Dal 2021 abbiamo assistito alla crescita esponenziale degli asset digitali, con un'attenzione sempre maggiore nei confronti degli NFT.

Certo, le transazioni in merito sembrano avere un volume minore in questi ultimi mesi rispetto all'anno precedente, ma non si può negare che il grado di adozione e le iniziative in merito alla tecnologia dei token digitali stia spopolando.

Non è un caso che moltissime personalità italiane si siano avvicinate al fenomeno, specialmente appartenenti al mondo del calcio, come Ciro Immobile o Del Piero.

Iconico il caso del fuoriclasse Marco Verratti che stupiva tutti entrando nel metaverso di The Sandbox facendo un acquisto da 65.000 euro, come riportato da Forbes:

"E lo fa comprando una delle 25 isole digitali messe in vendita su The Sandbox da Exclusible, marketplace specializzato in Nft di lusso, che permette al fuoriclasse campione d’Europa con l’Italia di ‘abbellire’ la sua isola con eliporti, porti privati e tante altre personalizzazioni di top level."

Stiamo parlando di un mercato che sta riuscendo a ottenere un vasto consenso, sia tra i famosi sia tra gli utenti più comuni.

Tutto ciò viene poi amplificato quando ci ritroviamo in eventi di grossa portata come la finale per lo Scudetto giocata di recente da Inter e Milan, con la squadra di Maldini che riesce dopo undici anni ad accaparrarsi la vittoria!

Perfino Christian Vieri si complimenta con Maldini e la squadra dei rossoneri, elogiando l'ottimo lavoro del team che ha saputo portare a casa un risultato straordinario battendo l'Inter per 3-0.

L'entusiasmo è alle stelle come leggiamo su Ansa, soprattutto se consideriamo che ormai da anni i milanisti non vincevano l'ambito trofeo:

"'Ce l'abbiamo fatta! Siamo Campioni!': è il tweet con cui il Milan celebra la vittoria del diciannovesimo scudetto, undici anni dopo l'ultimo titolo, postando la foto dell'esultanza di Leao uno dei giocatori simbolo del successo rossonero."

Lo stupore e la grandiosità dell'evento riverbera molto al di là degli spalti dello stadio così veniamo a conoscenza della celebrazione promossa dalla Gazzetta che per l'occasione decide di lanciare la prima collezione NFT!

La gioia dei fan potrà essere solo più grande, grazie a numerosi vantaggi e grandi opportunità che la collection concederà a chiunque vorrà acquistare uno degli imperdibili Non-Fungible-Token offerti dalla famosa testata.

Inoltre, proprio in occasione della vittoria del Milan, ci sarà una categoria esclusivamente dedicata ai rossoneri e adesso lo vedremo!

Nel frattempo ecco il comunicato ufficiale della Gazzetta:

"La Gazzetta dello Sport lancia la sua prima collezione NFT per celebrare la stagione calcistica 2021-2022 e il suo vincitore. E’ stata un’annata straordinaria, con lo scudetto in bilico fino all’ultima giornata grazie ad un avvincente testa a testa tra Milan e Inter."

I premi e i vantaggi della collezione Gazzetta sono irrinunciabili e adesso li vedremo nel dettaglio!

Vi basti sapere che la loro accessibilità è immediata e acquistare qualche NFT non è mai stato così facile.

Prima collezione NFT di Gazzetta: ecco i dettagli del lancio!

Ed eccoci alla fine: il Milan vince lo Scudetto, sottraendolo all'Inter.

La Gazzetta sfrutta l'evento ricco di emozioni ed entusiasmo per lanciare la sua prima collezione di NFT nel mercato, facendo la gioia di tifosi e appassionati.

Il prezzo oscilla dai 29,99 euro fino a 999 euro, rendendo i token digitali disponibili per tutte le tasche!

Gli asset digitali messi a disposizione non sono tantissimi e chi vuole averne almeno uno farebbe meglio a decidersi perché i pezzi sono poco meno di 2000.

L'acquisto dei token non fungibili della testata sportiva darà diversi vantaggi, a seconda della categoria che si deciderà di comprare. Ecco quelle disponibili, elencate anche da PianetaMilan:

"Gli NFT dei Campioni d’Italia saranno realizzati in 4 classi (Smart – Rare – Epic – Legendary) diverse di NFT che saranno in offerta con pricing e rarità (numero di pezzi disponibili) diverse."

A questo punto non resta che presentarvele, facendovi comprendere i possibili vantaggi derivanti da una piuttosto che l'altra categoria disponibile.

NFT Smart, ecco la prima categoria della Gazzetta

Cominciamo subito presentando il meno raro di tutti, che non per questo deve necessariamente essere scartato, anzi, potrebbe essere quello più accessibile e per questo richiesto.

Si tratta di NFT Smart, disponibile in 1.150 pezzi unici, acquistabili al prezzo di 29,99 euro iva inclusa.

Questi token ti daranno la possibilità di fare parte di una delle community dedicate allo sport più grande d'Italia, partecipando a conversazioni all'interno del canale Discord con tutti gli amanti dello sport e del mondo crypto, garantendoti anche un abbonamento per un anno intero a "G+", potendo così rimanere sempre aggiornato.

Cosa ancora più interessante che deriva dall'ottenimento di questa categoria di token è che avrai una card raffigurante lo stemma celebrativo dei Campioni d'Italia e interagire con giornalisti e sportivi diversi.

