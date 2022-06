Gli NFT, o token non fungibili, sono diventati sempre più popolari in mezzo alla mania della blockchain, con collezionisti e investitori in fila per partecipare a questa ultima moda. Fondamentalmente, gli NFT stanno cambiando il mondo e i collezionisti sono pronti a pagare qualsiasi cosa per ottenerli. Alcuni di questi pezzi vengono venduti a prezzi folli. Scoprili qui!

NFT o token non fungibili, stanno rivoluzionando il modo in cui percepiamo l'arte e gli investitori se ne stanno accorgendo.

Ultimamente la crittografia è stata dominata dagli NFT, che sono arrivati in prima linea nell'ultimo anno. Utilizzando token crittograficamente unici, gli oggetti digitali possono diventare rari nella vita reale e gli artisti traggono vantaggio dalla tecnologia.

Il volume degli scambi sul mercato NFT è esploso nel 2021, generando circa $ 25 miliardi di volume di scambi e lo slancio è continuato anche quest'anno. Questo elenco contiene alcune delle vendite NFT singole più costose fino ad oggi (in dollari USA), che vanno dai pezzi unici di Beeple a una serie di avatar CryptoPunks, che sono stati tutti venduti nell'ultimo anno.

1. Everydays: The First 5000 DaysT $ 69,3 milioni

Tra gli NFT più costosi mai venduti (e tra le opere d'arte più costose mai vendute) c'è OGNI GIORNO I PRIMI 5000 GIORNI. Era la prima volta che Christie's vendeva un'opera d'arte puramente digitale. Il lavoro è stato del famoso artista digitale Mike "Beeple" Winkelmann.

Nell'NFT puoi trovare 5.000 dei primi lavori di Beeple, a dimostrazione della sua evoluzione come artista nel corso della sua carriera. L'acquisto è stato effettuato da Vignesh "Metakovan" Sundaresan, che inizialmente è rimasto anonimo, ma in seguito ha rivelato il suo vero nome.

“Il punto era mostrare agli indiani e alle persone di colore che anche loro potevano essere mecenati, che le criptovalute erano un potere di equalizzazione tra l'Occidente e il resto e che il sud del mondo era in aumento,” disse Metakovan.

Justin Sun, CEO e fondatore di Tron, ha offerto un impressionante $ 60,2 milioni sul pezzo prima di essere battuto da Sundaresan all'ultimo momento.

2. Orologio NFT: $ 52,7 milioni

Il Clock NFT è stato creato dall'artista Pak, noto per il suo token innovativo modelli e applicazioni di ludicizzazione che alimentano i suoi progetti NFT.

Il dinamico NFT è un contatore che mostra il tempo di prigione totale di Julian Assange da quando è stato arrestato. Ha raccolto poco più di 16.593 ETH (52,7 milioni di dollari) dall'AssangeDAO, che è stata costituita per raccogliere fondi per la sua difesa legale. Il progetto Wau Holland Stiftung Moral Courage ha fornito la difesa di Assange dopo che Pak ha donato fondi al progetto.

Pak ha lanciato Merge a dicembre 2021, un altro NFT con un fatturato di 91,8 milioni di dollari durante il suo periodo di vendita, sebbene non sia un singolo NFT. Ciascuno dei quasi 29.000 acquirenti ha ricevuto un NFT dinamico basato sull'acquisto di "unità di massa", che possono essere combinate ottenendo altri NFT dal progetto.

3. HUMAN ONE: $ 28,9 milioni

Sebbene Beeple sia in cima a questa lista, non è una meraviglia di successo nel mondo di NFT. Raffigura una persona in una tuta spaziale che cammina in un ambiente in continua evoluzione su una scultura con schermi digitali su tutti i lati, HUMAN ONE, che ha svelato alla fine del 2021.

Oltre all'opera d'arte fisica, il pezzo include anche un atto di proprietà NFT, che riflette le ambizioni artistiche in espansione di Beeple oltre la tela puramente digitale. Nel novembre 2021, Human One è stato venduto per $ 25 milioni all'asta di Christie's, ma dopo tutte le commissioni ha raggiunto $ 28,9 milioni. Alla fine, Ryan Zurrer, ex Polychain Capital, ha vinto l'accordo.

