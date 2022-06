Gli NFT riscuotono sempre più interesse, anche se le transazioni sono diminuite. Ultimo tra i grandi protagonisti del mercato digitale, infatti, è Ebay, che lancia la sua collezione di Non-Fungible-Token in collaborazione con la star sportiva Wayne Gretzky, in una raccolta sensazionale.

Molti investitori non hanno ancora sperimentato la tecnologia che c'è dietro gli NFT, ma è innegabile che tutti saremo prima o poi spinti a farlo, volenti o nolenti.

Perché? Semplice, questa novità del mercato sta cominciando a permeare ogni segmento della nostra società.

Le più grandi aziende, come anche i piccoli business, stanno cercando di approdare su questi nuovi lidi ricreati dalle blockchain per poter avvantaggiarsi delle opportunità che offrono.

Un mese fa era già stato annunciato l'avvio del test da parte di Instagram per l'integrazione degli NFT nel famoso social network.

Su Wired.it si apprende del comunicato video realizzato da Adam Masseri, head del social:

"Instagram inizierà in settimana a testare i token non fungibili (nft) con un numero ristretto di creator dell’app e inizialmente solo per il mercato statunitense. L’avvio della fase di test è stato annunciato dal capo di Instagram Adam Mosseri tramite un video."

Certo, non è ancora ufficiale, ma potremmo a breve vedere i primi token digitali sui nostri smartphone, utilizzandoli quotidianamente come facciamo già con molte altre App e piattaforme.

Per quanto il mercato abbia subito una flessione di compravendite, infatti, ricordiamo che non si tratta di qualcosa di consolidato, quanto più di un continuo esperimento che ha già dato qualche frutto.

Le grandi società non possono negarsi la possibilità di esplorare i Non-Fungible-Token, offrendo magari esperienze tutte nuove per gli utenti. E non possiamo fare a meno di notare che sia l'industria sportiva a utilizzare maggiormente questa tecnologia.

Anche Repubblica sottolinea del connubio imprescindibile ormai creatosi tra NFT, criptovalute e sport:

"Ad ogni modo, sembra che sport e criptovalute vadano sempre più d’accordo, forse anche perché i target sono spesso simili, e queste iniziative sono un valido modo per far avvicinare chiunque al mondo della blockchain."

Non possiamo sorprenderci molto se poi altri si avvicinano a questo mercato, fosse solo per il crescente interesse degli utenti.

Ed è proprio il caso del famoso e-commerce Ebay! Proprio lui ha deciso recentemente di lanciarsi nel mercato dei token digitali con una straordinaria collezione in collaborazione con Wayne Gretzky, star sportiva internazionale.

Ebay punta sull'hockey e sul campione indiscusso Gretzky che ha così dichiarato come riportato dal Cryptonomist:

"Quaranta anni fa, ero grato di essere sulla copertina di Sports Illustrated, è stato un momento monumentale della mia vita. Sono onorato di portare questa esperienza da collezione ai miei fan di hockey che hanno seguito la mia carriera per decenni".

La domanda è: riuscirà Ebay a invertire il trend ribassista dell'ultimo periodo con questa nuova collezione NFT?

Potrebbe non essere così scontato, ma adesso vedremo quali sono i dettagli promossi dal colosso digitale e le ragioni che lo hanno spinto a puntare sui Non-Fungible-Token e l'Hockey, scegliendo tra tutti gli sportivi proprio Wayne Gretzky.

Limited Edition di 13 NFT lanciata da Ebay: ecco i dettagli

Poche settimane fa l'annuncio di Ebay ha fatto il giro del mondo.

Tra tutte le grandi società che stanno valutando l'opportunità che gli NFT rappresentano, questo è solo uno dei primi grandi nomi passato all'azione.

La collezione presenterà 13 token digitali, suddivisi in quattro categorie a seconda della rarità: green, gold, platinum e diamond.

Il primo lancio avverrà come una nuova interpretazione in chiave Web3 delle famose copertine di Sports Illustrated, basata su Wayne Gretzky, indiscusso campione di hockey sul ghiaccio che ancora oggi fa ricordare di sé e delle sue gesta.

Interessante il prezzo base di lancio che sarà di $10, permettendo a tutti di poter acquistare l'animazione 3D dello sportivo mentre compie una delle sue classiche mosse sul ghiaccio!

Possiamo dirci sorprese dell'ingresso di Ebay? Non proprio e anche Techcrunch è d'accordo:

"Il lancio di oggi non è esattamente una sorpresa, poiché eBay ha rivelato l'anno scorso che avrebbe abbracciato gli NFT e aggiunto nuove funzionalità che porteranno oggetti da collezione basati su blockchain sulla sua piattaforma."

Magari non sapevamo di Gretzky e dell'hockey, ma Ebay si era già detta interessata ai token non fungibili.

Chi è Wayne Gretzky? Ecco perché è stato scelto da Ebay per i suoi NFT

Per chi non lo sapesse, sappiate che stiamo parlando di uno degli sportivi più amati di tutti i tempi.

Wayne Douglas Gretzky, soprannominato "The Great One" è una di quelle star sportive, fuoriclasse, che difficilmente si riesce a dimenticare.

Magari in Italia l'hockey sul ghiaccio non è esattamente lo sport più comune, ma qualunque fan dello sport in generale si potrebbe tranquillamente essere imbattuto in questo nome.

Non per niente i suoi record si sprecano, uno dei tanti riguarda anche i gol segnati, come leggiamo su TheHockeyWriters.com:

"Gretzky, l'unico giocatore ad avere più di 2.000 punti, ha 970 punti in più rispetto al secondo classificato Messier (e quest'ultimo ha giocato 269 partite in più). Il leader attivo in punti, Jaromir Jagr, ha 1.653 punti."

