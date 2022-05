Questo articolo copre le basi dei token non fungibili (NFT), perché gli NFT hanno valore, per cosa possono essere utilizzati, truffe comuni e come evitare di essere truffati durante il trading di NFT su Binance.

I Token non fungibili (NFT) sono il rave del momento; sono tra i più popolari casi d'uso blockchain. Sei uno di loro? Stai pensando di fare trading o di acquistare un NFT come investimento? Nota, con la crescente popolarità degli NFT, c'è stato un corrispondente aumento del numero di truffe, rapine, furti e hacking.

Ci sono molte segnalazioni di persone che cadono in hack e truffe, dove acquistano NFT falsi o perdono i loro beni.

Come appassionato di NFT, devi conoscere i vari modi in cui un truffatore può ingannarti e imparare a proteggere i tuoi beni è una delle tue responsabilità per identificare potenziali situazioni criminali durante la vendita, l'acquisto e negoziare NFT su borse pubbliche.

In questo articolo, discutiamo delle truffe NFT comuni e di come proteggerti. Il nostro focus è principalmente sul mercato NFT di Binance. Si tratta di uno scambio pubblico che consente agli utenti di comunicare in sicurezza con altri appassionati di NFT.

Cosa sono gli NFT?

In parole povere, gli NFT sono token cripto-collezionabili o non fungibili. Gli NFT sono token crittografici unici e preziosi su una blockchain. A differenza di altre risorse digitali come Ethereum e Bitcoin, gli NFT non sono intercambiabili. Differiscono l'uno dall'altro con una chiara caratteristica distintiva.

Spesso si trovano come una versione tokenizzata di una proprietà in tempo reale e di altre risorse. Tuttavia, possono anche essere una risorsa digitale completa, ad esempio un'opera d'arte o un album musicale. Il principale risultato di questa definizione è che nessun NFT è lo stesso. Ognuno è unico e diverso dall'altro.

Token non fungibili vs. criptovaluta

Cosa distingue una criptovaluta da un token non fungibile? Sebbene siano alimentati dalla tecnologia blockchain, la differenza fondamentale ti aiuterà a capire meglio come funzionano gli NFT.

La differenza tra i due confini della criptovaluta è fungibile. Cosa significa? Puoi scambiare un Ethereum con un altro Ethereum. Tuttavia, questo non è possibile con un NFT. Un token non fungibile è fissato a una particolare risorsa digitale.

Come creare un NFT

Sei un artista digitale in erba interessato a creare una versione tokenizzata del tuo lavoro? Sei fortunato: molte piattaforme possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Il processo è semplice e le piattaforme dispongono di guide per aiutarti iniziare a utilizzare il loro servizio. Tuttavia, prendi nota di quanto segue.

I token non fungibili sono alimentati da una particolare blockchain. Ad esempio, la blockchain di Ethereum è la piattaforma più popolare per la creazione di NFT al momento.

Devi possedere un portafoglio crittografico finanziato con criptovaluta. Una delle criptovalute più popolari in uso è l'etere (ETH).

Al momento, puoi creare o vendere token solo sui mercati NFT. OpenSea è una popolare piattaforma basata su Ethereum.

Perché gli NFT hanno valore?

NFT è un certificato di proprietà per una risorsa digitale. La collettività dell'asset e il potenziale valore di vendita lo rendono prezioso. I token non fungibili possono essere venduti e scambiati in borsa.

A cosa possono essere utilizzati i token non fungibili?

Ti stai chiedendo se esistono casi d'uso per gli NFT? Sì, diversi! Sebbene sia un nuovo concetto, sono già emersi molti casi d'uso. I seguenti sono i più popolari.

Moda

Ci sono molti problemi che possono essere affrontati tramite NFT. Uno, tenere un registro digitale dell'autenticità aiuterà con le merci contraffatte. Inoltre, gli articoli di lusso possono avere i contrassegni NFT per dimostrare la genuinità.

Allo stesso modo, un NFT può mostrare dati importanti sull'origine di un prodotto. Può contenere informazioni importanti come la provenienza, i materiali utilizzati e la cronologia dei viaggi. Mentre i problemi di sostenibilità diventano più critici nel mondo della moda, NFT aiuterà le persone a prendere decisioni etiche.

Biglietti evento

Un altro caso d'uso importante è quello dei biglietti per eventi. Se i biglietti dell'evento sono tokenizzati e un utente scambia quel biglietto in un mercato, i record sono archiviati e non possono essere manipolati. In quanto tale, eliminerà il furto di biglietti, lo scalping o l'uso di biglietti contraffatti. Perché sarà impossibile sostituire il ticket tokenizzato sulla blockchain dopo lo scambio.<

Collezioni

Questo è il caso d'uso più diffuso al momento. Le persone stanno già raccogliendo i frutti della raccolta di bigiotteria, cimeli e altri oggetti da collezione. Gli NFT garantiscono unicità e autenticità, una forma di timbro digitale o firma di approvazione.

Truffe NFT comuni

Le truffe e gli attacchi informatici sono comuni nell'ecosistema blockchain e i token non fungibili lo sono non tralasciato. Ci sono molti modi in cui si può essere truffati facendo trading su Binance NFT Marketplace e i seguenti sono i più comuni. Fai attenzione a queste truffe e proteggi la tua risorsa.

Mercato NFT falso

Questa è una tecnica di truffa prevalente in cui un truffatore crea una replica di un popolare scambio NFT come il Marketplace NFT di Binance. L'autore tenta di rubare le informazioni riservate e private degli utenti, in particolare le credenziali di accesso.

