Apparteniamo alla specie Homo sapiens nata 42.000 anni fa e solamente 2.600 anni fa abbiamo abbandonato il baratto per una nuova forma di commercio: le banconote. Quanto ci vorrà per cambiare questo sistema e renderlo al 100% virtuale?

Le criptovalute sono una delle tante forme di scambio a cui attribuiamo un valore specifico: un'insieme di codici che ne determinano una struttura definita e unica sebbene non tangibile. La forma di una moneta digitale è molto diversa dalle conchiglie, dai saponi, dall'oro o dalle banconote anche se il concetto di base è sempre lo stesso.

Stesso concetto anche se molto distante dal materialismo in cui siamo immersi: uno shock che forse ci metterà decenni o secoli per poter essere accettato dall'immaginario comune. Il denaro nelle sue forme più antiche fa parte della storia umana da almeno 5.000 anni quando è stato abbandonato il baratto come prima forma di scambio.

Ad un certo punto il commercio diretto di beni e servizi non era più così efficiente ed efficace per soddisfare le necessità della società... E come mai?

Quanto tempo è passato dal baratto alla prima banconota? Ma soprattutto dalla banconota alle valute virtuali?

Il baratto ed i metalli preziosi

Gli storici concordano che il baratto è stato il mezzo di scambio più utilizzato fino al 3000 a.C. Siamo figli di numerose generazioni che hanno vissuto il concetto di valore "numerico" e quindi difficilmente possiamo immaginarci il valore "intrinseco" di un bene o di un servizio.

Quando il valore ancora non era quantificato con i numeri vigeva un sistema di negoziazione: trovare una merce di scambio opportuna per ciò che si voleva ottenere e convincere la persona con cui veniva effettuato lo scambio che si stava offrendo il giusto.

È proprio nel momento in cui le società iniziavano a prendere forma e la vita ad accelerare che il tempo diventava nemico.

Occorreva in qualche modo uniformare i tempi e rendere gli scambi più veloci e le pietre preziose furono solo il primo passo. Il sistema monetario è tuttora in corso e continuerà ad evolversi finché gli esseri umani avranno bisogno di un mezzo di scambio.

La nascita delle monete

Recente scoperta da parte di archeologi cinesi dell'Università statale di Zhengzhou, il ritrovamento del più antico sito di conio di monete conosciuto e datato in modo sicuro al mondo. Si tratta di una zecca, una struttura in cui venivano create la valute intorno all'anno 640 a.C.

Il sito si trova in Cina, a Guanzhuang nella provincia di Henan, e dimostra che 2600 anni fa già si coniavano monete metalliche. Dal baratto alla nascita delle monete è passato davvero moltissimo tempo e solo l'evoluzione della società ha dato una spinta ai nostri antenati per cambiare le loro abitudini.

Dal baratto alla nascita delle monete è passato davvero moltissimo tempo e solo l'evoluzione della società ha dato una spinta ai nostri antenati per cambiare le loro abitudini.

Le banconote: una lenta transizione

Quando la Cina già aveva un sistema abbastanza solido per la produzione di banconote, la maggior parte dell'Europa era ancora ferma ai metalli. Prima di vedere un cambiamento reale nell'attuale Europa dobbiamo aspettare il XVI secolo.

Come mai in certi posti il processo è stato più lento? Le acquisizioni coloniali di nuovi territori tramite la conquista europea hanno fornito nuove fonti di metalli preziosi a cui attingere. Questo ha rallentato il processo perché permetteva di continuare a coniare una maggiore quantità di monete.

Laddove invece c'era la necessità di effettuare uno scambio diretto e veloce sono esplose le banconote: il mezzo più diretto ed efficiente nasce proprio nelle colonie. Poiché le spedizioni tra l'Europa e le colonie nordamericane richiedevano molto tempo, queste finivano i pochi contanti in circolazione.

Tornare al baratto avrebbe rallentato troppo i tempi e quindi i governi coloniali emisero cambiali che commerciavano come una vera e propria valuta. Da questo momento i commerci internazionali iniziano a prendere il volo e le banconote ad acquisire sempre più rilevanza.

Dalle monete fiat all'era digitale

Dal 1500 le banconote sono state il mezzo più importante e continuano ad esserlo ancora oggi nella maggior parte delle nazioni. Solo nel XXI secolo si sono originate nuove forme di valuta: i pagamenti mobili e la valuta virtuale. I primi non sono altro che del denaro (fisico) reso per un prodotto o servizio tramite un dispositivo elettronico portatile.

La valuta virtuale invece non ha nessuna forma fisica ed è ad oggi l'espressione più moderna del concetto di valuta. Nonostante siano passati più di 500 anni le banconote continuano ad avere la simpatia di moltissime persone: sono forse l'ultima valuta tangibile che vedremo.

Prima dell'era digitale c'è sempre stato nelle mani dei commercianti qualcosa di fisico, che si poteva toccare e questo in qualche modo contribuisce a definirne il valore. Per la prima volta stiamo assistendo ad un'evoluzione concettuale piuttosto lontana dalla materialità che ci circonda.

