Il nome che sottoscrive il progetto "Lucky Block" è molto promettente come il suo potenziale di crescita. In questo articolo cercheremo di capire quali saranno le previsioni di profitto da qui ai prossimi anni e quali caratteristiche di punta lo rendono così appetibile agli investitori.

Lucky Block cresce e continuerà a farlo

Le previsioni di crescita di Lucky Block la dicono lunga sulle speranze di coloro che stanno credendo nel progetto. Secondo le stime degli esperti, la criptovaluta passerà dagli attuali 0.0001899$ a 1,11$ nel 2030. Le stime di valore sono state realizzate al ribasso, quindi si potrebbero auspicare soglie ben più alte di quelle mostrate.

Resta il fatto che Lucky Block sta piacendo agli investitori, specie adesso che è ufficialmente uscita dalla fase di Pre-sale. I risultati della prima fase di raccolta delle adesioni, su PancakeSwap, ha ottenuto un buon successo, al punto sa toccare la soglia di capitalizzazione di quasi 64 milioni di euro. Questa cifra ha permesso di realizzare un lancio nel mercato adeguato alle aspettative sperate.

La roadmap del progetto

Del programma previsto per la costruzione della criptovaluta Lucky Block al momento ogni fase è stata rispettata e affrontata con risultati positivi. Abbiamo visto la fase 1, di lancio, che puntava alla creazione del token e allo sviluppo di una strategia che permettesse la collaborazione con partner di rilievo finanziario; la fase 2 che mirava alla creazione di un momento di Pre-sale ha raccolto una buona parte degli investitori con quote di capitali notevoli; la fase 3 è quella ancora in corso e mira a:

lanciare la criptovaluta sui DEX

sviluppare app per smartphone

chiedere quotazioni sulla nota piattaforma Binance

pompare i volumi di trading

Ma i veri momenti di appetibilità, per coloro che sono realmente interessati al progetto, arriveranno a conclusione dell’ultima fase 4. Qui si punterà alla creazione di app per l’online gaming, alla produzione di servizi per il metaverso, alla realizzazione di NFT proprietari, in linea con le maggiori preferenze del pubblico finanziario attuale.

Cos’è esattamente Lucky Block e perché vale la pena conoscerlo

Il progetto sottostante a Locky Block nasce per essere inglobato nella Binance Smart Chain, la blockchain del colosso Binance pensata per le start-up futuriste nel settore fintech. Leggera e semplice da usare, questa blockchain presenta molti vantaggi in termini di sostegno e sviluppo dei progetti, specie nelle fasi di lancio, soprattutto per l’economicità delle transazioni.

Lucky Block potrebbe essere inteso come sinonimo di lotteria a premi, nata nel circuito del gioco d’azzardo in rete senza però alcun rischio di truffe o contraffazioni.

Ricordiamo, infatti, che i problemi tipici dei giochi d’azzardo online si legano principalmente alla vulnerabilità dei dispositivi ad essi correlati, in quanto gli algoritmi possono essere manomessi, i dati personali estratti e i soldi rubati. Al contrario Lucky Block sceglie di sfruttare una rete priva di rischi simili.

Gli investimenti di LBLOCK

La scelta di realizzare un progetto che punti a più risultati risiede nel fatto di poter soddisfare più esigenze possibili. Quello che ha portato LBLOCK ad essere un token appetibile per molti, infatti, è il fatto di aver inserito nella propria tabella di marcia anche soluzioni di NFT, di metaverso e quant’altro.

I vantaggi per coloro che acquisteranno LBLOCK, e decideranno di mantenerla, saranno prima di tutto economici: riceveranno una fee di circa il 12% dai venditori. Non male per chi desidera aumentare i profitti in attesa di nuovi sviluppi!