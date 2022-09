Quando Parigi è stata proclamata capitale europea dell'innovazione nel 2017 stava nascendo Binance, quella che sarebbe presto diventata piattaforma di scambio di criptovalute al mondo. Gestire il mondo delle criptovalute è sempre più complesso ma sembra che la Francia si sia messa in gioco più di tutti.

Da quest'anno infatti la Francia è ufficialmente il primo grande Paese europeo a dare l'approvazione normativa a uno scambio di criptovalute. In particolare con la registrazione Digital Asset Service Provider (DASP) Binance può gestire il suo scambio di criptovalute nei territori francesi.

Come mai la Francia è stata il primo (e unico) terreno fertile europeo per Binance? E quali implicazioni potrebbe avere? Nonostante i Paesi europei siano in linea su molti fronti per la questione cripto ci sono prese di posizione opposte.

Che cos'è la registrazione Digital Asset Service Provider

Avere l'autorizzazione per essere un fornitore di servizi di asset digitali in Francia è una grande vittoria per Binance. Infatti da maggio di quest'anno il mercato delle criptovalute non solo continua ad essere spinto a livello indiretto: le politiche francesi si stanno muovendo verso piani comunicativi di massa per incentivare l'uso delle monete digitali.

Altri Paesi europei, tra cui l'Italia, accettano le criptovalute come mezzo di scambio ma con molta cautela. Nonostante sia legale aprire il proprio portafoglio crttografico, piattaforme come Binance non sono autorizzate a fornire servizi e attività di investimento nel Paese.

Binance avendo ottenuto la registrazione Digital Asset Service Provider (DASP) si trova oggigiorno tra i fornitori di servizi di asset digitali registrati nel mercato azionario francese (AMF). Questo gli consente di offrire servizi di trading e custodia per Bitcoin, Ether e altre criptovalute legalmente nel territorio francese.

Leggi anche Italia: la lenta evoluzione delle criptovalute

La mossa della Francia

Le richieste di Binance sono state negate da molti altri Paesi europei per diverse ragioni tra cui la difficoltà di gestire il mondo cripto in un contesto ancora molto tradizionalista in termini di economici e finanziari. Il fatto che la Francia abbia puntato sull'innovazione tecnologica negli ultimi anni le apre le porte per accogliere le criptovalute.

In un mondo globalizzato come oggi non ci sono semplici spiegazioni per capire le mosse politiche di una nazione. La Francia così come l'Europa è soggetta a una forte pressione degli Stati Uniti, attualmente quelli che controllano con la loro moneta l'andamento delle altre valute.

Le criptovalute potrebbero essere un'alternativa allettante qualora la crisi europea continui verso orizzonti oscuri. Il dollaro infatti sta acquistando molto potere perchè la Banca Centrale degli Stati Uniti, Federal Reserve System, ha aumentato i tassi di interesse colpendo altre monete tra cui l'euro.

Leggi anche Russia: perché le criptovalute non stanno salvando l’economia interna

"Decisioni in tempo di crisi"

Anche se le criptovalute sono ancora un'economia "in fase di test", proprio perchè il loro andamento non è ancora stato valutato a livello massivo, potrebbero risolvere molte dinamiche globali garantendo equità soprattutto nei Paesi che hanno una moneta molto debole.

Laddove le monete digitali non sono inserite nel mercato locale con una politica di inclusione, educazione e crescita sostenibile è difficile poter osservare dei risultati positivi soprattutto a livello sociale e ambientale.

Conseguenze gravi si sono registrate per esempio ne El Salvador, che ha riconosciuto i bitcoin come monete a corso legale. Le criptovalute sono state inserite quasi per obbligo e non è stata portata avanti nessuna politica interna per migliorare le condizioni umanitarie dei cittadini.

La domanda che bisogna porsi è sempre la stessa: quali sono gli obiettivi del Paese? Se la risposta è diversa dal Creare soluzioni sostenibili e migliorare la qualità della vita delle persone allora le speranze sono poche.

Leggi anche El Salvador: un inferno umanitario con o senza criptovalute!

Le conseguenze da valutare

Le principali critiche delle criptovalute sono spesso messe in discussione. Come qualsiasi innovazione in qualsiasi epoca storia, c'è bisogno di un periodo di transazione affinchè si possa inserire tra le necessità delle generazioni presenti per migliorare quelle delle generazioni future.

La principale critica delle monete digitali è il loro impatto ambientale dovuto all'eccessivo consumo di energia elettrica come nel caso dei bicoin. Qualora esistesse un sistema per ottenere il 100% dell'energia necessaria da fonti di energia rinnovabile cosa succederebbe?

Questo esiste già, e un esempio è la centrale di estrazione di bitcoin di Tesla, Block and Blockstream in Texas che attinge al 100% dall'energia solare con l'uso della tecnologia dei pannelli solari.

Allora se il problema ambientale può essere risolto quali altri conseguenze preoccupano i governi? Principalmente l'alterazione delle dinamiche di potere per esempio la caduta del sistema bancario e le ripercussioni geopolitiche.