4. CryptoPunk #5822: $ 23,7 milioni

I CryptoPunk rappresentano una grande percentuale delle voci di questo elenco. Nel 2017, Larva Labs, una coppia di sviluppatori canadesi, ha regalato 10.000 avatar basati su Ethereum.

Nonostante questo inizio infausto, da allora sono diventati il ​​​​progetto di riferimento per le immagini del profilo di NFT, ispirando un'intera industria di follower, incluso il Bored Ape Yacht Club. Di conseguenza, hanno realizzato decine di milioni di dollari di vendite, incluso quello che stai vedendo in questo momento.

La moneta CryptoPunk #5822 nel febbraio 2022 è stata venduta per $ 23,7 milioni di ETH. Nella collezione c'erano solo nove avatar alieni, incluso questo, che è stato acquistato da Deepak Thapliyal, CEO di Chain, una piattaforma blockchain basata su cloud.

5. CryptoPunk #7523: $ 11,8 milioni

In passato, CryptoPunks NFT era più in alto nella nostra lista, tuttavia, la vendita di Punk sopra ha superato quel record. Anche questo CryptoPunk #7523 è raro, come quello. Shalom Meckenzie, il maggiore azionista di DraftKings, ha pagato 11,8 milioni di dollari per la maschera all' "Asta nativamente digitale".

“Volevo davvero questo particolare CryptoPunk,” spiega Meckenzie. “Fa parte della collezione di alieni, che è il più raro dei punk, e l'unico alieno che ha una maschera. Ho pensato che fosse un simbolo del Covid e della divulgazione delle NFT.”

6. TPunk #3442: $ 10,5 milioni

Dato che CryptoPunks ha avuto così tanto successo, abbiamo assistito a un'enorme varietà di imitazioni, da Solana a Stacks ad Algorand.

Non è raro che Tron abbia il proprio copycat CryptoPunks, e mentre gli NFT di TPunks normalmente non vendono per molto, il più economico di loro va solo per $ 130, in particolare è stato venduto per un importo considerevole. TPUNK #3442 è stato venduto per 120 milioni di TRX, o per un valore di 10,5 milioni di dollari, in August e Justin Sun l'ha acquistato.

Era proprio necessario spendere 10,5 milioni di dollari per questo TPunk? Forse no, considerando i prezzi degli altri. Tuttavia, l'uomo sta nuotando in TRX e sembra che all'epoca volesse fare una dichiarazione in mezzo a un mercato NFT in aumento. Così, lo ha fatto. Secondo Sun, ha donato la NFT ad APENFT, un Iniziativa basata su Tron che tokenizza le opere d'arte.

7. CryptoPunk #4156: $ 10,26 milioni

La moneta CryptoPunk #4156 è passata di mano nel dicembre 2021 per un prezzo strabiliante, ma ha un aspetto ancora più intrigante: è stato venduto da qualcuno che è diventato famoso in crypto con uno pseudonimo, ma in seguito ha rifiutato il marchio che aveva scelto per la moneta.

Durante la fiorente industria NFT, Punk 4156 è diventato famoso per aver acquistato NFT per un $ 1,25 milioni di ETH nel 2021, dove Beeple ha persino ha incorporato il immagine nella sua opera d'arte. Dopo essere diventato un leader di pensiero nello spazio, 4156 ha lanciato Nouns, un progetto NFT che crea IP open source. Da allora ha guadagnato molta trazione sul mercato.

Nel corso dell'anno, 4156 è rimasto deluso da CryptoPunks poiché i creatori hanno tentato di eliminare i progetti derivati ​​gestendo i diritti di commercializzazione in modo inappropriato. Poco meno di un anno dopo, 4156 ha venduto l'NFT per circa 8 volte il valore in USD.

8. CryptoPunk #5577: $ 7,7 milioni

Nel febbraio 2022, CryptoPunk #5577 è stato venduto per 2.501 ETH, del valore di $ 7,7 milioni. Quella è stata la seconda vendita più alta per CryptoPunks. Si ritiene che Robert Leshner, CEO di Compound Finance, abbia acquistato la scimmia con un cappello da cowboy.

