In generale gli impatti del cambiamento climatico hanno causato perdite di specie locali, aumento delle malattie, eventi di mortalità di massa di piante e animali, aumento delle aree bruciate da incendi boschivi e declino nei servizi ecosistemici chiave. E quanto influiscono le criptovalute in tutto questo?

Negli ultimi due anni il mondo delle criptovalute è stato pesantemente attaccato dai media in tutto il mondo per colpa della grande quantità di energia elettrica che consumano e non solo. L'impatto ambientale generato dalle monete digitali però non è lo stesso per tutte ma cambia a seconda del meccanismo di consenso utilizzato.

Il protocollo Proof of Work (PoW) è quello che richiede maggiori quantità di energia elettrica sia per alimentare i supercomputer necessari per minare criptovalute che per validare le transazioni. Questo senza considerare l'impianto del raffreddamento dei computer e il costante cambio delle apparecchiature che hanno una durata di vita molto corta.

Molte persone sono coscienti della crisi climatica in atto e sempre più investitori si stanno interessando alle proprie economie in termini di sostenibilità. Secondo il sesto rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Ma qual è nello specifico l'impatto delle criptovalute rispetto al mercato finanziario globale? All'interno del concetto "impatto ambientale" vedremo che rientrano numerose sfaccettature non sempre analizzate negli studi di comparazione tra monete FIAT e monete digitali.

Criptovalute e crisi ambientale: l'opinione degli esperti

Valutare gli impatti dei cambiamenti climatici è molto complesso: occorre esaminare le alterazioni degli ecosistemi, della biodiversità e delle comunità animali o vegetali a livello globale e regionale. Questo è il lavoro che realizzano diverse istituzioni tra cui l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

L'IPCC è una delle più famose istituzioni che analizza le vulnerabilità e le capacità di resilienza del mondo naturale e delle società umane, più o meno in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Rispetto alle precedenti valutazioni, questo rapporto integra maggiormente le scienze naturali, sociali ed economiche, evidenziando il ruolo della giustizia sociale e delle diverse forme di conoscenza.

Tra queste troviamo per esempio la conoscenza indigena e la conoscenza locale. I risultati sono preoccupanti e riflettono l'importanza di un'azione urgente e immediata per affrontare il rischio climatico. benchè le criptovalute siano un sistema innovativo, la non regolamentazione fa sì che ci siano dei problemi di fondo molto gravi.

Criptovalute e crisi ambientale: gli impatti ambientali analizzati

Gli impatti analizzati dal report dell'IPCC per il 2022 sono 9, qui riportiamo i primi 3:

1) L'alterazione degli ecosistemi marini, terrestri e d'acqua dolce in tutto il mondo. Le risposte biologiche, compresi i cambiamenti nella fisiologia, nella crescita, nelle abbondanze, nella collocazione geografica e nel cambiamento dei tempi stagionali, spesso non sono sufficienti per far fronte ai recenti cambiamenti climatici. 2) Perdite e danni gravi e diffusi ai sistemi umani e naturali sono causati dai cambiamenti climatici indotti dall'uomo che aumentano la frequenza e/o l'intensità e/o la durata di eventi meteorologici estremi, inclusi siccità, incendi, ondate di calore terrestri e marine, cicloni e inondazioni. 3) Il cambiamento climatico sta già mettendo a dura prova i sistemi alimentari e forestali, con conseguenze negative per i mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare e la nutrizione di centinaia di milioni di persone, soprattutto alle basse e medie latitudini.

Questi con i restanti punti coprono diverse sfere della società analizzando la qualità di vita delle popolazioni mondiali e i cambiamenti territoriali. In generale gli impatti del cambiamento climatico hanno causato perdite di specie locali, aumento delle malattie, eventi di mortalità di massa di piante e animali, aumento delle aree bruciate da incendi boschivi e declino nei servizi ecosistemici chiave.

Criptovalute e crisi ambientale: il mercato finanziario

Gli impatti causati dal clima si ripercuotono sugli ecosistemi che hanno causato perdite economiche e di sussistenza alle stelle e hanno alterato le pratiche culturali e le attività ricreative in tutto il mondo. Il mercato finanziario tradizionale ha un impatto che non è mai stato stimato a dovere prima di oggi.

Quando le critiche relative agli effetti delle monete digitali sull'ambiente hanno iniziato a bombardare i lettori nel web, molti esperti si sono decisi ad analizzare quale sarebbe il costo ambientale di un mercato finanziario solo di criptovalute.

Non ci sono purtroppo degli studi ufficiali completi dal momento che quello che più di avvicina al nostro campo di interesse è uno studio di Galaxy Digital, che ha moltissimi punti discutibili. Questo studio per esempio analizza solo il consumo di energia elettrica calcolato sulla base di un'approssimazione troppo generalizzata.

I dati dei consumi di ogni miniera di bitcoin così come degli ATM delle banche non sono pubblici e quindi totalmente approssimati. Anche se risulta molto complesso inserire tutte le variabili che influiscono a contaminare l'ambiente, escludere alcuni fattori come l'uso delle apparecchiature e il loro smaltimento non è un'opzione giustificabile.

