Ogni settimana, nuovi progetti vengono introdotti nello spazio NFT. Solo pochi progetti hanno una visione a lungo termine, gli altri perderanno il loro splendore nel tempo. Leggi l'articolo completo per scoprire i progetti NFT che hanno ciò che serve per sopravvivere nello spazio Web 3: comunità, utilità e obiettivi a lungo termine.

NFT è andato forte dall'inizio della rete Ethereum e l'anno scorso si è diffuso a macchia d'olio, dando vita a un concetto completamente nuovo di proprietà dei beni digitali.

Alcune persone sono saltate sulla nave NFT, altre sono cadute e molte hanno raggiunto il paradiso. I primi investitori hanno creato banche e ottenuto rendimenti che cambiano la vita.

Con un volume totale di scambi di $ 20 miliardi, durante il periodo di picco, gli NFT hanno sperimentato un volume di scambi giornaliero superiore a $ 100 milioni.

Ogni giorno assistiamo al lancio di una nuova collezione NFT, ma non tutte le farebbero grandi. Solo le raccolte con una comunità vivace, utilità e vantaggi sopravviveranno ai tempi.

E in questo articolo abbiamo discusso degli NFT che hanno la migliore utilità, arte e passione per lo spazio Web 3.

Cosa sono i token non fungibili (NFT)?

Non-Fungible Token, una forma di media digitale come foto, musica, video, GIF, meme o altri file digitali che hanno un valore unico.

Chiunque può fare clic con il pulsante destro del mouse e salvare il file digitale, ma non potrà scambiarlo con il suo valore monetario o godersi la community o i vantaggi. Simile a molte persone che possiedono una copia/foto di ‘La Gioconda’ ma la copia autentica dipinta da Leonardo da Vinci è presente solo nelle mani sicure del Louvre.

La proprietà è dimostrata su Blockchain che è un database immutabile condiviso su più nodi in una rete di computer. L'idea risale alla fine del 2016, quando Ethereum ha ideato i contratti intelligenti. Ora è leader nel mercato NFT che ha circa $ 18 miliardi di volume di scambi NFT.

Vari marchi stanno lavorando per costruire Metaverse, incluso Meta (precedentemente noto come Facebook). Gli NFT si manifesteranno ancora di più in Metaverse, poiché tutto ciò che contiene verrebbe scambiato come NFT.

1) Bored Ape Yacht Club NFT

Se non hai ancora sentito parlare dei BAYC, sotto che tipo di roccia stai vivendo? Questa pazza collezione di 10000 scimmie è passata da $ 300 a 300.000 in un anno dando vita alla mania degli NFT.

Lanciata ufficialmente all'inizio di maggio 2021, la collezione è stata esaurita nel giro di una settimana. Da allora, BAYC e la sua comunità hanno esaltato il loro lato evolutivo delle scimmie.

Fondato da quattro colleghi di New York, numerosi celebra come Snoop Dogg, Justin Bieber, Eminem, Steve Aoki, Post Malone, Lil Baby, Marshmello, The Chainsmokers, Rich the Kid, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Kevin Hart, Mark Cuban, Logan Paul, Gary Vee, Neymar Jr., Stephen Curry e Shaquille O’Neal hanno scimmiottato da allora.

Con le celebrità che si sono unite alla festa, la comunità BAYC ha guadagnato ancora più esclusività e i membri hanno vantaggi come feste in yacht, incontri, merchandising dedicato e numerosi lanci che hanno reso la BAYC non solo una raccolta JPEG casuale, ma un pass per una comunità vivace.

Dedicato ad avere un proprio Metaverso, Yuga Labs, ha fatto un ulteriore passo avanti rilasciando una moneta $APE. Durante l'offerta iniziale, sono stati raccolti mezzo miliardo di dollari, il numero esatto che i laboratori Yuga hanno cercato di espandere nel Metaverse. La moneta scimmia è attualmente scambiata a 10 dollari e circa 200.000 $ APE del valore di $ APE è stata rilasciata a MAYC & titolari BAYC.

