L’annuncio di un imminente “ban” al mining di criptovalute come i Bitcoin, cioè che si avvalgono del Proof-of-Work (PoW), nello stato di New York spopola sul web. Se non si tratta di una fake news è quanto mai una lettura errata di un disegno di legge che non vieta il mining, ma solo che questo processo sia alimentato con fonti di energia a combustibile fossile.

Una notizia ha sconvolto il web ed i crypto appassionati negli ultimi giorni ovvero quello che è stato annunciato come un “ban al mining di criptovalute" attuato dallo Stato di New York.

Questo disegno di legge (Bill A7389C), che ha avuto la sua approvazione in Senato, è un argomento molto controverso su cui è intervenuta Anna Kelles, che parlando al CNBC ha chiarito come in verità non esista nessun ban al mining a NY piuttosto sia tutto frutto un fraintendimento generale e della confusione causata da provvedimenti di vero e proprio divieto come quelli applicati in Cina.

Il testo di legge di cui la Kelles è autrice non punta ad imporre un divieto al mining sul territorio di NY, come è accaduto in Cina, ma si tratta solo di una moratoria di due anni. Ovvero non saranno vietate a New York le criptovalute basate sul mining, cioè sul protocollo di consenso Proof-of-Work (PoW), ma per due anni ci sarà una stretta sulle società che utilizzano fonti energetiche a combustibile fossile per alimentare il mining.

Il disegno di legge che non introduce nessun ban al mining criptovalute a NY

Qualche giorno fa i giornali di tutto il mondo hanno annunciato che New York approvava un disegno legge con cui il mining di criptovalute, cioè il processo di convalida delle transazioni e di estrazione di nuovi token utilizzato dalle Blockchain che si basano su un protocollo di consenso chiamato Proof-of-Work (PoW), sarebbe stato vietato.

Per capire il calibro di una notizia del genere basti pensare che di questo gruppo di criptovalute (PoW) fanno parte sia i Bitcoin che, per adesso, anche Ethereum, cioè le due criptovalute con la maggiore capitalizzazione di mercato in assoluto.

In realtà, il disegno di legge a New York è qualcosa di molto diverso da un “ban” quale quello attuato in Cina e non vige nessun divieto inerente all’attività di mining, ma ci sarà una stretta rispetto alla modalità con cui il mining, che è un processo ad alta intensità energetica, dovrà essere alimentato e cioè solo con energia che proviene da fonti rinnovabili.

Criptovalute Proof-of-Work (PoW) vietate solo se utilizzano combustibili fossili

Il panico e la confusione generati dalla notizia di un ban al mining di criptovalute a NY che avrebbe potuto diffondersi a macchia d’olio negli USA, sede preferita oggigiorno dai miners, ha portato Anne Kelles che ha scritto e sponsorizzato il disegno di legge a chiarire la situazione una volta per tutte.

Il Bill A7389C, cioè il documento in questione, non vieta il mining ma introduce una moratoria, cioè una sospensione che dura due anni e nei quali non saranno concesse o rinnovate licenze, che autorizzano il mining di criptovalute nello stato di New York, cioè il protocollo di convalida Proof-of-Work, se questo non sarà eseguito con l’ausilio di hardware alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Questo provvedimento si è reso necessario perché il mining nel territorio sta aumentando a dismisura, mentre NY prevede di ridurre le emissioni dell’85% entro il 2050.

Ancora, la Kelles ha aggiunto che tale legge non avrà effetto retroattivo, non si applica cioè a quanti hanno già avuto la licenza e non devono rinnovarla o richiederla. Infine, è stato chiarito che questo provvedimento dovrebbe escludere i piccoli miners.

Il ban al mining della Cina e l'esodo dei miners verso gli USA: conseguenze su larga scala

Chiarito che a NY non esiste alcun divieto al mining di criptovalute, almeno non sul modello cinese, la moratoria si è resa necessaria perché sempre più miners si stanno trasferendo nel territorio.

La causa di questa migrazione verso occidente risiede nel fatto che prima la gran parte delle attività di mining erano concentrate in Cina e in paesi dove l’energia era a buon mercato, ma che di recente hanno imposto un ban, questa volta nel senso letterale di “divieto” per le criptovalute.

