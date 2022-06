Non si può negare che dall'inizio del 2022, gli asset digitali in questione abbiano visto un ribasso notevole del volume di transazioni registrato invece nel 2021.

Tuttavia, gli esperti non la pensano proprio così, perché sembra più che altro che stia avvenendo una sorta di trasformazione e consolidamento del mercato, specialmente per quanto riguarda i Non-Fungible-Token più famosi.

In effetti sul Fortune si sottolinea proprio il fatto che la crisi effettivamente non c'è:

Secondo la piattaforma di analisi Nansen questa crisi non ci sarebbe: piuttosto è in corso la differenziazione tra gli Nft ‘Blue Chip’, ovvero i brand ormai consolidati come Bored Ape o Azuki Token, che stanno sopravanzando i token provenienti dall’arte e dal gaming.

Se davvero fosse così non potremmo mai credere alla notizia che in questi giorni sta movimentando parecchio il mondo dell'arte.

In effetti sembra difficile da credere che musei ed esperti d'arte possano permettere al mondo digitale di controllare le opere fisiche più iconiche del patrimonio culturale, specialmente italiano.

Sì, perché in questi giorni è stato sollevato un caso mediatico da un'intervista del famoso programma televisivo Le Iene e da Repubblica, preoccupati della possibile cessione di proprietà dei capolavori italiani a privati:

"E invece da qualche mese stanno rimbalzando negli uffici del ministero dei Beni culturali, dove sono preoccupati dalla possibilità di perdere - le parole sono dell'ufficio legislativo - "la gestione, il controllo e lo sfruttamento" delle immagini digitali di alcune delle opere più importanti del nostro Paese."

Il problema è che le Gallerie degli Uffizi hanno venduto una copia digitale, un NFT per l'esattezza, del celebre Tondo Doni di Michelangelo.

L'accordo realizzato con l'azienda di riproduzione digitale, Cinello, prevedeva altri 40 NFT riguardanti storiche opere degli Uffizi che l'anno scorso avevano già allarmato il MIC.

Quest'oggi la direzione italiana dei musei ha emanato una circolare che impedisce la stipulazione di contratti come quelli siglati dal direttore degli Uffizi, con InsideArt che sottolinea il problema chiave della questione:

"In questo caso la questione si fa più intricata perché si tratta di opere che, a differenza di quella di Beeple, appartengono a tutti, beni storico-artistici che toccano da vicino il mondo intero di appassionati, storici dell’arte, semplici visitatori."

Il fatto è che quando parliamo di arte e musei ci rivolgiamo al patrimonio artistico che dovrebbe appartenere a tutti e, nel caso di Firenze, all'Italia, non si può cedere la proprietà a un privato.

Nel caso infatti di altri NFT, si tratta di opere digitali create e scambiate da privati, il valore è dato dal mercato, non da altri fattori come quello storico o culturale.

Vediamo perciò di capire le ragioni di questa tempesta mediatica!

Tondo Doni venduto come NFT

A maggio 2021 il Tondo Doni è stato riprodotto sotto forma di NFT e venduto dall'azienda milanese Cinello.

Già l'anno scorso le polemiche non si sono fatte attendere, ma dopo un'inchiesta televisiva e i problemi che il Ministero della cultura rischia d'incontrare, la questione è salita alla ribalta.

Su Il Giornale leggiamo della vendita realizzata dal direttore assai frizzante degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt:

"Il Tondo Doni è stato venduto per 240mila euro, di cui solo 70mila sono finiti allo Stato. Ci sono altre cose che non tornano. Nel contratto in questione stipulato tra Galleria Uffizi e Cinello si prevede un affidamento diretto, senza evidenza pubblica."

Il caso è stato seguito dalle iniziative di altri musei che però sono stati frenati dal MIC che non poteva permettersi la perdita delle opere d'arte più importanti detenute dall'Italia.

Vendere il proprio patrimonio artistico o rischiare di perderne il controllo è fuori discussione per il Ministero.

Altre 40 opere degli Uffizi pronte come NFT, scatta la polemica!

Bensì si tratta di un contratto firmato nel 2016, con validità di cinque anni, tra gli uffizi e l'azienda milanese incaricata di realizzare un'esatta copia digitale, con tanto di certificato di proprietà tipico degli NFT, per poi venderla ai collezionisti d'arte.

L'accordo prevedeva la trasformazione in token digitali di oltre 40 opere celebri, senza tempo e dall'inestimabile valore, che poi sarebbero state vendute a privati.

Su Startmag apprendiamo di alcune di queste concesse dalle Gallerie degli Uffizi per il contratto con Cinello:

"Tra queste ci sono: la Madonna del Granduca; la Velata e la Madonna del Cardellino di Raffaello Sanzio; La nascita di Venere; la Primavera e la Calunnia di Botticelli; L’annunciazione e il Battesimo di Cristo di Leonardo Da Vinci e L’Eleonora da Toledo del Bronzino, il Bacco di Caravaggio."

Il progetto richiede una spesa molto alta di realizzazione, con il restante compenso diviso al 50% tra il museo e l'azienda Cinello, cifre forse un pò alte per l'intermediario che hanno fatto di per sé discutere parecchio.

Il museo non aveva spese, doveva solo concedere la "paternità digitale" dell'opera. Piuttosto conveniente se pensiamo secondo logica del profitto, non credete?

