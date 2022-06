Un momento iconico per tutti gli sportivi e gli atleti poco conosciuti che potranno adesso guadagnare facilmente utilizzando il primo gioco play-to-earn costruito su network BNB. Pochi giorni fa è avvenuto il secondo lancio delle Mystery Box relative su Binance e adesso le scopriremo nel dettaglio.

Gli NFT hanno visto un ribasso delle transazioni, seguendo quello che è stato il trend degli ultimi mesi all'interno del mercato degli asset digitali.

Tuttavia il grado di accettazione di questi token non fungibili non fa altro che aumentare e ormai tutte le industrie li stanno provando a integrare in modo crescente.

Lo sport non fa eccezione e le star mondiali non smettono di legarsi a queste nuove tecnologie. Uno degli ultimi è stato proprio Cristiano Ronaldo, prossimo al lancio di alcune Mystery Box che possiamo approfondire leggendo l'articolo "Cristiano Ronaldo lancia la sua collezione NFT su Binance! Saranno Mystery Boxes".

Quello di cui però oggi leggiamo non è una realtà che si concentra su atleti di fama mondiale, quanto piuttosto su sportivi meno noti e sport non così seguiti come Serie A o NBA.

Quest'anno, infatti, abbiamo visto l'avvento di un videogioco costruito su blockchain e il lancio di NFT che hanno portato all'avvento del videogioco play-to-earn di Urban Ball, piattaforma dedicata allo street football.

L'obiettivo è quello di concedere fama e nuovi introiti agli atleti meno degli sport meno conosciuti con l'aiuto di partner come Ex-Sports, piattaforma dedicata proprio agli atleti meno noti di cui avevamo già approfondito i dettagli qui.

Vediamo perciò finalmente queste nuove Mystery Box e in cosa consiste il nuovo gioco Urban Ball!

Urban Ball, il primo gioco di street football su rete BNB

Il videogioco play-to-earn è programmato per offrire un servizio innovativo, divertente e ricco di opportunità entro la fine del 2022.

Urban Ball sfrutta la tecnologia blockchain, utilizzando il network BNB e permettendo agli utenti, come gli appassionati dello sport, d'interagire tra di loro e competere per ottenere anche lauti premi.

Sarà il primo ecosistema di street football che userà gli NFT, l'esperienza dei giocatori, e-commerce e micro eventi per intrattenere gli utenti e farli investire in token dal valore crescente, dentro e fuori la piattaforma di gioco.

Il progetto conta più di 10 partner e 30 milioni di follower sui social media!

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come giocare e approfittare di questa interessante novità!

Come si gioca? Ecco gli NFT necessari

Ovviamente i Non-Fungible-Token sono quanto di più necessario per poter entrare all'interno del network di Urban Ball.

Ciò che ci servirà per giocare, infatti, saranno delle carte sotto forma di NFT, basate su atleti professionisti reali e le loro abilità.

Sì, perché ogni token rappresenterà una carta in cui figurerà un atleta che si è fatto un nome giocando nei tornei del proprio Paese d'origine, organizzati dal campione del mondo di freestyle football, Sean Garnier.

Inoltre sarà possibile ottenere delle carte che rappresenteranno abilità calcistiche che potranno migliorare i punteggi delle nostre carte personaggio, garantendo una più probabile vittoria nei match all'interno della piattaforma.

Le modalità di gioco saranno più di una e ovviamente si vinceranno diversi premi che saranno presto annunciati.

Ex-Sports collabora con Sean Garnier per il lancio degli NFT

Come già detto, i partner sono diversi, ma Ex-Sports e Sean Garnier sono la punta di diamante.

La prima è una piattaforma che mira a rivalutare gli sport meno seguiti, come già accennato sopra, proponendo diversi Non-Fungible-Token dove figurano atleti professionisti, cercando di dare loro maggiore esposizione e opportunità di guadagno.

Per quanto riguarda il secondo, è una star indiscussa dello street football, due volte campione mondiale che vanta più di 19 milioni di follower sui social media e miliardi di visualizzazioni nei video dove mostra le sue abilità.

Tra l'altro, il gigante del football freestyle figurerà anche tra gli NFT più rari lanciati con le Mystery Box di cui a breve parleremo, che ovviamente saranno i più agognati dell'ecosistema di Urban Ball.

E chi, se non Binance, una delle piattaforme di asset digitali più famosa al mondo, poteva essere partner di questo progetto?

Binance, piattaforma esclusiva di NFT scelta per le uniche Mystery Box Urban Ball

Sì, Binance è la piattaforma dove saranno lanciate tutte le Mystery Box relative all'ecosistema blockchain di Urban Ball.

Troverete lì tutti i Non-Fungible-Token relativi al nuovo gioco play-to-earn, anche perché la piattaforma si sta specializzando nel lancio della GameFi, investendo molto in progetti incentrati sul gaming.

Molti dei lettori sapranno già cosa sono gli NFT, ma potrebbero avere qualche dubbio sulle Mystery Box, perciò vi invito a leggere "NFT, come fare soldi con le Mystery Box di Binance!"

Per darvi un'idea, però, si tratta di un acquisto "al buio" in cui si compra una volta per ottenere più token relativi a una collezione specifica.

Un'opzione che Binance vede di buon occhio, fornendo diverse di queste collezioni di "token a sorpresa".

Seconda Mystery Box NFT e dettagli sui drop

Ciò che sappiamo in merito al progetto blockchain non è ancora tutto, ma sono già state fornite informazioni in merito.

Sappiamo che gli NFT Urban Ball saranno 10.000 unità e ogni Mystery Box costerà solamente $25, con uno sconto del 50% rispetto al primo drop.

Sì, perché abbiamo già assistito al primo lancio di NFT targati Urban Ball su Binance, proprio il 3 maggio 2022, con il nome "United Kingdom".

La Mystery Box conteneva una carta personaggio e una abilità, dando così il via al progetto circa due mesi fa!

Mentre ieri abbiamo assistito al secondo drop dei diversi che seguiranno nel corso del 2022, concludendosi poi con una speciale IGO a dicembre.

Proprio l'ultimo, rilasciato intanto il 24 giugno alle 11:00 UTC e chiamato "Belgium Edition", ha fornito nuove info come quelle relative alle modalità PVP e PVE e al fatto che i vincitori riceveranno premi che potranno essere utilizzati per partecipare ad attività nel mondo reale.

Un'utilità non da poco che attirerà probabilmente altri investitori!