Non è semplice districarsi nel complesso mondo delle criptovalute, spesso si resta incastrati non sapendo bene di cosa si stia parlando.

Termini come "layer", o anche solo "blockchain" spesso si confondono e rendono confusi gli utenti che per la prima volta si approcciano al settore digitale.

Attenzione però: anche i più esperti a volte sono in difficoltà con la terminologia più recente che spesso non ha dato il tempo di familiarizzare prima del suo utilizzo.

Oggi la nostra fortuna è il web, grazie a esso possiamo studiare e approfondire una gamma di argomenti che prima non era così semplice conoscere.

Tuttavia il materiale è spesso confuso, ci si perde tra gli elementi condivisi da uno o più content creator, così alcuni famosi exchange crypto hanno deciso di venire incontro ai loro clienti offrendo corsi gratuiti sugli asset digitali.

Vedremo i 5 più celebri, sia per volume di transazione sia per affidabilità, che oggi hanno creato vere e proprie accademie dove vengono offerte anche criptovalute come ricompensa alla fine di uno o più corsi!

A voi la scelta, le migliori proposte sono proprio qui sotto.

Cominciamo da uno dei più famosi: eToro

Stiamo parlando di un exchange che non tratta solo criptovalute, ma anche azioni, Forex e commodities.

L'exchange eToro è presente in 140 Paesi con milioni di utenti da tutto il mondo che sfruttano una delle piattaforme più semplici nel mondo del trading.

Quello che propone eToro Academy è l'opportunità di avere una vasta gamma d'informazioni aggiornate su tutti gli strumenti da esso trattati: siano azioni o criptovalute, senza differenza.

In merito alle crypto, abbiamo una sezione dedicata con una serie di approfondimenti che possono portarci via da una decina di minuti a qualche ora, tutto gratuito.

Ottimo per chi non sa di cosa stiamo parlando, ma anche per chi vuole rinfrescarsi la memoria.

Crypto.com non ha bisogno di presentazioni, ma il suo Learn forse sì

Un altro exchange che non ha bisogno di presentazioni.

Crypto.com ha più di 50 milioni di utenti nel mondo ed è una delle piattaforme di trading su criptovalute che più si è fatta apprezzare come partner da diverse aziende, soprattutto nel reparto sportivo.

La sua University offre diversi approfondimenti su argomenti che hanno a che fare con il Web3: dalla blockchain ai wallet digitali.

Sono diversi articoli per cui necessitiamo di pochi minuti, ma dal valore innegabile!

Diverse le difficoltà degli argomenti trattati, che sono suddivise in beginner, intermidiate e advanced.

Insomma un altro ottimo modo, specialmente per chi già ha un account su Crypto.com per passare da neofita a esperto!

Coinbase, impara e guadagna criptovalute

Uno dei programmi d'apprendimento crypto più accreditati e valorizzati.

Coinbase non ha bisogno di presentazioni, occupa di sicuro un posto nel podio degli exchange crypto nel panorama mondiale e il suo programma "Learn" non poteva che essere all'altezza della sua fama.

All'interno della sezione citata troveremo moltissimo materiale in riferimento alle valute digitali!

Tuttavia ciò che più entusiasma è il programma di Coinbase "Earn & Learn" che concederà di approfondire nuove blockchain, ottenendo come ricompensa alla fine dei brevi e gratuiti corsi le relative criptovalute dopo aver risposto a dei semplicissimi quiz.

Cosa serve? Niente di speciale, dovrete essere parte di uno dei Paesi elencati da Coinbase a cui è aperta l'opportunità (sono moltissimi) ed effettuare l'iscrizione con l'apposita verifica della vostra identità.

A scuola con Coinbase non è poi così male, non credete?

Binance Academy, corsi approfonditi e asset digitali gratuiti

Qui siamo sullo stesso livello del precedente ed è difficile dire quale sia il migliore.

Anche Binance infatti siede sul podio del mondo del crypto trading e offre un programma di apprendimento difficile da criticare o ignorare.

Binance Academy presenta diverse sezioni in cui si può passare facilmente e velocemente da non sapere distinguere Bitcoin ed Ethereum fino alla conoscenza più approfondita dei più nuovi protocolli blockchain o strategie d'investimento crypto.

Inoltre anche qui troviamo una sezione "Learn & Earn" che permette di ottenere criptovalute semplicemente selezionando i corsi, accompagnati a volte anche da videoclip esplicativi, e completare gli appositi quiz.

Le ricompense devono essere riscattate entro 14 giorni e sono continuamente aggiornate, ma possono partecipare al programma solo gli utenti verificati da Binance, per cui la sicurezza è importantissima.

Anche Bitpanda offre corsi sulle criptovalute e zero costi

Ultimo, ma non per questo da scartare, ecco il nuovo programma learning di Bitpanda.

Anch'esso exchange divenuto celebre in questi anni, Bitpanda sta scalando il mondo crypto con le sue iniziative sempre al passo coi tempi.

Nel suo programma di apprendimento ancora in sviluppo, ma già seguito da tanti utenti, troviamo 23 approfondimenti sulla finanza personale, 23 per articoli basati sulle nozioni base delle crypto e altri 24 lezioni intermedie per approfondimenti di coloro che già conoscono questo mondo.

In attesa la sezione esperti che sicuramente sarà ricca come le precedenti e assolutamente gratuita!