9. CryptoPunk #7804: $ 7,56 milioni

Il CEO della società di software di progettazione Figma, Dylan Field, è responsabile della vendita di cryptopunk #7804, la quinta NFT più costosa della storia. A marzo 2021 sono stati acquisiti ben 4.200 Ethereum, a un prezzo di poco superiore a $ 7,5 milioni.

Un altro dei soli nove CryptoPunk alieni, sfoggia anche tre accessori: un cappuccio anteriore, occhiali da sole e una pipa. In effetti, è l'unico CryptoPunk alieno ad avere una pipa o un cappuccio.

10. CryptoPunk #3100: $ 7,51 milioni

Quando abbiamo detto che questa lista è piena di CryptoPunks, non stavamo scherzando. Il cappello cryptopunk #3100 è composto da 4.200 ETH (7,51 milioni di dollari) e venduto per 4.200 ETH (7,51 milioni di dollari) a marzo 2021.

11. Suonerie n. 109: $ 7,12 milioni

Nell'estate e all'inizio dell'autunno del 2021, il progetto di arte generativa di Ethereum Art Blocks ha vissuto una frenesia speculativa, in cui un certo numero di pezzi è stato venduto per milioni di dollari quando le persone hanno riconosciuto il potenziale dell'arte.

Tra i progetti più preziosi della collezione ci sono Ringers dell'artista Dmitri Cherniak, che è incluso nella linea Fidenza di Tyler Hobbs. Ringers #109 è stata la più grande vendita di Art Blocks finora, con un acquisto prezzo di 2.100 ETH o $ 7,12 milioni all'inizio di ottobre 2021. L'acquisizione è stata effettuata da Starry Night Capital, un fondo NFT con un finanziamento di $ 100 milioni co-fondato da Three Arrows Capital e dal collezionista pseudonimo Vincent Van Dough.

12. Right-Click and Save As Guy: $ 7,09 milioni

Secondo il suo profilo SuperRare, il lavoro di XCOPY esplora la morte, la distopia e l'apatia attraverso il suo loop visivi distorti, ma il lavoro a volte rispecchia la scena NFT nel suo insieme e ha creato diverse preziose animazioni animate 1:1 per i collezionisti.

È interessante notare che la NFT è stata acquistata da Cozomo de' Medici, che è stato chiamato 'alter ego' e 'pseudonimo di Snoop Dogg.' Un secondo pezzo XCOPY è stato acquistato prima di questo da Cozomo per $ 3,9 milioni nel settembre 2021.

13. CROSSROAD: $ 6,66 milioni

NFT CROSSROAD è un progetto di un artista digitale molto apprezzato Beep. Questa immagine mostra una figura simile a Donald Trump che giace in un mucchio sconfitto con parolacce scritte sul suo corpo nudo, promuovendo così il sentimento anti-Trump. Tuttavia, l'opera d'arte non era sempre così; è stato progettato per cambiare a seconda dell'esito delle elezioni del 2020. Avrebbe mostrato Trump che indossa una corona e marcia tra le fiamme se avesse vinto.

Questa vendita di 6,66 milioni di NFT tra Pablorfraile (un utente di Twitter ) e un altro acquirente sconosciuto è stato facilitato da Nifty Gateway, un popolare mercato di oggetti da collezione digitali.

Dopo essere stato originariamente acquistato, l'NFT è stato venduto a circa 10 volte il suo prezzo originale quattro mesi dopo.

14. CryptoPunk #8857: $ 6,63 milioni

Questo CryptoPunks NFT è stato appena acquistato a un prezzo di vendita di 6,63 milioni di dollari (o 2.000 ETH) nel settembre 2021. In precedenza, CryptoPunk #8857 venduto per soli $ 1.717 a maggio 2018, che è un avatar di zombi con occhiali 3D rossi e blu.

15. Il massimo storico in città: $ 6,2 milioni

Ecco un altro XCOPY, questa volta con un titolo che si sente a suo agio nella cripto-community. Dopo essere stata venduta per meno di $ 2,9 milioni (quindi 1.000 ETH), questa immagine animata pulsante ha ottenuto quasi $ 6,2 milioni (1.630 ETH) nel gennaio 2022, solo pochi mesi dopo la sua precedente vendita per $ 2,9 milioni (quindi 1.000 ETH).