Siete appassionati di MotoGP? Non potete perdervi questa news che vede l'ingresso di uno dei campioni italiani più amati di sempre, Valentino Rossi, nel metaverso. Disponibile a breve il nuovo VR46 Metaverse, infatti, capace di regalare ai fan una sensazionale esperienza in compagnia del celebre motociclista.

Il metaverso è un concetto ancora in evoluzione, anticipato a ottobre 2021 con il cambiamento del nome del celebre social network, Facebook, in Meta.

Questo fece esplodere il concetto di metaverso e realtà virtuale già all'epoca dilagante creando un vero e proprio business e facendo crescere aziende e startup impegnati a portare la nostra società nella realtà alternativa.

Lo sport ha visto nel metaverso un alleato importante per migliorare l'esperienza degli utenti e dei fan, cominciando a esplorare questo nuovo mondo colmo di opportunità vantaggiose.

Su Cryptonomist viene evidenziato come, dalla vendita dei biglietti alla possibilità di competere con i nostri campioni preferiti, ci sia una miriade di possibilità:

"Ancora, il metaverso potrebbe dare la possibilità ai fan che sono “fuori mercato” o più lontano dalla città natale della squadra, di sperimentare l’azione, interagire con i compagni, e godersi l’atmosfera di essere al palazzetto."

Molti sport hanno già fatto la loro comparsa nel metaverso, alcuni meno praticati a livello mondiale, altri assai apprezzati e maggiormente diffusi tra la popolazione mondiale.

Basti pensare che sono nati diversi universi digitali in cui grandi realtà hanno deciso d'investire, tra atleti e società interessati a essere tra i primi a testarne i vantaggi per sé.

Ricordiamo il calciatore Marco Verratti che ha acquistato su The Sandbox una delle 25 isole digitali messe in vendita, o a NFL, il campionato che organizza il Super Bowl, che ha aperto un negozio online su Roblox.

Ma non solo, vi piace il golf? Bene l'annuncio di fine 2021 da parte di NFT Plazas, riguardo la piattaforma del metaverso Decentraland, si è finalizzato e ha reso disponibile un corso di golf ad alti livelli:

"Gli appassionati di palla e mazza hanno ricevuto oggi un enorme successo, con la rivelazione che il golf sta arrivando a Decentraland. Presto, i giocatori avranno un vero motivo per indossare i loro dispositivi indossabili a tema golf e, mentre lo fanno, competere ai massimi livelli."

Non potete non conoscere le piattaforme più in voga del metaverso, finireste per essere tagliati fuori dal progresso imminente e dalle novità più entusiasmanti del momento!

Come se non bastasse ecco che Valentino Rossi, storico campione italiano, fa il suo ingresso nel metaverso.

Ecco come lo annuncia La Gazzetta:

"Valentino Rossi ha fondato VR46 Metaverse, società dedicata allo sviluppo di una piattaforma di realtà virtuale per VR46 Racing e Academy. Il progetto permetterà di incontrare la leggenda della MotoGP e i piloti VR46"

Uno degli sportivi più amati dagli italiani sarà l'avanguardia del metaverso in Italia.

Ed è proprio di lui che andremo a parlare, una novità che non può passare inosservata per gli appassionati delle due ruote.

Il metaverso esplode anche nel MotoGP!

Come abbiamo accennato sono già molti gli sport che si stanno avvicendando nel metaverso.

Dal calcio al golf, dal football al basket, tutti stanno cominciando a muovere i primi passi all'interno della realtà virtuale proposta da diverse piattaforme sul mercato.

Anche le due ruote puntano a tutta velocità sul settore e stavolta lo fanno con un grande sportivo che ha fatto battere il cuore a milioni d'italiani: Valentino Rossi.

Su Sportmediaset, il Moto GP approda con Il Dottore su una nuova piattaforma che promette un'esperienza unica:

"I primi contenuti arriveranno nel corso del 2022 e promettono di coinvolgere immersivamente e attivamente sia la fan base storica del campione di Tavullia, sia il nuovo pubblico generato dalla crescita delle nuove tecnologie."

Non ci sono al momento altri candidati celebri che correranno nella pista virtuale, ma chissà che le cose non possano cambiare!

Le novità ci sono e di sicuro attirano tantissimi appassionati!

Che fine aveva fatto Valentino Rossi prima del metaverso?

Il nostro caro "Dottore", 9 volte campione del mondo, è un'icona indiscussa del motomondiale.

Pochi possono vantare le sue stesse performance, o addirittura di averlo superato, ma non si può negare che abbia tagliato ancora una volta il traguardo per primo, attraversando la linea del metaverso.

Tuttavia non fate l'errore di credere che questo sia una sorta di disperato tentativo per fare crescere il proprio patrimonio, anzi è solo l'ultimo esperimento di una serie di attività imprenditoriali che lo hanno già reso più ricco di quando correva in Moto GP!

Su MOW apprendiamo infatti del suo incredibile successo da imprenditore:

"Parliamo infatti di sei società che nell’ultimo anno pre-Covid, il 2019, fatturavano circa 29 milioni, così suddivisi: 15,9 per VR46 Racing Apparel (la gallina dalle uova d’oro, grazie al merchandising); 6 per VR46 Team; 3,5 per VR46; 1,4 per VR46 Junior Team; 1,4 per VR46 Riders Academy; 0,5 per Test Track."

Ebbene sì, Rossi è riuscito a creare una ricchezza che solo nel 2019 gli ha fruttato quasi 30 milioni di euro di fatturato!