La community è molto pulsante, così come il prezzo minimo, per diventare un suo membro, un importo sbalorditivo di 130 Ether ($ 400.000) assicurerà il tuo posto nel club.

2) Azuki NFT

Azuki regala un giardino ai suoi proprietari— uno spazio d'angolo su Internet per artisti, costruttori e appassionati di web 3. Simile ad altri progetti, è una raccolta di 10000 avatar in stile anime gradevoli estetici in cui i suoi membri possono collaborare e contribuire a un futuro migliore decentralizzato.

Creato a gennaio da quattro colleghi di Los Angeles, Azuki, l'arte in stile anime è ora uno dei migliori progetti NFT. È stato esaurito in 4 minuti, rendendola la transazione più veloce da 29 milioni di dollari nella storia di NFT.

Costruito da molti e di proprietà di tutti, Azuki mantiene il suo manifesto semplice e mette in risalto la gloria di un futuro decentralizzato.

Già scambiato oltre mezzo miliardo o 187.0k in ETH, per mettere le mani su questo Azuki o per entrare a far parte della sua vivace comunità, avresti bisogno di un minimo di 25 Eth.

3) Doodle NFT

Un disegno a mano progettato dall'illustratore canadese Burn Toast, Doodles è una colorata collezione di 10.000 item.

Con la loro community in continua espansione, Doodles ha lanciato una nuova collezione di Space Doodles— dove ogni Doodle fa un giro nella galassia godendo ed esplorando le meraviglie dell'universo.

Sviluppato da un team di appassionati di Web 3, una di queste collezioni colorate può essere rivendicata con un minimo di 15 Eth.

4) Clona X NFT

Una raccolta di avatar digitali 3D sviluppati da un produttore di scarpe da ginnastica RTFKT e progettati dal famoso artista giapponese Takashi Murakami.

Clone X non è solo una raccolta di 20000 fantastiche arti casuali, ma raccoglie una cultura che include l'acconciatura, l'abbigliamento, l'estetica, gli accessori indossabili e si tuffa in caratteristiche sottili come razza, sesso indefinito, colore della pelle e malattie rare della pelle .

Questi avatar 3D hanno tratti unici che possono essere ricondotti a 8 DNA unici: umani (50%), robot (30%), angeli (8,75%), demoni (8,75%), rettili (1,25%), non morti ( 0,6%), Murakami (0,5%) e il più raro di tutti gli alieni (0,15%).

RTFKT espande ulteriormente la propria immagine del marchio per consentire agli utenti di vivere un'esperienza coinvolgente in Metaverse, con fantastici oggetti da collezione, scarpe da ginnastica, abbigliamento e accessori alla moda.

Rilasciato a novembre 2021 a un prezzo iniziale di 0,05 ETH, per mettere le mani su Clone X sono necessari almeno 20 ETH.

5) Crypto Punk NFT

Og della collezione NFT, Crypto Punks è iniziato nel 2017 da Larva Labs, una raccolta di 10.000 avatar che rappresentano disadattati dell'era punk londinese degli anni '70.

Viene fornito con una combinazione di attributi e tratti rari, il più raro di tutti, Punk#3100 è stato venduto per ben 7,5 milioni di dollari.

Solo 9k sono stati elencati nella fase di conio che era gratuita tranne il gas, il resto è stato risparmiato per i membri del team. Ora acquisito da Yuga Labs, il fondatore di BAYC, insieme a Larva lab&rsquo, altra raccolta Meebits. Al momento, Crypto Punks è uno dei più grandi NFT in circolazione, con un prezzo minimo di 65 Ethereum.

6) World of Women NFT

World of Women è una delle sue raccolte Kind, NFT che ha inaugurato lo spazio crittografico per abbracciare l'uguaglianza e la diversità.