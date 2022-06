Cambia la legge sul mining di criptovalute a New York e arriva la stretta. C’è chi parla di ban come quello cinese, ma in realtà El cos’è sono un po’ diverse. Vediamo come cambia in USA la vita dei miners.

Arriva una stretta al mining di criptovalute e questa volta non viene dall’Asia, ma dagli USA nello specifico dallo stato di New York.

Un disegno di legge approvato in senato pone delle restrizioni che riguardano l’utilizzo dei macchinari dei miners. Tuttavia da quando ad inizio mese il ddl fu approvato c’è stata una generale incomprensione del testo.

In molti hanno parlato di un nuovo ban al mining, ma in realtà quanto accaduto in USA è una manovra completamente diversa e non esiste un divieto vero e proprio sul modello cinese. Le restrizioni rappresentano una moratoria biennale che per altro non coinvolge tutte le società di mining ma quelle che non usano fonti rinnovabili e hanno bisogno del rinnovo o di una nuova licenza.

Cosa dice la nuova legge che regola il mining di criptovalute nello stato di New York

Il disegno di legge di cui parliamo il Bill A7389C approvato dal senato americano a giugno 2022 è un argomento controverso e spesso difficile da capire per un pubblico italiano, dove gli alti costi dell’energia impediscono lo sviluppo del mining di criptovalute.

La nuova legge non è un ban e non vige divieto di sorta che impedisca di esercitare l’attività di mining a differenza di quanto accaduto in Cina. Semplicemente esiste una moratoria di due anni, non retroattiva, tempo in cui non si rinnovano e non si concedono licenze alle società crittografiche che per il mining utilizzano fonti di energia non rinnovabile.

La legge non ha effetto retroattivo e riguarda chi ha bisogno del rinnovo o di una nuova licenza, ma non va ad impattare il lavoro chi non si trova in questa condizione.

Un confronto tra la nuova legge americana e il ban cinese

Gli Stati Uniti hanno visto crescere esponenzialmente il numero di miners sul territorio proprio come conseguenza dei vari ban nelle altre nazioni.

Perché l’attività possa svilupparsi in un determinato paese il mining richiede un requisito fondamentale: costi bassi per l’energia elettrica.

Il processo di estrazione non è un'attività che coinvolge tutti gli asset crittografici, ma solo le criptovalute che utilizzano una blockchain che sceglie come protocollo di consenso per la convalida un sistema chiamato Proof-of-Work (PoW). Protocollo scelto sia dai Bitcoin che, per il momento, da Ethereum i due asset crittografici con la maggiore capitalizzazione di mercato.

In questo sistema la convalida avviene con l’ausilio di computer straordinariamente potenti connessi alla rete che si stima in un anno consumino complessivamente quanto una nazione intera.

Motivo per cui la Cina con i suoi costi bassi è stata sempre la sede preferita per questa attività fino a quando l’anno scorso non è arrivato il ban. Il ban che i nel paese ha anche motivazioni politiche vieta sia il mining sia la commercializzazione di criptovalute qualunque sia il loro protocollo di consenso, cioè a prescindere da quanto inquinano.

Il perché questa nuova legge sul mining a New York

Chiusi i battenti in Cina, in Kosovo ed in molti altri Paesi i miners avevano due scelte: vendere le loro apparecchiature o trasferirsi altrove. Ma trasferii dove? In un posto dove l’energia costa poco e non si rischia un ban imminente. Quindi, sicuramente non in Italia!

Le mete scelte sono stati USA e Canada dove l’energia è a buon mercato, è così questi due paesi hanno visto una crescita esponenziale dell’attività di mining e di richiesta del fabbisogno energetico.

Il problema è che New York punta a ridurre le sue emissioni di gas nocivi dell’85% entro il 2050. Ed è questo il motivo per cui la moratoria va a colpire le società che non utilizzano fonti rinnovabili. Ma di fatto la legge americane è qualcosa di completamente diverso da quanto accaduto in Cina.

Le aziende crittografiche contro le autorità USA

I sostenitori e gli esponenti dei principali asset crittografici non sono comunque così convinti che questa legge abbia solo finalità ambientali e non voglia invece limitare in qualche modo lo sviluppo del mining sul territorio.

Secondo molti l’unico effetto che questa manovra avrà è quello di spingere le aziende a trasferirsi in altre parti degli Stati Uniti, lontano da New York dove la legge non ha effetto. Anche il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, che con la sua piattaforma conta di abbracciare un nuovo protocollo di consenso più sostenibile ad agosto il Proof-of-Stake (PoS), si è schierato contro la legge che viene comunque vista nella “cryptosfera” come una restrizione.

La SEC attacca le ICO (Initial Coin Offering) di criptovalute

Sul palcoscenico americano e gli ultimi tempi sono molte le questioni legali che coinvolgono gli asset crittografici, con chi punta a creare per loro una regolamentazione ad hoc e la SEC (Securities Anf Exchange Commission) che li vorrebbe sotto la sua giurisdizione.

In particolare l’ultimo attacco è alle ICO (Initial Coin Offering) di criptovalute e agli NFT (Non Fungible Token) che la SEC vede come titoli finanziari non registrati.