Con il ban la Cina ha vietato l’utilizzo di criptovalute in tutte le sue forme, anche non basate sul PoW, e ha causato un trasferimento dei miners che si stanno concentrando in USA e Canada, cioè in quei territori dove l’energia energetica costa poco e il clima è anche freddo.

In questo senso niente sembra un posto peggiore dell’Italia per il mining di criptovalute visti i costi dell’energia elettrica.

Il mining di criptovalute avviene attraverso l’utilizzo di computer potenti, per rendere l’idea, si stima che il mining dei soli Bitcoin richieda ogni anno il fabbisogno energetico di una nazione intera come l’Argentina per andare avanti.

L’obiettivo del disegno di legge, almeno a parole, non è quindi vietare il mining di criptovalute a NY, ma limitare il suo impatto ambientale.

Moratoria o ban al mining di criptovalute? Il mondo crypto dice sempre no!

Il chiarimento delle autorità non è servito comunque a placare il mondo crypto, poiché in molti sono convinti che il provvedimento avrà solo il risultato di tenere i miners lontani dal territorio di NY preferendo altre mete, sempre negli stessi USA.

Nic Carter, CEO di Coin Metrics, ha mostrato molto scetticismo rispetto alle presunte motivazioni ambientaliste che hanno portato alla moratoria sul mining di criptovalute. Questo perché di recente a New York è stata chiusa la centrale nucleare di Indian Point e sostituita con quelle a gas naturale.

Contro la Legge si è schierato anche Vitalik Buterin, il celebre fondatore di Ethereum, il quale ritiene che il governo stia arbitrariamente decidendo quali tecnologie hanno diritto ad usare il combustibile fossile e quali no. In ogni caso, proprio al fine di limitare il fabbisogno energetico della rete, ad agosto è previsto il cosiddetto “The Merge” di Ethereum cioè la migrazione dal PoW al protocollo Proof-of-Stake (PoS) che non è basato su processi ad alta intensità energetica e ridurrà la richiesta di energica della rete del 99%.

Perché il Proof-of-Work (PoW) inquina?

A questo punto chi non ha un minimo di esperienza sul funzionamento di una blockchain si starà chiedendo che cos'hanno mai le criptovalute come i Bitcoin, che usano il Proof-of-Work, per inquinare tanto ed essere tanto temibili per l’ambiente.

Il Proof-of-Work (PoW) altro non è che un modo con cui una rete blockchain sceglie di convalidare in sicurezza le transazioni. Nello specifico caso del PoW dobbiamo immaginare una serie di hardware potentissimi e che quindi consumano una spropositata quantità di energia intenti a funzionare contemporaneamente per risolvere calcoli matematici. Risolto il calcolo la transazione viene registrata sulla blockchain.

Poiché gli hardware costano e l’energia per farli funzionare ancor di più queste criptovalute sono organizzate in modo che chi convalida queste transazioni, i miners, e investe in macchinari ed energia sia pagato per il suo lavoro. Il premio consiste nei nuovi token della criptovaluta, che vengono generati quando un determinato numero di transazioni è convalidato e che costituiscono quindi la ricompensa dei miners. Questo processo si chiama mining ed è il meccanismo con cui le blockchain PoW convalidano transazioni e coniano nuovi token di una criptovaluta.

Perché le criptovalute che usano il Proof-of-Stake (PoS) sono considerate “sostenibili”?

Il Proof-of-Stake (PoS) è un metodo alternativo al PoW per convalidare le transazioni in sicurezza su una blockchain, ma che non richiede una grande quantità di energia elettrica. Non sono infatti necessari macchinari in grado di eseguire operazioni complesse e dalle alte prestazioni e non esiste il mining delle criptovalute, ma la convalida delle transazioni e la coniazione dei nuovi token si basano su quello che si chiama “staking”. Abbiamo degli utenti che comprano la criptovaluta nativa della blockchain e la depositano su una piattaforma, dove la somma è bloccata per un determinato periodo di tempo e da cui ricevono un rendimento passivo.