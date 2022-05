Se ti capita di investire in Altcoin al momento giusto, potresti diventare un futuro milionario. Gli altcoin hanno una varietà di utilità nello spazio crittografico. Affinché il Web 3.0 possa raggiungere il suo pieno potenziale, sono necessarie molte idee innovative per risolvere i problemi. E molti Altcoin cercano di colmare il divario.

Introduzione

Bitcoin è la prima criptovaluta in assoluto e la sua utilità è molto diversa dagli altcoin che consentono lo sviluppo di contratti intelligenti sulla sua rete. Qualsiasi criptovaluta diversa da Bitcoin è classificata in Altcoin. Con il recente sviluppo di Web 3.0, NFT e DeFi, Altcoin ha visto un enorme aumento del suo utilizzo.

Le altcoin hanno contribuito allo spazio crittografico in varie categorie: DeFi, Blockchain, Layer 2, Storage, NFT, GameFi e Metaverse.

L'utilità di Altcoin sembra essere enorme e risolve numerosi problemi del mondo reale. Quando arriva la stagione delle altcoin, porta molti multimilionari e potresti esserlo se ti capita di entrare nel mercato al momento giusto.

Abbiamo studiato in modo approfondito, letto i loro white paper e compreso la loro tokenomica, roadmap e capitalizzazione di mercato per portare i migliori Altcoin che rimarrebbero rilevanti a lungo termine.

Altcoin Blockchain

Blockchain è un database pubblico condiviso con più nodi in una rete di computer. Una volta convalidata una transazione, è quasi impossibile annullarla. Agisce come un registro pubblico delle criptovalute.

Vitalik Buterin ha fatto un ulteriore passo avanti e ha sviluppato Ethereum blockchain che permette di costruire contratti intelligenti. È un codice che abilita quando vengono soddisfatte determinate condizioni e qui il codice è considerato la legge.

Ora tutto ciò che puoi immaginare nel mondo delle criptovalute come NFT, DeFi, dApp e monete stabili sono programmati come contratti intelligenti. La spina dorsale degli smart contract è la blockchain, ed è così che abbiamo assistito alla crescita di così tante nuove blockchain.

Queste società blockchain incoraggiano gli sviluppatori a creare dApp (applicazioni decentralizzate) sulla loro piattaforma, in quanto ogni blockchain vuole espandere il proprio ecosistema DeFi.

Ci sono alcuni inconvenienti come commissioni gas elevate, un tasso di transazione più lento che limita l'espansione dell'ecosistema DeFi. E la blockchain più recente cerca di portare innovazione risolvendo i suddetti problemi. La concorrenza è serrata, ma aiuta a offrire una migliore esperienza utente con una velocità di trasmissione più rapida, meno commissioni e blockchain compatibile con EVM.

Avalanche

Avalanche è una blockchain di livello 1 proof of stake, sviluppata dai laboratori AVA nel 2020. È uno dei principali rivali di Ethereum, che sta sviluppando il proprio ecosistema DeFi e dApps. È incredibilmente veloce, economico e rispettoso dell'ambiente.

Avalanche ha attratto numerosi sviluppatori di dApp con la sua struttura unica che consiste in tre catene, X-Chain, C-Chain e P-Chain. Offre la possibilità di personalizzare come privato e pubblico blockchain. La sua soglia di sicurezza è dell'80% rispetto al bitcoin, che è solo il 51%.

E attualmente, AVAX viene scambiato a $ 90, con una capitalizzazione di mercato di 23 miliardi di USD. È disponibile su tutti i principali scambi di criptovalute.

Solana

Solana è una blockchain super veloce che elabora 50.000 transazioni al secondo. E per raggiungere questo alto tasso di throughput, Solana utilizza il protocollo di consenso proof of history con un meccanismo Proof of stake sottostante.

È stato sviluppato da Anatoly Yakovenko e dal suo collega, che ha lavorato presso Qualcomm e Dropbox come ingegnere del software. Solana è stato lanciato nella prima metà del 2020 e all'epoca veniva scambiato a meno di un dollaro. L'anno scorso ha raggiunto un traguardo di $ 250.

L'ecosistema Solana dApps è il secondo più grande dopo il suo più grande rivale e il re degli Altcoin— Ethereum. Attualmente, Solana viene scambiata allo stesso prezzo di Avalanche $ 90 con una capitalizzazione di mercato di 28,5 miliardi di USD.