Da questo si deduce che non sia solo il denaro a spingerlo nel Web3, ma anche l'interesse per l'innovazione e per i suoi fan.

Nasce un'azienda che porta il campione italiano nel metaverso!

I settori NFT, gaming e metaverso sono legati e questo il nostro Valentino Rossi lo sa.

Quello che ha fatto è stato collaborare con una società di nome The Hundred per dare vita a un progetto tutto nuovo che sarà gestito da entrambi insieme a nomi di tutto rispetto, VR46 Metaverse.

Ecco la notizia direttamente da Repubblica, solo pochi giorni fa, che presenta le prime importanti personalità impegnate nella nuova società:

"Jean Claude Ghinozzi, dirigente con esperienze in Microsoft, Activision Blizzard ed Electronic Arts nella gestione di IP come Call of Duty e FIFA, avrà il compito di guidare la joint venture fra VR46 e The Hundred."

Innovazione e fan s'incontreranno a metà strada con il Dottore 46 che li prenderà per mano trasportandoli in una nuova dimensione dove l'esperienza virtuale di ultima generazione li farà divertire come non mai!

La sinergia infatti tra metaverso, NFT e il mondo del gaming è tangibile e nel VR46 troverà la sua massima espressione a detta del team.

Che cos'è VR46 Metaverse? Possibile sfidare il dottore nel metaverso!

Il progetto è ancora agli albori, ma presenta già alcuni dettagli disponibili per i fan e gli interessati.

Ciò che sappiamo è che, all'interno della piattaforma lanciata, si potrà gareggiare con i piloti di professione, interagire con altri utenti in modi svariati e, tenetevi forte, sfidare Valentino Rossi in persona!

Come spiegato anche su Fanpage, gli utenti potranno gareggiare con il Dottore e tutta la sua Academy:

"Già a partire dal 2022 infatti la nuova piattaforma globale dedicata al Dottore permetterà ai tifosi di Valentino Rossi e agli appassionati di motorsport di vivere incontrare virtualmente il 43enne di Tavullia, i piloti del VR46 Racing Team e dell'Academy, interagire con gli altri utenti e anche gareggiare con loro."

Si tratta in pratica di un'espansione virtuale del marchio VR46, che conduce tutti gli appassionati all'interno del metaverso tanto acclamato negli ultimi tempi!

Verrebbe da chiedersi come mai, dei tanti settori in crescita ed espansione, Valentino e la sua scuderia abbiano deciso di puntare sulla realtà virtuale, ma anche questa è una domanda che trova facilmente risposta.

Il 2022 è l'anno del metaverso!

Non serve sorprendersi se The Doctor vuole entrare nell'universo virtuale che ormai sta facendo da troppo parlare di sé.

Nel 2022 si è stimato che la crescita del mercato vedrà un boom non indifferente che spingerà molte realtà, ancora restate a guardare, a entrare nel variegato metaverso.

Leggiamo già su Tuttosport che un'agenzia d'analisi ha fatto delle stime in merito al tempo che ognuno di noi passerà nel metaverso da qui a qualche anno:

"Secondo la società di analisi Gartner infatti, entro il 2025, il 25% della popolazione mondiale trascorrerà almeno un’ora al giorno nel metaverso, esplorando nuovi interessi e nuove opportunità sociali, ricreative, educative e di shopping."

Questa crescita vertiginosa viene giustificata dal fatto che ovviamente l'avanzare della tecnologia mobile vada di pari passo con quella della realtà alternativa fornita dal metaverso che si muove nella stessa direzione alterando le nostre abitudini come accadde più di 15 anni fa con gli smartphone.

Secondo altre stime da parte di Analysis Group si sospetta perfino che nel 2032 ci sarà un volume d'affari pari a 3 trilioni di dollari riguardo al settore, cifre che corrispondono a circa il 2% del PIL globale e che non possono essere trascurate.

Nessuno può, né le grandi multinazionali né i piccoli risparmiatori.

Qual'è lo scopo di Valentino Rossi nel metaverso?

Abbiamo tutti capito perché un mercato del genere non può lasciare nessuno indifferente.

Tuttavia perché un uomo, un campione assoluto in uno sport come il motomondiale, dovrebbe desiderare di essere parte di questo mercato senza badare alla logica del profitto?

Valentino Rossi è prima di tutto un fan dello sport su due ruote, un appassionato sfegatato che ha fatto della sua eterna passione la sua fortuna, la sua professione.

Rilanciare il suo sport attraverso il metaverso è un passo che fa con entusiasmo, stimolato dall'interesse per il marchio, la moto e i fan di tutto il mondo!

D'altronde le sue dichiarazioni non tradiscono le sue intenzioni, anzi. Lo Stesso EconomyUp riporta le sue dichiarazioni cariche di energia:

"“Mi entusiasma poter raggiungere i fans di tutto il mondo, portando loro l’atmosfera e l’entusiasmo di VR46 attraverso nuove tecnologie e penso che questo progetto segni un passo avanti importantissimo per il brand”."

Possiamo anche aspettarci un prossimo lancio degli NFT dedicati al motociclista italiano, denominati in alcune indiscrezioni del momento #46.

Ma si sa, attendere aumenta il desiderio e, nell'attesa di scendere in pista con Valentino Rossi e la sua nuova società nel metaverso, possiamo solo immaginare le sorprese che questo 2022 ci riserva.

Nel frattempo accendete i motori e tenetevi pronti alla partenza!