Criptovalute e crisi ambientale: la sostenibilità delle monete digitali

Gli impatti economici, sociali e ambientali dei cambiamenti climatici sono più evidenti nei Paesi poveri, a basso reddito rispetto e senza una normativa che tuteli il benessere delle persone e degli esseri viventi in in generale. Le criptovalute contribuiscono a contaminare l'ambiente ma non più del sistema finanziare attuale.

Parlando esclusivamente del consumo di energia elettrica, Bitcoin consuma meno della metà delle 100 più grandi banche mondiali.

Ciò nonostante è importante sottolineare che Bitcoin è uno scenario di nicchia e che sommato a tutte le altre criptovalute in circolazione potrebbe ribaltare la precedente affermazione. Le monete digitali, indipendentemente del loro meccanismo di consenso, contaminano l'ambiente.

Prime fra tutte quelle che si avvalgono del protocollo Proof of Work (PoW) che per come è stato strutturato implica un'ingente quantità di energia elettrica e di acqua. Secondo il Proof of Space and Time (PoST) che invece di elettricità produce molti rifiuti tossici senza una chiarezza di come questi vengano smaltiti.

Il Proof of Stake in termini di contaminazione ambientale è quello più sostenibile ma presenta complicazioni dal punto di vista sociale ed economico. In tutti i casi le monete digitali non sono soggette ad uno stretto controllo normativo e questo implica che le truffe non diminuiscano e che sempre più investitori si sentano vulnerabili.

Criptovalute e crisi ambientale: un mercato fuori controllo

Come scrive Renee Chon: "Nell'aprile del 2011 il prezzo di un bitcoin era di $ 1; questo aprile [2021] ha raggiunto il massimo storico di quasi $ 65.000, e al momento in cui scrivo ognuno vale circa $ 48.000. Poiché alcuni investitori in bitcoin sono diventati milionari dall'oggi al domani, sempre più persone sono incuriosite dalla possibilità di diventare ricchi investendo in criptovalute come Bitcoin."

Probabilmente Nakamoto voleva che tutti potessero essere minatori, che potresti estrarre con nient'altro che con il loro laptop. Questa rivoluzione implica che non ci sia più il gioco di potere che viviamo nel mercato finanziario tradizionale ma quando Bitcoin è cresciuto tutto è andato fuori controllo.

Sempre più persone sono entrate nel sistema Bitcoin perchè le ricompense valgono davvero molti soldi, ciò significa che anche il livello di difficoltà è aumentato e che la competizione è diventata spietata. Letteralmente una corsa agli armamenti dal momento che occorre avere computer davvero potenti per risolvere questi complessi calcoli matematici e trovare il nonce.

Senza un controllo da parte di tutti i Paesi del mondo sarà impossibile controllare l'impatto della crescita di Bitcoin, evitando di contribuire al peggioramento degli effetti dei cambiamenti climatici.

Criptovalute e crisi ambientale: campagne pro-ambiente

Molte entità come i governi centrali, organizzazioni umanitarie e piccoli-medi-grandi investitori si sono mossi per spingere le criptovalute verso scelte sostenibili. Per questo Wikimedia foundation, la responsabile di Wikipedia, ha deciso di non accettare più donazioni in criptovalute.

Gli stessi membri hanno aperto una richiesta di sondaggio e la maggior parte del gruppo ha deciso che i benefici delle criptovalute non giustificavano l'impatto ambientale generato. Anche nel caso di Greenpeace e dell'Environmental Working Group c'è stata una denuncia pubblica nei confronti di Bitcoin.

I governi centrali talvolta appoggiano e altre volte no, l'apertura del mercato del proprio Paese alle criptovalute. Si può dire che nonostante siano una realtà decentralizzata, il loro valore di mercato e la facilità di accesso dipende dalle scelte politiche e dalle mosse delle grandi banche che ancora tengono le redini del mercato finanziario.

Criptovalute e crisi ambientale: come si stanno muovendo Bitcoin

Dopo tutti questi attacchi, Bitcoin si mantiene in piedi ma non ha attuato nessun tipo di modifica al proprio codice o al sistema mining per impedire che i minatori cerchino le soluzioni più facili e più economiche per guadagnare di più. E questo è il principale problema.

Idealmente se la totalità dell'energia consumata provenisse da fonti di energia rinnovabile e se le apparecchiature elettroniche venissero utilizzare in modo sostenibile e smaltite senza impattare l'ambiente o le comunità, non ci sarebbero problemi.

Le difficoltà riscontrate in Cina lo scorso anno sono state una prova a cielo aperto che nel momento peggiore si cercano le soluzioni più semplici. Con la Grande Migrazione le miniere di bitcoin si sono spostate verso nuovi Paesi dove l'energia è a basso costo e la normativa ambientale è minima.

Il meccanismo di consenso Proof of Work (PoW) resta quello più redditizio e che permette una crescita esponenziale mantenendo la decentralizzazione del capitale. Il Proof of Space and Time (PoST) anche è sulla buona strada e con qualche miglioramento potrebbe essere una buona alternativa.