Un truffatore può accedere al conto di trading della vittima ignara e rubare beni con i dettagli di accesso. A seconda dello stato dell'account, il truffatore potrebbe persino avere accesso a funzioni speciali su Binance, come la creazione di un token non fungibile. Pertanto, il truffatore può creare falsi NFT e venderli tramite l'account della vittima.

Per evitare di cadere in questo tipo di truffa, segui i seguenti suggerimenti per la sicurezza:

Segnalibro dei tuoi siti Web preferiti. Con questo, non sarà necessario digitare manualmente un indirizzo web ed eventualmente commettere un errore di composizione che ti porta su un falso mercato NFT.

Se il sito web di scambio non è stato aggiunto ai preferiti, cerca l'indirizzo web corretto attraverso motori di ricerca popolari come Google o segui i link sulle loro pagine di social media ufficiali.

Puoi anche confermare l'autenticità di un sito web controllando il certificato di sicurezza tramite l'indirizzo del browser sbarra. Cerca il simbolo di un lucchetto dopo l'indirizzo del sito web e che il sito Web in cui ti trovi utilizza un certificato SSL. Verificalo controllando se l'indirizzo web inizia con "https: //."

Non fare clic su email non richieste inviate da un presunto staff di supporto di Binance. Quando devi controllare le informazioni del tuo account, controlla sempre il tuo metodo originale per visitare il sito web.

Rappresentazione del marchio e dell'artista

Impersonare famosi marchi incentrati sulle criptovalute non è una novità e non è un'esclusiva degli NFT. In effetti, è uno schema di truffa comune alle criptovalute in generale. Tuttavia, la novità qui è la rappresentazione di artisti digitali.

Gli annunci vengono spesso lanciati attraverso i social media per indurre vittime ignare a pensare che uno scambio credibile stia dando via NFT gratuiti e l'esecuzione di una promozione.

I truffatori chiedono alle vittime di inviare informazioni riservate e personali per avere una possibilità di vincere NFT esclusivi. Le vittime possono inviare informazioni come indirizzi di portafoglio, indirizzi e-mail, nomi e, in casi estremi, passphrase di ripristino del portafoglio. Queste informazioni possono essere utilizzate per una truffa di phishing. I truffatori possono rubare risorse digitali associate al portafoglio della vittima con una frase di recupero del portafoglio.

Per le truffe di imitazione di artisti, i truffatori creano un falso NFT e affermano che è stato coniato da un famoso artista. Poi, provano a vendere questi token con uno sconto. Poiché chiunque può creare un NFT di qualsiasi risorsa, i truffatori rubano opere d'arte, scaricano e creano token non fungibili senza autorizzazioni di copyright del proprietario originale.

Per evitare di essere vittima di un artista e di una truffa per furto d'identità del marchio, attenersi ai seguenti suggerimenti per la protezione e la sicurezza:

Utilizza Binance per accertare l'autenticità di una pagina multimediale su Facebook, Twitter, Reddit, Discord e Telegramma.

Non saltare su omaggi e promozioni che sembrano dubbi , in particolare coloro che chiedono troppi dettagli riservati come chiavi private, data di nascita, nomi, o anche chiedere un deposito per qualificarsi per gli omaggi.

Fai la dovuta diligenza su qualsiasi opera d'arte che attiri la tua fantasia. Fai attenzione agli indizi di autenticazione, ad esempio la piattaforma su cui elencare il proprio lavoro e l'indirizzo del portafoglio ufficiale utilizzato dal creatore per estrarre gli NFT.

Queste misure di sicurezza ti aiuteranno a evitare di cadere nelle truffe NFT e di perdere i tuoi soldi.

Offerta falsa

Le offerte false o ingannevoli sono più diffuse sui mercati NFT consolidati come OpenSea rispetto al mercato NFT di Binance. Tuttavia, devi comunque stare attento poiché i truffatori spesso provano per ripetere questa truffa su Binance.

In una tipica truffa di offerte false, i truffatori cercano di approfittare di un venditore NFT, ingannandoli per vendere i loro beni a basso prezzo. In molti di questi casi, la modalità di pagamento preferita è WETH (etere avvolto).

Il truffatore fa un'offerta per l'asset in questione con una moneta diversa come USDT, una moneta stabile che rispecchia la valore del dollaro USA. Il truffatore cambia quindi l'avatar di offerta in un logo WETH,

Se il venditore non nota questa discrepanza, può affrettarsi a vendere l'asset al truffatore solo per scopri che l'offerta era inferiore a quanto pensava inizialmente.

Per evitare di cadere in una truffa di offerte false, sii paziente. Prenditi del tempo per studiare le offerte prima di accettarne una. Confronta gli offerenti, la somma offerta, conferma il valore e accertati che sia competitivo.

Conclusione

Ora che hai una solida conoscenza delle NFT e dei popolari schemi di truffa che gli autori di abusi usano per frodare vittime ignare, è ora di stare in allerta.

Gli NFT sono ampiamente accettati al momento; nessuno può dire con certezza cosa riserva il futuro. Gli NFT hanno diversi potenziali vantaggi. Tuttavia, la tecnologia è ancora agli inizi e ci sono diverse sfide da superare.

Nel frattempo, se investi in loro, è meglio attenersi ai suggerimenti sulla sicurezza in questo articolo per evitare di perdere la tua risorsa e il tuo investimento a causa dei truffatori.