Cardano

Cardano è una blockchain di livello 1 sviluppata da un altro ex co-fondatore di Ethereum—Charles Hopkinson. È uno dei primi progetti blockchain a utilizzare il protocollo di consenso Proof of Stake. Il suo token nativo ADA prende il nome dalla geniale matematica Ada Lovelace.

Cardano Mainnet è stato lanciato nel 2017. E attualmente, un ADA viene scambiato vicino a un dollaro e si colloca al 7° posto in capitalizzazione di mercato, con un'enorme capitalizzazione di mercato di 36 miliardi. L'unica blockchain di livello 1 che si trova sopra Cardano è Ethereum per ovvi motivi e la catena Build n Build (precedentemente nota come Binance coin).

Polkadot

Polkadot è una blockchain che risolve l'annoso problema dell'interoperabilità con le sue Para-chain personalizzabile. Pubblicato nel 2020 da un ex co-fondatore e CTO di Ethereum— Gavin Wood.

DOT è il suo token nativo, utilizzato per le commissioni di rete, i diritti di governance e per mettere in gioco e convalidare le transazioni. Con una capitalizzazione di mercato di 19,6 miliardi, un DOT può essere scambiato a $ 20 su Binance, OKX, Kraken, Gemini e Coinbase.

Ethereum

Il re degli altcoin, il pioniere degli smart contract, la rete Ethereum è sviluppata da un prodigio, Vitalik Buterin. Ha l'ecosistema DeFi più grande e più utilizzato, nonostante la sua elevata limitazione delle tariffe del gas.

Il più grande mercato NFT come OpenSea, Rarible o luoghi sofisticati come Super Rare esiste solo sulla piattaforma di Vitalik.

Come Bitcoin, Ethereum opera sul protocollo di consenso Proof of Work. Tuttavia, presto, Vitalik prevede di sostituirlo con il protocollo di consenso Proof of stake, utilizzato dalla maggior parte dei nuovi blockchain di livello 1, chiamati Ethereum Killers.

Ethereum è la seconda criptovaluta dopo bitcoin, con una capitalizzazione di mercato di 360 miliardi di dollari. Un Ethereum viene scambiato per circa $ 3000 e può essere acquistato da qualsiasi scambio di criptovalute principale o locale.

Altcoin GameFi

GameFi è un nuovo concetto di giochi di realtà virtuale basato sulla tecnologia blockchain. Gli utenti guadagnano incentivi/ricompense al completamento di determinate attività. Queste ricompense sono solitamente nel token nativo del gioco o nella forma di token non fungibili (NFT). È anche noto come Play to Earn games (P2E) e il nome suggerisce che i premi sono facilmente convertibili in una valuta reale.

Con l'annuncio di Metaverse da parte di Meta (precedentemente noto come Facebook), GameFi e altre altcoin di Metaverse hanno visto un enorme aumento del loro prezzo. Con ciò, numerosi giochi play-to-earn (P2E) sono stati sviluppati su vari blockchain, dove gli utenti possono immergersi nel mondo virtuale e trarre il massimo piacere stimolante.

Ecco la nostra scelta migliore per giocare per guadagnare Altcoin scambiabili su uno dei principali scambi di criptovalute come Binance, OKX, Crypto.com, Coinbase, Gemini, Kraken, FTX o anche su scambi di criptovalute più piccoli.

Decentraland

Decentraland è un mondo virtuale in cui gli utenti possono acquistare immobili digitali utilizzando MANA. Gli utenti possono monetizzare la loro terra aprendo negozi di abbigliamento, bar o musei privati. Ad esempio, in Metaverse, gli utenti possono acquistare oggetti indossabili per il loro Avatar e questi oggetti sarebbero venduti come NFT.

Nel novembre 2021, qualcuno ha acquistato un terreno virtuale nella Fashion Street di Decentraland per un enorme $ 2,4 milioni. Il piano è di allestire sfilate di moda e negozi di marca nel distretto della moda di Decentraland.

Con una capitalizzazione di mercato di $ 4,6 miliardi, un token $MANA può essere acquistato per circa $ 2,5 su uno scambio come Binance, Kraken, Coinbase e Gemini.

