio delle stesse valute digitali ai loro indirizzi.

Incredibile, vero? Tuttavia accade.

ICO: tante criptovalute fraudolente

Sapete cos'è un Initial Coin Offering (ICO)?

Un ICO è un metodo usato dalle start-up di criptovalute per raccogliere fondi per il proprio progetto.

In genere, ai clienti viene promesso uno sconto sulle criptovalute proposte pagando per esempio con le più note come Ethereum o Bitcoin. Diverse ICO sono state strumento di frode a danno di molti investitori, con i creatori capaci di affittare uffici falsi o creare pubblicità fittizie ad alti livelli.

Criptovalute, detenute al 99% dal creatore

Spesso accade che acquistiamo una criptovaluta, aspettando di vederne crescere il valore per poi rivenderla e ottenere profitti stellari, giusto?

Tuttavia spesso veniamo invitati ad acquistare crypto assai interessanti, abbagliati da promesse e profitti altisonanti, finendo poi per scoprire che la maggior parte del token messo in vendita (a volte anche il 99%) appartiene al suo creatore.

Veniamo illusi e crediamo di avere buone possibilità perché il team esiste, ma il suo valore crolla non appena il gruppo che detiene la maggioranza vende la criptomoneta realizzando il profitto per sé e lasciando tutti gli altri a bocca asciutta!

"Fai mining con noi": truffe organizzate

Più o meno tutti sono a conoscenze del mining e sanno di cosa si tratta. Tuttavia non tutti conoscono il "cloud mining" cioè la possibilità di noleggiare hardware di mining che, purtroppo, si sono rivelati truffe ben architettate.

Pagando un "affitto" è possibile evitare di spendere troppo per hardware avanzati e partecipare così al mining, ma molte società di cloud mining sono truffe o comunque fanno guadagnare sempre meno di quanto paghiamo a queste società.

Occorre quindi prestare sempre molta attenzione perché rischi e pericoli sono ovunque nel Web3 e diventa fondamentale saper prontamente riconoscere me crypto fraudolente da quelle che, invece, possono essere meritevoli.

Leggi anche:"Criptovalute, frodi dietro l'angolo: ecco 6 segnali d'allarme per mettervi al riparo"