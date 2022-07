Molte società cercano di continuo nuove strade per fare branding o aumentare la presenza pubblicitaria: ecco, a questo proposito possiamo noleggiare NFT. E The Bored Ape Yacht Club rappresenta di sicuro il progetto più esclusivo.

Gli NFT hanno subito un ribasso rispetto all'impennata avuta nel 2021, ma ciò non toglie che ancora siano ricercati e rappresentino un trend in crescita. Le transazioni dell'ultimo anno avrebbero segnato quota 21 miliardi di dollari statunitensi, sostenute da progetti di successo come Bored Ape Yacht Club, perciò non preoccupatevi: gli asset digitali non stanno affatto morendo.

Il ribasso peggiore, però, registrato dall'universo dei Non-Fungible-Token si è visto questo giugno 2022, quando il volume di vendite giornaliere si è attestato intorno ai 14 milioni di dollari e la capitalizzazione del mercato è scesa del 40%.

Tuttavia, come già accennato, preoccuparsi non aiuta: il mondo digitale, infatti, si evolve velocemente e trova alternative piuttosto che lasciarsi piegare dai problemi.

Nascono così piattaforme che concedono di "noleggiare" i Non-Fungible-Token di qualcun altro per concedere al proprietario di guadagnare e al brand, o società in questione, di usare la notorietà di un determinato token non fungibile a scopi di marketing.

Opportunità che i detentori di Bored Ape Yacht Club hanno accolto con entusiasmo, grazie anche al sito BoredJobs. Ma cerchiamo di capirne di più!

The Bored Ape Yacht Club: progetto NFT più di successo in assoluto

Quando prendiamo in considezione il progetto BAYC, parliamo di una delle ragioni per cui il mercato digitale sta riscuotendo successo.

The Bored Ape Yacht Club rappresenta una collezione NFT di 10.000 esemplari, in particolare scimmie dai diversi stili e smorfie, che rappresentano ormai un must anche tra le celebrità!

Non saranno i token più costosi per valore derivato da una singola vendita in assoluto, ma i loro prezzi sono molto al di fuori della portata di un utente comune. Basti pensare che tra i proprietari figurano nomi del calibro di Eminem, Snoop Dogg, Lyl Baby, Post Malone e The Chainsmokers.

L'NFT più costoso della collezione è stato venduto finora per ben 3,59 milioni di dollari (769 ETH), mentre quello dal prezzo minore avrebbe un valore intorno ai $100.000 a causa di un drop negativo causato dal trend negativo del mercato.

Insomma parliamo di un progetto che di sicuro merita interesse e sta reggendo nonostante il periodo disastroso.

Benefici dei proprietari di Bored Ape Yacht Club

Ovviamente quando si acquista una di queste ormai celeberrime scimmie, si riceve una carta con immagine digitalizzata, ma i detentori ottengono altri benefit.

I proprietari di ogni BAYC NFT, infatti, ricevono i diritti di utilizzo commerciale, su cui possono costruire prodotti e campagne pubblicitarie.

Questi token non fungibili poi rappresentano carte d'identità per una club house online progettata per sembrare un fantastico bar per immersioni e persino eventi privati ​​del mondo reale. Sono avvenuti perfino incontri esclusivi in città come New York tra i membri della community. Ognuno di essi ha anche un grande valore di rivendita ed è (finora) un investimento dal discreto potenziale.

La fantasia del team non ha fine e hanno anche creato fiale digitali di siero mutante che, mescolato con Bored Ape, può generare un altro token non fungibile, il Mutant Ape, un altro straordinario esemplare di questa collezione.

Noleggiare NFT: marketing e branding in chiave digitale

Ma come si può affittare un token digitale? La domanda trova subito risposta in modo molto semplice: semplicemente ci si avvale attraverso siti dedicati della possibilità di utilizzare un determinato Non-Fungible-Token senza doverlo possedere.

Ovviamente in cambio il possessore ottiene profitti in modo passivo, opportunità attraente per tutti gli investitori e coloro che mirano a guadagnare extra facendo scendere in campo i loro asset piuttosto che tenerli nel "cassetto".

Alcuni siti in cui poter visionare questa possibilità sono ReNFT e IQ Protocol, ma anche BoredJobs. La pratica, infatti, si è diffusa già nella prima metà del 2022, riscuotendo enorme successo nelle ultime settimane quando proprio BoredJobs ha annunciato l'opportunità di noleggiare una delle famose scimmie del progetto Bored Ape Yacht Club!

BoredJobs concederà di noleggiare Non-Fungible-Token, anche una delle scimmie BAYC

L'annuncio è del 28 giugno 2022 e riguarda diverse collezioni di token non fungibili. BoredJobs è un marketplace dedicato alle licenze NFT che mira a collegare i proprietari e le diverse società a essi interessate. Tutti i (10.000) esemplari Bored Ape Yacht Club (BAYC) saranno disponibili al noleggio dei diversi marchi interessati.

Il team della piattaforma infatti si è accorto per tempo dell'interesse degli utenti riguardo la possibilità di "affitto" dei token e ha voluto sfruttare l'occasione!

Al momento le dinamiche sono un pò incerte, ma si può visionare il sito per maggiori dettagli e aggiornamenti, anche perché attualmente BoredJobs sta creando un manuale d'istruzioni per le realtà interessate all'affitto degli NFT.

Benefici per le tasche dei proprietari, per il brand e di sicuro per le nostre sempre più esclusive scimmie targate BAYC.

