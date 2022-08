L'Italia non si è mai espressa contro le criptovalute e non ha mai nemmeno incentivato la loro crescita. In generale la relazione tra la politica italiana e la crescita tecnologica procede a rilento rispetto ad altri Paesi europei come la Svezia o la Germania anche se negli ultimi anni ci sono stati dei cambiamenti.

Settori come la moda, il turismo e il cibo stanno alla base delle politiche di sviluppo del Paese infatti basti pensare che lo scorso anno solo per il settore moda sono stati destinati più di 80 milioni di euro. Ad ogni modo senza le nuove tecnologie è difficile essere competitivi sul mercato, ed è per questo che l'Italia ha iniziato un processo di potenziamento.

Spingere le monete digitali in un Paese dove il mezzo di scambio più utilizzato è ancora il contante sembra una sfida molto grande per pensare ad una digitalizzazione a tappeto.

Nella crescita dell'Italia qual è attualmente il ruolo previsto per le criptovalute?

Le criptovalute e la reazione del goveno italiano

Il governo italiano così come quello di molti altre Nazioni ha abbracciato (o vietato) l'idea delle criptovalute per risolvere parte dei problemi economici e sociali.

In Cina per esempio per limitare la fuga di capitali dei grandi imprenditori cinesi sono state bandite le transazioni e gli scambi in monete digitali così che fosse più difficile aggirare le tasse e spostare grandi capitali fuori dal Paese. Negli Stati Uniti invece le criptovalute potrebbero essere una nuova campagna per offrire posti di lavoro, promettere alti guadagni e ripopolare le zone urali.

Anche l'Italia ha visto nelle monete digitali l'opportunità di risolvere alcuni squilibri interni, in particolare per controllare gli scambi ed avere una tracciabilità dei movimenti. Un passo pericoloso per un Paese tecnologicamente arretrato perché potrebbe causare danni o passare semplicemente inosservato.

Il problema dell'evasione fiscale in Italia

Uno dei più grandi dibattiti dei politici italiani è il problema dell'evasione fiscale che nonostante le leggi severe resta un valore molto alto. L'uso di contanti rende impossibile la tracciabilità dei pagamenti e degli scambi in generale.

Secondo uno studio condotto dal Center for Economics and Business Research riguardo la crescita tecnologica di nove Paesi d'Europa, l'Italia si classifica all'ultimo posto; prima la Danimarca e penultima la Romania. Questo fatto è dovuto a diversi fattori che contribuiscono in parte ad alimentare il problema dell'evasione fiscale.

In particolare dallo studio emerge che poco più di un terzo degli italiani utilizza servizi di banking online ogni tre mesi mentre nel resto dei Paesi più della metà della popolazioni lo utilizza giornalmente o settimanalmente.

Ci sono però alcuni settori che stanno progredendo come il settore sanitario che attualmente prevede molti servizi online frutiti da una buona percentuale di italiani. Il punto è relazionato alla questione "soldi" e al "virtuale" più che alle tecnologie in generale.

Le criptovalute come mezzo per la tracciabilità

Le monete digitali anche se permettono di effettuare transazioni anonime non permettono di non lasciare una traccia. Infatti la blockchain su cui si basano è un vero e proprio registro virtuale che permette di registrare ogni singola transazione generando un codice di riferimento.

Tuttavia pensare di spingere le criptovalute in un paese dove la tecnologia non è ancora utilizzata massivamente potrebbe essere molto difficile. Si pensi che solo da quest'anno ci sarà un nuovo limite di pagamento in contanti:

Il Decreto Milleproroghe stabilisce che la soglia massima di pagamento in contanti sarà di 2 mila euro a partire dal 31 di dicembre di quest'anno. Ora il massimale resta di 1.999,99 euro.

La transizione verso i pagamenti virtuali non può che essere graduale e soprattutto prevedere nuove politiche di formazione ai cittadini e l'investimento in apparecchiature elettroniche funzionanti e usabili.

Bitcoin Italia Podcast: per una migliore comunicazione al pubblico

Tra le iniziative in corso per far conoscere il mondo cripto agli italiani e dare maggiori chiarimenti troviamo un Podcast gratuito che tratta diverse tematiche relazionate alle monete digitali e in particolare a Bitcoin chiamato Bitcoin Italia Podcast.

Tra gli episodi proposti troviamo "Resistenza digitale crittografica", "Bitcoin è green", "La scialuppa di salvataggio" e tanti altri che sviscerano il tema cripto in relazione alle dinamiche sociali, economiche e politiche italiane ed internazionali.

Questo Podcast nasce come mezzo per dare chiarezza alle persone riguardo i processi che stanno dietro alle monete digitali e ai bitcoin, spesso accusati senza prove valide.

Il fenomeno cripto in Italia potrebbe anche espandersi ma non senza una politica incentrata su una crescita economica diversa da quella tradizionale, stravolgendo il sistema bancario e la concezione di scambio della maggior parte dei cittadini italiani.