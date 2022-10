Le monete digitali sono una realtà che stravolge gli schemi tradizionali non solo in termini di finanza ed economia e per questo hanno bisogno di un terreno fertile moderno per poter crescere. Questo terreno è fatto di innovazioni tecnologiche, aperture verso la digitalizzazione e investimenti a lungo termine.

Al giorno d'oggi ci sono più di 10 mila criptovalute in circolazione, ognuna diversa ma con caratteristiche affini. Determinare il Paese ideale di una moneta digitale implica un'accurata conoscenza di ciò che sta alla base della moneta stessa e di quali sono i suoi obiettivi futuri.

Le condizioni essenziali per l'esistenza delle criptovalute

Il concetto di moneta digitale nasce con il Bitcoin, un'idea innovativa, rivoluzionaria con un tocco di provocazione che rompe i muri del sistema finanziario tradizionale. Dalla definizione iniziale di criptovaluta si è evoluto un mercato molto complesso. Per conoscenza:

"una valuta digitale o virtuale protetta dalla crittografia, il che rende quasi impossibile la contraffazione o la doppia spesa. Molte criptovalute sono reti decentralizzate basate sulla tecnologia blockchain, un registro distribuito imposto da una rete di computer disparata."

Affinché una moneta digitale esista c'è bisogno quindi di pochi elementi fondamentali: gli utenti, la tecnologia blokchain o una tecnologia moderna che permetta di gestire tutto a livello virtuale (software e hardware). Questi elementi devono poi venir sviscerati in sottogruppi per poter analizzare le condizioni ideali dello sviluppo di ogni moneta digitale.

Leggi anche: La rivoluzione delle criptovalute nel sistema evolutivo della moneta

Riconoscere le differenze tra le criptovalute: l'estrazione

Attualmente esistono in rete più di 10 mila monete digitali e sono relazionate per lo più a videogiochi, le cosiddette gaming cryptocurrencies. Le differenze tra queste si identificano principalmente nelle condizioni di compra-vendita e di creazione ossia come vengono prodotte e spese.

Partendo dalla produzione troviamo due grandi categorie e altre che però sono ancora in fase di processo. Le due principali sono: Proof of Work e Proof of Stake, due meccanismi di consenso che implicano procedimenti differenti per mettere in circolazione una moneta digitale.

Dash e Monero per esempio vengono dal mining che prevede l'utilizzo di super computer per risolvere complicati calcoli crittografici. La persona che risolve il calcolo vende le criptovalute sul mercato e riceve una ricompensa.

Altre monete, come NEM (XEM) usano altri tipi di algoritmi che non richiedono degli hardware potenti mentre altre ancora come IOTA non possono essere estratte perché vengono prodotte da un solo gruppo di persone appartenenti ad un'organizzazione.

Riconoscere le differenze tra le criptovalute: lo scambio

In termini di compra-vendita il tutto si complica perché è importante stabilire qual è l'obiettivo specifico degli sviluppatori di una criptovaluta. Nel caso di Bitcoin l'obiettivo è lo scambio e infatti è la criptovaluta che gode della più ampia accettazione tra commercianti e fornitori di servizi.

Ether invece è una moneta digitale pensata per essere utilizzata sulla piattaforma Ethereum e quindi non cerca di espandersi come Bitcoin. Questo in parte giustifica anche i diversi meccanismi di consenso che sono stati adottati dall'uno e dall'altro.

Molte altre criptovalute sono valide solo in contesti specifici, per esempio un determinato videogioco, e servono per rendere più efficiente lo scambio di servizi all'interno, sia tra i giocatori che tra un giocatore e il negozio virtuale.

Queste condizioni implicano una maggiore o minore attenzione alla privacy degli utenti e la velocità delle transazioni. Nonostante Bitcoin sia la criptovaluta più conosciuta per lo scambio a livello commerciale le sue transazioni sono lente e non del tutto anonime.

Leggi anche: Criptovalute ed energia rinnovabile: cosa implica a livello di infrastruttura

Le condizioni ideali per lo sviluppo delle monete digitali

Date queste premesse necessarie è molto difficile definire quale potrebbe essere il Paese ideale per lo sviluppo e la crescita di una moneta digitale. Per ognuna occorre identificare le condizioni basiche, i benefici e gli svantaggi rispetto agli incentivi e alle regolamentazioni di ciascuna nazione.

Per una moneta digitale come Bitcoin - a grandissima espansione e con un sistema tecnologico esigente - l'estrazione è forse il problema più importante seguito dalla privacy degli utenti. Il mining implica l'uso di un' elevata quantità di energia elettrica che ha un costo e un impatto.

Il miglior Paese per lo sviluppo di bitcoin sarà quindi quello che incentiva il mining con fonti di energia rinnovabile e a basso costo.

Ether che invece recentemente ha adottato il consenso Proof of Stake non avrà più la necessità di preoccuparsi per l'energia elettrica a cui attingere ma controllare che questo nuovo meccanismo non porti alla centralizzazione delle risorse e alla regolamentazione.

Leggi anche: La blockchain potrebbe migliorare la crisi climatica?