Chi è Cinello? Ecco l'azienda che ha firmato il contratto con gli Uffizi

Il contratto con gli Uffizi è scaduto a dicembre 2021.

Pertanto, anche a seguito della circolare del Direttore Generale dei Musei Massimo Osanna, le Gallerie degli Uffizi non procederanno alla realizzazione di vendite o trasposizioni in NFT delle proprie opere d'arte.

La Cinello, azienda milanese con sede anche a Firenze e Copenaghen, è nata dalla collaborazione di John Blem e Franco Losi, è specializzata nella tecnologia DAW, cioè opere d'arte digitali e ha riscosso un discreto successo.

Quello che si propone l'azienda, in modo assai sintetico, è di realizzare digitalmente una copia perfetta di un'opera fisica, in scala 1:1, avvalendosi di una tecnologia di cui possiedono i brevetti in diversi Stati del mondo (DAW) che impedisce la copia del progetto finale realizzato, producendo anche un supporto hardware come cornice.

Inoltre si avvale di un certificato di riproduzione autentica rilasciato dal museo che ospita l'originale e registra il passaggio di proprietà digitale all'acquirente su blockchain Ethereum come NFT.

Potrebbe sembrare complesso, ma avviene tutto senza troppa fatica.

Cosa ne pensano gli esperti riguardo gli NFT delle opere d'arte?

Come abbiamo sottolineato, il passaggio dell'opera a NFT è solo una fase dell'azione compiuta dalla società Cinello, ma gli esperti sono sempre più allarmati.

C'è chi minimizza, definendo gli NFT solo una "volgarizzazione" dell'arte come tante altre nate degli anni e per cui non si è mai alzato un polverone simile, ma molti sono più vicini alla necessità di trovare subito delle linee guida precise come già affermato da Massimo Osanna con la sua circolare, o la storica dell'arte Cristina Acidini che proietta tutti alla prudenza.

Ancora, perfino alcuni direttori di musei statali si sono pronunciati. Luigi Gallo e Cecilie Hollberg, sempre in linea con l'idea che cose del genere non possono essere soggette a libera interpretazione!

In particolare ecco le dure parole della Hollberg riportate da Finestre sull'Arte:

"Alla base degli Nft c’è sempre una digitalizzazione delle opere, che non faccio io, la fa un esterno, e chi mi garantisce che di queste opere digitalizzate poi non ne faccia un uso improprio? Ci saranno dei contratti, ma dopo un po’ di tempo, o anche subito, ci potrebbe essere un mercato nero."

Gli NFT sono sicuramente il progresso e possono essere un'opportunità nuova che le gallerie d'arte italiane possono cogliere, ma lasciare che aziende private ne facciano ciò che vogliono non è qualcosa che il Ministero della cultura può permettere.

Siamo di fronte a una questione d'interesse nazionale, questo è certo.

Qual'è la posizione del Ministero della cultura in merito agli NFT?

Ovviamente non si può rimanere inermi di fronte a un'onda anomala che rischia di travolgere il patrimonio artistico italiano, urgono prese di posizione immediate.

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze al momento non hanno rinnovato il contratto con Cinello, scaduto a fine 2021 e si dicono in attese delle nuove procedure in linea con le direttive del Ministero.

Il dipartimento incaricato è già a lavoro, ora più che mai! E su Artribune, la sottosegretaria del Ministero ha già chiari i punti chiave:

"Come sottolineato dalla Sottosegretaria Lucia Borgonzoni, la commissione istituita dal Ministero si baserà su due principi: “inalienabilità della proprietà dell’immagine digitale in capo al soggetto pubblico proprietario del bene” e “utilizzo non esclusivo dei beni culturali digitalizzati”."

Insomma il MIC sta cominciando ad avviare le procedure che mirano a delineare un quadro chiaro in materia NFT, realizzando perfino corsi d'aggiornamento in materia che possano istruire anche sui diritti delle immagini e sulle blockchain.

Non si stanno chiudendo le porte all'innovazione, ma si sta provando a integrare al meglio tecnologia e arte tradizionale.

Aste d'arte contro corrente: casa Pandolfini intanto crea un'apposita sezione per NFT!

Mentre il Direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, tenta di arginare le polemiche e si adatta alle procedure ministeriali, con l'azienda Cinello che si dice delusa, altri intermediari abbracciano l'universo NFT.

Sto parlando di una delle case d'aste più famosa in Italia, cioè Pandolfini.

La polemica alle Gallerie degli Uffizi non ha infatti frenato l'ingresso della casa d'aste nel mondo digitale, che promette di dare un volto e divenire icona in un mondo spesso contrassegnato dall'anonimato.

La novità prevede l'apertura di un dipartimento esclusivamente dedicato ai token non fungibili in collaborazione con Futura Gallery, raccogliendo così i frutti di un'attenta ricerca sui legami tra il mondo crypto e l'arte, durata anni.

La sicurezza sarà al primo posto, come sottolineato su ArteMagazine:

"Sarà offerta “una garanzia, tecnica e finanziaria, per coloro che si affacciano su un mondo nuovo e in alcuni casi considerato rischioso e dai meccanismi ai più ancora sconosciuti”."

Insomma se è vero che il MIC sta delineando delle procedure necessarie dovrà farlo molto in fretta, perché il fenomeno NFT si sta diffondendo a macchia d'olio nel mondo dell'arte e non potrà essere trattenuto ancora per molto.