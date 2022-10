Pochi scienziati sono contrari al processo di digitalizzazione ma in molti si chiedono quanto questo processo sia sostenibile e come i governi lo stanno gestendo.

La comunità scientifica è l'insieme dei professionisti che collabora nel processo di ricerca su diversi temi tra cui le criptovalute. Il tema di dibattito negli ultimi anni è stato incentrato sull'impatto ambientale, sociale ed economico che la crescita di queste potrebbe avere sulle comunità locali.

I dati che vengono raccolti ed analizzati fanno riferimento soprattutto a grandi realtà: potenti miniere di criptovalute, processi di smaltimento di grandi quantità di hardware ecc. La maggior parte di queste strutture è privata e quindi l'affidabilità dei dati sta nelle mani delle persone incaricate di comunicarli, la trasparenza non sempre viene garantita.

A quali conclusioni è giunta la comunità scientifica? Quali sono gli studi che sono stati fatti e le prospettive per il futuro delle monete digitali nel mercato?

Gli studi condotti negli ultimi 2 anni

Dal 2020 al 2022 gli studi scientifici riguardo le criptovalute sono aumentati in modo considerevole per una ragione principale: durante la pandemia le monete digitali sono esplose con sempre più investitori e sempre più capitale nel mercato. Coloro che pensano ad un fracasso dopo l'ultima caduta di Bitcoin probabilmente non prendono in considerazione l'intero processo di crescita e sviluppo che sta avvenendo.

Con la tecnologia moderna gran parte di ciò che eravamo abituati a considerare materiale sta diventando virtuale e i soldi non sono un'eccezione. Pochi gli scienziati contrari al processo di digitalizzazione ma in molti si chiedono quanto questo processo sia sostenibile e come i governi lo stanno gestendo.

Lo studio condotto da Christophe Schinckus "Il buono, il brutto e il cattivo: una panoramica della sostenibilità della tecnologia blockchain" mette in luce diversi aspetti: la tecnologia blockchain che sta alla base delle monete digitali ha grandi potenzialità che potrebbero migliorare le nostre società ma anche contaminarla maggiormente e creare una nuova centralizzazione del potere, chissà peggiore di quella del sistema finanziario tradizionale.

Prime considerazioni (fonti dal 2020 al 2022)

Secondo i dati di recenti studi, la maggior parte degli scienziati è a favore delle criptovalute riconoscendo in loro la possibilità di rendere più accessibile lo scambio a livello internazionale dal momento che la copertura delle banche è molto debole nei Paesi meno industrializzati.

Inoltre permetterebbe a tutti con un semplice dispositivo di scambiare, comprare o vendere. Purtroppo questo cambiamento non è così immediato nemmeno nei Paesi come il nostro: l'Italia ha un tasso di digitalizzazione molto basso e infatti la maggior parte dei cittadini preferisce ancora affidarsi ai soliti sistemi.

Il libero accesso è un'arma a doppio taglio soprattutto se gli utenti non sono né formati né educati riguardo a come investire il proprio capitale e come gestirlo.

Il piano sociale è delicato e dipende soprattutto dalle politiche interne di un Paese precedenti all'ingresso delle criptovalute su vasta scala. A livello economico le monete digitali possono essere sia un danno sia un vantaggio per gli investitori (un danno per coloro che non sono istruiti nella materia).

Le ripercussioni sull'ambiente (fonti dal 2020 al 2022)

Il piano ambientale è strettamente relazionato con l'area sociale ed economica dal momento che tutti e tre fanno parte della Sostenibilità di un prodotto o di un servizio. Il settore economico può influire direttamente su quello sociale per esempio quando il processo di creazione di una moneta digitale altera il mercato locale facendo salire i prezzi dei prodotti di base per la produzione di PC o dispositivi mobili.

Allo stesso tempo questo implica delle ripercussioni a livello ambientale quasi sempre determinate da un aumento dei prodotti di scarto e da una diminuzione della durata di vita. La contaminazione ambientale prende quindi origine sia dall'uso e dallo smaltimento delle componenti che dall'energia elettrica utilizzata.

Sembra che la maggior parte degli studi concordi sul fatto che le monete digitali si stanno muovendo verso la sostenibilità cercando nuove strategie per diminuire i consumi. Però ci sono alcuni esperti che non sono d'accordo su questo punto e criticano all'origine quelle monete digitali che hanno adottato il Proof of Work come meccanismo di consenso.

Conclusioni

I risultati finali degli studi concludono con una prospettiva di speranza per il miglioramento delle condizioni attuali di estrazione delle monete digitali e la riduzione dell'energia consumata. Sembra sempre più difficile utilizzare nuove metodologie tra cui fonti di energia rinnovabile e al contempo utilizzare le nuove tecnologie in modo sostenibile.

Quando il fabbisogno delle necessità basiche sarà soddisfatto al 100% da fonti di energia pulita allora si potrà valutare più obiettivamente il posizionamento delle monete digitali.