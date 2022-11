Le Criptovalute sono troppo volatili per i pagamenti, lo dice Christine Lagarde che annuncia l'impegno della BCE in un progetto di euro digitale, finalizzato a ripristinare la fiducia dei consumatori per il denaro e i sistemi di pagamento e allo stesso tempo proteggere l'economia europea ed i consumatori da criptovalute e transazioni elettroniche gestite da società estere.

Per Christine Lagarde e la Banca Centrale Europea, le criptovalute, in particolare Bitcoin ed Ethereum, sono troppo volatili per essere utilizzate nei pagamenti, è quindi necessario produrre delle regole che possano tutelare i consumatori utilizzanti e in possesso di criptovalute, che, sottolinea Lagarde, superano il 10% in europa e il 16% in USA.

Rendere le criptovalute adatte ai pagamenti

Nel suo intervento Christine Lagarde ha sottolineato l’estrema volatilità delle criptovalute più popolari ed utilizzate, in particolare Bitcoin ed Ethereum, le cui variazioni quotidiane viaggiano parallelamente e in forte relazione, seppur non diretta, con l’andamento degli indici Dow Jones Industrial Average e di S&P 500.

Nonostante la volatilità di Bitcoin ed Ethereum sia ai minimi storici, resta comunque molto alta e ciò, secondo Lagarde, le renderebbe poco adatte ai pagamenti, a differenza delle stablecoin, criptovalute progettate appositamente per essere meno volatili, ma che a differenza delle principali criptovalute, soffrono una maggiore vulnerabilità, e soprattutto, non sempre sono supportate.

Per tutelare e proteggere i consumatori che utilizzano criptovalute per i propri pagamenti e gli esercenti, è necessario, puntualizza Lagarde, introdurre una regolamentazione europea e un nuovo sistema economico digitale, che sia moderno, innovativo, tecnologicamente avanzato, ma anche sicuro e in linea con le istanze europee.

Euro digitale

Il mondo dei pagamenti deve fare i conti con l’avvento delle criptovalute delle Big Tech, il cui ingresso potrebbe aumentare, dice Lagarde, il rischio di dominio del mercato e di dipendenza dalle tecnologie di pagamento estere, e questo avrebbe gravi conseguenze per l’autonomia strategica dell’Europa.

Non solo criptovalute, ma tutti i pagamenti elettronici sono per la BCE una minaccia all’autonomia strategica dell’europa, e, a sostegno di tale osservazione la presidente della BCE ha sottolineato che già oggi più di due terzi delle transazioni con carta che avvengono in Europa, sono gestite da società con sede fuori dall’Unione Europea.

Per contrastare questo problema si rende necessario per la BCE e l’Unione Europea, il progetto di un Euro Digitale che possa garantire fiducia al sistema monetario europeo.

Il quadro legislativo

La BCE, ha detto Lagarde, è impegnata nella progettazione e realizzazione di un Euro Digitale che non sia solo un progetto autonomo confinato al settore dei pagamenti.

Nelle mire della BCE l’euro digitale dovrà essere un innovazione politica europea finalizzata a gettare le basi di un nuovo sistema economico. L’ambizione della BCE è quindi quella di sviluppare un euro digitale che possa influenzare la società nel suo insieme.

Questo progetto estremamente ambizioso necessita di un quadro legislativo ben definito e strutturato, finalizzato non solo a garantire il mantenimento della fiducia dei cittadini europei nel denaro e nei servizi di pagamento, ma che abbia un ruolo centrale per definire una nuova economia europea fondata su un sistema di pagamento affidabile, efficiente e sicuro.

Christine Lagarde ha concluso il proprio intervento mostrando interesse per la proposta normativa che verrà avanzata dalla Commissione Europea, auspicando allo stesso tempo la necessità di un sistema in grado di trovare un giusto equilibrio tra i vari elementi.

Nello specifico, la BCE punta ad alti standard di Privacy, sottolineando tuttavia che il pieno anonimato non è un'opzione possibile perché in contrasto con la lotta al riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.