Classe 1961, Wayne nasce a Brantford, Ontario, Canada ed è stato protagonista del suo sport, con una carriera che fino al 2000 lo ha portato nell'olimpo dei campioni, facendolo diventare perfino l'unico giocatore della NHL a vedere il proprio numero, 99, non assegnato più a nessuno.

Niente male vero? Ecco spiegato perché Ebay ha puntato sulla star per il suo primo lancio di NFT.

Ecco quali partner sostengono il progetto NFT di Ebay!

Il colosso degli e-commerce non è da solo e ovviamente si fregia dell'accompagnamento di altri partner.

Prima fra tutti la collaborazione del campione sportivo Wayne Gretzky, certo, ma un'altra già citata è Sports Illustrated, la storica rivista americana dello sport che ha presentato alcuni degli articoli più iconici del Paese oltreoceano.

Le copertine, infatti, faranno da base per le animazioni degli NFT che raffigureranno Gretzky.

L'altro partner che ha offerto la propria esperienza con Non-Fungible-Token e blockchain è OneOf, piattaforma che si propone di collaborare con Ebay per portare altre collezioni con atleti esclusivi nel rispetto dell'ambiente.

Sì, perché ShackNews viene riportato quanto segue:

"Per quanto riguarda la società con cui eBay collabora su NFT, OneOf, è descritta come una piattaforma NFT "verde" che utilizza la tecnologia blockchain ad alta efficienza energetica e afferma di utilizzare "più di 2 milioni di volte meno energia" rispetto alle reti "proof-of-work" secondo CNBC."

Accompagnarsi a una società che si affaccia all'innovazione con un occhio di riguardo alla salvaguardia ambientale non può che rendere l'iniziativa ancora più apprezzabile. Non credete?

Wayne Gretzky non è nuovo agli NFT: il campione figura anche su Autograph

Come se non bastasse il campione, protagonista della prima collezione di token non fungibili firmati Ebay, non è nuovo al mondo crypto e blockchain.

Un'altra famosa star sportiva del football americano, Tom Brady, ha dato vita a una società di nome Autograph che si sta proponendo di avvicinare il Web3, gli sportivi e i fan di tutta l'America, puntando al mondo intero.

Raccogliendo tutti i grandi nomi dello sport americano, il creatore, nonché famoso campione NFL non poteva mancare Wayne Gretzky e così nel 2021 hanno scelto di collaborare per una collezione disponibile su Draftkings Marketplace.

La notizia vola rapida e figura sul sito ufficiale NHL:

"Wayne Gretzky sta entrando nel gioco della NFT con una serie di lanci attraverso DraftKings Marketplace e Autograph, una piattaforma NFT co-creata dal quarterback della NFL Tom Brady."

Ben diversa da quella di Ebay, è comunque un primo passo che ha reso ancora più celebre la tecnologia di nuova generazione!

Il prezzo oscillava dai $12 ai $1500, suddivisi sempre in quattro classi di rarità: 5000 pezzi Carbon Premier, 375 pezzi Ruby Premier, 50 Emerald Signed e 12 Ruby Signed.

E voi? Ne avevate già qualcuno? Forse quelli di Ebay sono i primi di cui sentivate parlare, ma non è affatto strano vista la capacità dell'e-commerce di fare notizia.

Dove compro gli NFT Ebay della star sportiva, Wayne Gretzky?

Il processo di acquisto potrebbe sembrare complicato ai neofiti, ma sappiate che non è così.

Ebay si è premurata insieme a OneOf di fornire facilmente a fan e appassionati di Web3 e sport l'esperienza più semplice per poter acquistare i 13 NFT della collezione lanciata.

Non sarà necessario avere un wallet con delle criptovalute perché sarà possibile comprare i token anche con carta di credito direttamente su Ebay, ricevendo un link per riscattare l'acquisto digitale e poi rivenderli, qualora si desiderasse, sulla piattaforma OneOf.

Il tutto viene supportato dalla rete blockchain di Polygon Matic, rapida e a basso costo, lasciando altre funzionalità alla rete di Tezos.

Insomma, non è così difficile, basta comportarsi come qualunque altra cosa da comprare su Ebay, la procedura è molto più intuitiva di ciò che si crede.

Provare per credere!

Ebay lancia ufficialmente la sua prima collezione NFT, cosa aspettarsi?

Abbiamo già detto che il gigante degli e-commerce aveva già annunciato le sue intenzioni di entrare nell'universo degli NFT e non possiamo dire che non l'abbia fatto in uno dei modi migliori possibili.

Si sta avvalendo di uno degli sportivi più amati di sempre, collaborando con una delle riviste americane più importanti di sempre e una società esperta di blockchain che mira a preservare l'ambiente.

Quest'ultimo dettaglio potrebbe poi fare la differenza con il tempo, diventando sempre più importante come scrive Criptovaluta.it.

"Una scelta che abbiamo visto fare già a diverse società dello stesso spessore, che confermano come la questione ambientale continuerà ad essere centrale nel mondo cripto, in particolare quando coniugata con la partecipazione di grandi aziende."

Non possiamo che aspettare i primi dati sulle vendite degli NFT di Ebay per poterci esprimere sul successo più o meno dilagante della collezione Wayne Gretzky, ma per adesso sembrano esserci tutti i presupposti di un ottimo ingresso a mercato.

Per chiunque volesse visionare gli esemplari disponibili, potete osservare quelli presenti già su Ebay.