L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile introduce 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) con l'obiettivo di porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e migliorare lo stile di vita della popolazione mondiale. Il turismo non viene menzionato direttamente ma viene inserito tra "la creazione di nuovi posti di lavoro, il consumo responsabile e l'uso sostenibile delle risorse marine."

Indirettamente dopo il boom degli anni '90 il turismo è diventato una fonte di entrate per la maggior parte delle nazioni ma anche di alterazione dei territori e delle comunità locali. Nonostante sia un settore molto importante non è quasi mai un priorità nelle agende politiche e oggi più che mai gli impatti sono estremamente gravi.

Le criptovalute potrebbero aiutare i turisti ad essere più responsabili? E allo stesso tempo aprire le porte verso un mercato più grande alle strutture di accoglienza locale?

Il turismo nel 2022

Ci sono sempre più persone che viaggiano e sempre più strutture che gestiscono i beni e i servizi locali a distanza. Ciò implica la maggior parte delle volte uno sfruttamento delle comunità locali soprattutto degli enti turistici che devono sottostare alle condizioni imposte dalle grandi aziende.

Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO):

gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati da gennaio a luglio 2022 (+172%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Ciò significa che il settore ha recuperato quasi il 60% dei livelli pre-pandemia. La costante ripresa riflette la forte domanda repressa di viaggi internazionali, nonché l'allentamento o la revoca delle restrizioni di viaggio fino ad oggi (86 paesi non avevano restrizioni relative al COVID-19 al 19 settembre 2022).

Quest'ondata ancora una volta ha invaso le coste nei mesi estivi e le montagne nei mesi invernali creando un impatto dovuto alla concentrazione dei turisti che contribuisce a impoverire gli ecosistemi, le risorse locali e quindi a peggiorare lo stile di vita delle comunità che ivi vivono.

La tecnologia blockchian e le criptovalute hanno fatto il loro ingresso anche nel panorama turistico creando nuove opportunità e nuove preoccupazioni.

La blockchain nel settore del turismo sostenibile

Dire che le nuove tecnologie sono il male dell'ambiente non è del tutto corretto dal momento che fino ad oggi anche senza l'uso pratico della blockchain la situazione è peggiorata. Secondo gli esperti con l'implementazione della blockchain le imprese turistiche saranno in grado di gestire le transazioni relative a vendite, operazioni, finanza e amministrazione.

Questo permetterebbe di ridurre la catena tra il turista e la struttura di accoglienza: più entrate per le comunità locali e meno intermediari. Le criptovalute possono essere un mezzo di scambio utile per uniformare gli scambi laddove il prezzo della moneta locale è molto inferiore a quello della moneta entrante (del turista).

La blockchain inoltre potrebbe contribuire al controllo e alla gestione del territorio monitorando le aree più remote dal bracconaggio, contaminazione o qualsiasi attività illecita.

Le criptovalute nei Paesi turistici

Sebbene ogni Paese abbia qualcosa da offrire ci sono alcune destinazioni che per la loro pubblicità sono diventate di interesse mondiale, a volte anche dichiarate patrimonio dell'UNESCO nonostante stiano generando impatti tragici sull'ecosistema e le comunità locali (esempio in casa: Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene).

Queste destinazioni vengono appunto definite turistiche e muovono milioni di persone. Ancora poche mete gestiscono l'entrata e la permanenza dei turisti con le criptovalute salvo in casi eccezionali come El Salvador che ha adottato i bitcoin come moneta a corso legale.

I bitcoin sono attualmente la criptovaluta più utilizzata per fini commerciali e infatti il loro sviluppo si basa su una crescita di investimenti, speculazioni e compra-vendita. A livello economico quindi le criptovalute potrebbero essere vantaggiose per il turismo perchè permettono scambi di informazioni sicuri, meno costi e trasparenza.

Inoltre, le criptovalute le transazioni peer-to-peer semplici, dirette e sicure eliminerebbero gli intermediari che lucrano a spese delle comunità locali.

Il lato oscuro delle criptovalute

La poca protezione dei consumatori è uno dei fattori chiave che blocca lo sviluppo delle criptovalute in questo settore. Regolamentazioni in processo (e non in tutto il mondo) con grandi lacune che vengono lasciate a carico degli utenti che vogliono entrare in questo mondo.

In realtà poco industrializzate dove le persone non sono pronte a confrontarsi con questi temi potrebbero portare ad un impoverimento degli enti locali. Vi immaginate la tecnologia nelle mani di chi non ha un background e un'educazione appropriata? (a dire il vero non è necessario uscire dai confini italiani per capire il problema)