Star Atlas

Star Atlas è un gioco di fantascienza futuristico che opera sulla blockchain di Solana. Basato su Unreal Engine 5, Star Atlas è ambientato nel 2620 in cui l'umanità, la razza aliena e gli androidi combattono per il controllo e le risorse.

È un gioco multiplayer in tempo reale con grafica 3D immersiva di alta qualità. I giocatori possono vincere premi che possono essere scambiati con valuta reale.

Star Atlas è un gioco play-to-earn (P2E) relativamente nuovo con una capitalizzazione di mercato molto piccola di $ 60 milioni. Attualmente, un token $ATLAS viene scambiato per meno di un centesimo, solo su questi scambi: FTX, Bitget, Gate.io e Raydium.

The Sandbox

Sandbox è un altro mondo virtuale di Ethereum Blockchain in cui gli utenti possono scambiare asset NFT utilizzando token SAND. Con un totale di 166464 appezzamenti di terreno, gli immobili sono un'enorme risorsa negoziabile su sandbox.

Sandbox ha registrato una crescita del 1450% nel 2021. Questa è ancora una fase iniziale di Sandbox e c'è ancora più spazio per un'ulteriore crescita.

Con una capitalizzazione di mercato di $ 4,6 miliardi, un token SAND può essere acquistato per circa $ 3,5 su Binance, Gemini o qualsiasi altro importante scambio di criptovalute.

Altcoin DeFi

Decentralized Finance è un'alternativa ai sistemi finanziari tradizionali, che è più veloce, accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non controllato da terze parti come il governo. Simile alle banche, consente di prestare, prendere in prestito, risparmiare, acquistare assicurazioni e negoziare derivati ​​con il pieno controllo delle tue attività.

O in altre parole, DeFi è un termine generico per tutto ciò che riguarda le dApp finanziarie (applicazione decentralizzata) che si verificano su una blockchain. E l'idea è di distruggere le banche dando più potere e denaro ai suoi utenti. Per utilizzare, tutto ciò che serve è un dispositivo con una connessione a Internet.

La DeFi è composta da varie dApp che girano su una blockchain. Il suo compito è portare più prodotti finanziari, monete stabili e negoziare assicurazioni/opzioni derivati.

Chainlink

Chainlink è un oracolo che importa i dati del mondo reale in un database blockchain. Espande l'utilità degli smart contract. Prima di Chainlink, le app decentralizzate per scommesse, assicurazioni e altri contratti che utilizzavano dati in tempo reale erano limitate.

Ad esempio: può portare dati affidabili a una dApp, che consente agli utenti di piazzare scommesse tramite contratti intelligenti, come chi ha vinto la NFL nel 2022?

Per ridurre al minimo le fonti di dati fuorvianti, Chainlink ha impostato più nodi fuori catena indipendenti che confrontano i dati con altre fonti affidabili.

Per firmare contratti intelligenti utilizzando dati in tempo reale e per altre dApp per espandere i propri servizi, è necessario un oracolo affidabile e Chain Link è uno dei pochi, che ha sfruttato proprio sul posto.

Attualmente, LINK viene scambiato a 15 dollari con una capitalizzazione di mercato di 7 miliardi di dollari e ha una fornitura totale di 1 miliardo di LINK.

Uniswap

Uniswap è uno scambio decentralizzato che gira sulla blockchain di Ethereum. Consente di scambiare qualsiasi token ERC-20, ad eccezione delle criptovalute, con il commercio fiat. È stato lanciato nel 2018 e il suo utilizzo è aumentato di recente grazie all'espansione della DeFi.

Per avvalersi di Automation Market Maker per un pubblico più ampio, Uni Swap è stato proposto da un ex sviluppatore di Ethereum— Hayden Adams.

Questa dApp DeFi cruciale garantisce liquidità sufficiente ai suoi utenti per scambi pesanti. Poiché si tratta di uno scambio decentralizzato, non avresti bisogno di documenti cartacei o dettagli sull'identità. Tutto ciò di cui hai bisogno è un portafoglio Ethereum open source e alcuni token ERC 20 per iniziare lo scambio.

Con una capitalizzazione di mercato di $ 7 miliardi, un token UNI viene scambiato a $ 10. Ed è disponibile su tutti i principali scambi di criptovalute come Binance, Coinbase e OKX.