Ovviamente questo grazie al fatto che farai parte di una grande community italiana, siglata Gazzetta.

Chissà quali benefici concederà il giornale sportivo ai suoi utenti. Tu cosa ti aspetti?

NFT Rare, tra community e abbonamenti esclusivi

Questa seconda classe presenta ovviamente maggiori vantaggi.

Gli NFT Rare sono stati lanciati con una tiratura di 500 pezzi, garantendone una maggiore rarità e più alto valore, al prezzo di 79,00 euro iva inclusa.

Oltre ai vantaggi già descritti con Smart, che qui ci sono tutti, avremo un abbonamento di un anno a "G All", ottenendo tutti i vantaggi e i benefici offerti dalla Gazzetta.

E non solo, visto ciò che condivide anche NFTevening:

"Oltre a questi vantaggi, i detentori del livello Rare possono accedere a rari live streaming e chat video con le migliori celebrità dello sport."

Ovviamente c'era bisogno di diversificare l'offerta per utenti e i fan appassionati, così è stato fatto: sì, oltre alla card ottenibile con l'acquisto del token non fungibile di tipo Rare, si potranno ottenere incontri virtuali con ospiti d'eccezione del panorama sportivo!

Ma proseguiamo, perché è solo l'inizio.

Arrivano gli NFT per il Milan: ecco Epic Scudetto!

Non potevano mancare pezzi unici per festeggiare, al di sopra dell'evento, la squadra del Milan.

Gli appassionati di calcio non possono di certo lasciarsi sfuggire questi NFT per via della loro rarità, la commemorazione di un evento epico come quello che è stato lo Scudetto e, chissà, per la crescita che magari potrebbero vedere token come questo.

Sì, perché con NFT Epic Scudetto, la tiratura è di soli 75 esemplari al prezzo molto più alto di 499,00 euro, giustificato dai vantaggi che ne conseguono l'acquisto.

Stiamo parlando di una classe molto rara che presenta vantaggi richiamati da IlMilanista:

"...abbonamento gratuito a “G all” per 12 mesi, l’invito a uno dei nostri eventi come il Giro d’Italia, avere un posto riservato al Festival di Trento, assistere ai Gazzetta Sports Awards o essere invitato nella redazione di Milano e molto altro ancora."

Inoltre, a differenza delle due classi precedenti, le card NFT Epic Scudetto sono caratterizzate dalla tridimensionalità e da alcune animazioni, con tanto di citazione rossonera sul retro.

La possibilità di partecipare poi a un evento speciale targato Gazzetta, ne aumenta le ragioni d'acquisto, specialmente per i milanisti che desiderano celebrare la vittoria dello Scudetto dopo ben 11 anni!

Infine la classe più rara lanciata da Gazzetta: NFT Legendary

Eccoci all'ultimo possibile token acquistabile tra quelli lanciati dal famoso giornale sportivo italiano.

Siamo arrivati, infatti, alla fine con NFT Legendary, disponibile solo in 19 pezzi al prezzo di 999,00 euro iva inclusa!

Ovviamente il focus della Gazzetta con questo primo lancio si è concentrato sullo Scudetto, ma in modo più particolare rivolgendosi ai tifosi rossoneri, con il Milan vincitore.

I premi a riguardo sono sensazionali e superano perfino la categoria NFT Epic.

I fortunati acquirenti di questo prezioso pezzo di storia del calcio potranno avere i vantaggi della card in 3D e dell'accesso alla community Discord, ma soprattutto potranno avere il proprio nome in una pagina dedicata del sito web Gazzetta e una propria foto su una pagina de La Gazzetta dello Sport.

Ricordiamo che i tifosi del Milan sono tantissimi, in tutto il mondo come sottolinea Cryptocoin:

"Il Milan conta 4 milioni di tifosi in Italia e 95 milioni nel mondo. In totale, gli NFT prodotti dalla Gazzetta sono 2.000."

Tra gli altri sensazionali benefit ci sarà la possibilità di un abbonamento a G All per due anni e l'occasione di figurare a eventi Gazzetta come VIP.

Occasioni imperdibile per fan e tifosi di tutto il mondo, non solo italiani.

Come acquisto gli NFT della Gazzetta?

Terminato l'elenco di tutte le opportunità per milanisti e appassionati di calcio più in generale, ecco come poter comprare questi Non-Fungible-Token.

Potrebbe sembrare assai complicato approfittare dell'offerta, ma la Gazzetta ha reso tutto semplicissimo!

Vi basterà avere una carta di credito e una connessione internet per poter andare su Stargraph, partner esclusivo della collezione Scudetto di Gazzetta e piattaforma dove poter acquistare gli esclusivi NFT.

Per chi non lo sapesse la società in questione è nata a Roma nel 2017 e si è affermata come una valida piattaforma che avvicina sportivi e fan dello sport al mondo blockchain.

Su Economyup ecco cosa si prefigge la startup:

"La piattaforma è nata con l’ambizione di permettere agli utenti di collezionare contenuti esclusivi relativi alle proprie passioni e di vivere eventi esclusivi con i propri idoli."

Inoltre quando si comprano token digitali è molto comune il bisogno di aprire in anticipo un wallet, ma in questo caso sarà aperto automaticamente!

Abbiamo così tutte le informazioni in merito per accedere alla prima imperdibile collezione NFT della Gazzetta! Cosa aspettate? Gli NFT della Gazzetta sono dei pezzi imperdibili, dal punto di vista storico ed economico.