Conoscete i PBT? Ebbene si tratta di una tecnologia introdotta dal team Azuki, celebre per i costosi NFT, che sembra potere cambiare nuovamente in meglio tutto il settore dei token digitali, riuscendo forse a movimentare l'ormai statico mercato.

Il mercato degli NFT è un settore in continua crescita e, nonostante il crollo degli ultimi mesi, l'interesse per il settore resta forte.

Non molti sanno che le società continuano a investire nel mercato in questione: basti pensare a Nike, o Meta, piuttosto che famosi investitori privati come Adrian Cheng.

Quest'ultimo, infatti, magnate immobiliare di Hong Kong, sembra avere acquistato 101 NFT della collezione Azuki!

Proprio questa si dimostra essere ancora degna d'interesse ed estremamente appetitiva dal punto di vista degli investitori, che hanno finito per apprezzarla enormemente come ponte tra il mondo fisico e digitale.

Proprio la collezione Azuki rientra tra quelle che ultimamente hanno fatto più notizia grazie all'introduzione di una nuova tecnologia chiamata "Physical Backed Token", collegata agli ultimi Non-Fungible-Token legati al brand.

Scopriamo insieme di che si tratta e come prevedono di rivoluzionare l'intero Web3.

Collezione NFT Azuki

Si tratta di una delle più celebri, numerose e apprezzate anche dagli investitori più esigenti. La collezione Azuki è composta da 10.000 avatar ispirati agli anime, dove ognuno di essi rappresenta un Non-Fungible-Token.

Gli asset digitali e l'intero brand sono stati creati da Chiru Labs, che ha sede a Los Angeles e li ha lanciati con lo scopo di creare un ponte tra il mondo fisico e il metaverso.

Ottenere uno di questi token dà al possessore la possibilità di accedere a The Garden, uno spazio per gli utenti di Azuki che possono ottenere numerosi vantaggi, tra cui airdrop, speciali offerte e presentazioni legate al mondo digitale, l'arte, la moda e molto altro!

Il prezzo degli NFT Azuki si può aggirare anche intorno ai 12-14 ETH, ma ci sono anche avatar dal costo molto elevato: possono infatti arrivare a costare più di 1 milione di USD!

Alcuni crederanno che il settore stia morendo, ma altri pensano sia il migliore momento per fare ottimi affari.

Mercato NFT in crisi?

Non è un segreto che l'intero mondo del Web3 stia soffrendo un trend ribassista e volumi in calo da diversi mesi.

Senza nemmeno considerare il 2021, che sembra essere stato l'anno d'oro dei Non-Fungible-Token, possiamo affermare con certezza che il periodo non è dei migliori.

Solo nell'ultimo trimestre sembra che il settore dei token digitali abbia subito un calo del 60%!

Consideriamo che nel trimestre precedente avevamo avuto volumi di scambio pari a 8,3 miliardi di USD, adesso se ne contano solo 3,4 miliardi di USD.

Per questa ragione, i team di sviluppo stanno promuovendo sistemi innovativi e tante novità per incentivare il settore.

Progetto open-source Azuki: Physical Backed Token

Il team che lavora per Azuki ha ideato un nuovo tipo di tecnologia che abbassa il divario tra il mondo fisico e quello digitale, provando a promuovere ancora di più l'interazione con il metaverso.

Il nome della nuova tecnologia è Physical Backed Token e sarà in grado di legare in modo indissolubile un oggetto fisico al nostro NFT, verificandone sempre l'autenticità!

Il progetto è basato sulla rete Ethereum e su di una particolare tipologia di chip crittografico fisico, chiamato BEAN CHIP, essenziale per legare il nostro asset digitale alla forma fisica che gli ideatori sceglieranno.

Come funzionano questi nuovi Non-Fungible-Token di Azuki?

Si tratta sempre di asset digitali, ma il funzionamento ha subito delle migliorie.

Sembra proprio che gli sviluppatori di Azuki abbiano infatti lanciato un chip crittografico fisico capace di generare una duplice chiave con lo scopo di legare in modo indissolubile un oggetto fisico al proprio NFT.

Come? Semplicemente scannerizzando il codice, avremo la possibilità di trasferire l'asset al nostro portafoglio digitale, conoscere lo storico dei proprietari, oppure fare minting di NFT.

Si tratta di un progetto open source, totalmente decentralizzato, in cui tutti potranno autenticare, associare e verificare un oggetto fisico grazie al proprio PBT.

Questo è la novità che prenderà il nome di Physical Backed Token, un'introduzione che potrà non sembrare una novità assoluta, ma che si propone di crescere e fare sì che l'esperienza digitale sia ancora più legata a quella reale!

Leggi anche: I 7 migliori progetti NFT sul lungo termine

Lo scopo del team Azuki

Le opinioni sull'utilità del progetto sono state contrastanti, ma il tempo darà la possibilità a Chiru Labs e il team operativo di avere successo.

Gli anime-avatar targati Azuki sono stati infatti creati per offrire ai giocatori e gli utenti più generici l'opportunità di vivere il metaverso in modo coinvolgente. E questo resta lo scopo del team!

I PBT possono offrire una più coinvolgente esperienze, possono essere in grado di sviluppare una storia e/o avventure fuori e all'interno del web, coinvolgendo oggetti fisici e asset digitali allo stesso modo.

Questo non può passare inosservato e lo scopo del team resta nobile: migliorare l'esperienza degli utenti, rendendola più immersiva e coinvolgente.

Valutate solo bene quali NFT acquistare e se sono l'investimento che fa al caso vostro!

Leggi anche: Bolla NFT scoppiata? Valori crollati, il token più costoso di Logan Paul ora vale solo $10