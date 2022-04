Dopo Bitcoin, NFT è la prossima grande cosa che è esplosa. Oltre alle criptovalute, qualcos'altro in questo spazio che può essere venduto per decine e migliaia di dollari sono gli NFT.

Ma sarebbe interessante notare, NFTS valgono il clamore? O è un'altra tendenza fugace? Ebbene, le enormi vendite e le aste per milioni di dollari segnano la sua crescente popolarità. Nel 2021, le vendite di NFT sono aumentate di $ 25 miliardi, dai nastri dei cartoni animati ai videoclip. Anche i grandi marchi del mondo come Coca-Cola, Gucci, Taco Bell hanno preso parte all'onda e agli NFT e hanno incassato enormi profitti. Il volume delle vendite di NFT si è attestato a 24,9 miliardi di dollari nel 2021, rispetto ai soli 94,9 milioni di dollari dell'anno precedente.

Pertanto, il mondo sta cambiando con l'avvento di questa nuova tecnologia e, prima di approfondire, scopriamo quali sono.

Cos'è un NFT?

Un NFT, chiamato anche Non-Fungible Tokens, è un token unico sulla tecnologia blockchain. Gli NFT descrivono la proprietà di qualsiasi asset unico, come un atto per un oggetto che potrebbe essere digitale o addirittura una risorsa fisica. Gli NFT potrebbero essere qualsiasi cosa digitale da audio, musica, fotografie. Inoltre, le arti digitali non sono l'unico modo per utilizzare gli NFT. Questi sono token trasferibili ma non possono essere sostituiti da un altro elemento sulla blockchain.

Il mondo degli NFT sta lentamente entrando in scena. Per esempio, anche La Borsa di New York è salita sul carro dei vincitori per coniare NFT.

Chi può creare NFT?

Refinable, che aiuta a tokenizzare il contenuto in beni certificabili e commerciabili all'infinito. È fantastico notare che praticamente chiunque può creare i propri NFT. Mercato e piattaforme NFT sfruttano gli utenti per coniare i propri NFT con un processo semplificato.

Si tratta di risorse digitali di valore reale che possono essere offerte anche come regali. Puoi anche utilizzare gli NFT per il trading e le transazioni sul mercato secondario.

"Ci sarà un leggero cambiamento nella comprensione e nella conversazione sugli NFT. Gli NFT saranno visti non tanto come una riserva di valore, ma in realtà come un mezzo di scambio", ha affermato Nick Chan, co-fondatore di Refinable.

Come funziona un NFT?

Come ora sai, NFT esiste su una blockchain. Una blockchain è un registro distribuito responsabile del tracciamento delle transazioni. Blockchain è il processo sottostante che rende possibile la generazione di criptovalute.

Gli NFT si tengono su Ethereum Blockchain, ma anche altri blockchain supportano gli NFT. Gli NFT potrebbero essere come

Arte

Video

GIF

Fotografie

Musica o album

Avatar virtuali

Scarpe firmate

E anche Tweet

Ci crederesti che il co-fondatore di Twitter Jack Dorsey ha venduto il suo primo tweet come NFT per oltre $ 2,9 milioni.

Questi sono più simili a oggetti da collezione fisici in forma digitale. Quindi, quando acquisti un NFT per un dipinto, ottieni un file digitale.

Inoltre, gli NFT hanno diritti di proprietà esclusiva. Non possono esserci due acquirenti di 1 articolo perché i dati univoci di NFT consentono di trasferire token e verificarne la proprietà. Il creatore dell'asset digitale può anche inserire un'informazione specifica all'interno dei metadati di un NFT.

Utilizzo degli NFT

1. Vendere arte è diventato più facile

Blockchain e NFT insieme hanno aperto una stanza di opportunità per i creatori di monetizzare con i loro contenuti. Gli artisti oggi non devono cercare case d'aste o gallerie per esporre la loro arte e venderla. Il percorso diretto tra artisti e consumatori è una delle benedizioni celebrative degli NFT. Non solo, ha anche programmato negli artisti di ottenere royalties quando le loro opere vengono vendute a un nuovo acquirente.

2. Raccolta fondi

Un altro caso d'uso è come grandi marchi come Taco Bell generano fondi per beneficenza. Il marchio ha venduto la sua NFT in pochi minuti dalla sua pubblicazione e i fondi raccolti hanno superato le aspettative.

Il musicista canadese Grimes ha preso parte alla corsa all'oro della NFT vendendo opere d'arte digitali per un valore di circa 6 milioni di dollari.

Celebrità come Snoop Dog e Lindsay Lohan non restano indietro e inseguono questo mercato attuale per sbloccare opportunità inserendo ricordi, opere d'arte e momenti unici nelle NFT cartolarizzate.

3. Sport e nuovi lanci

Gli sport NFT stanno facendo un nuovo ronzio e sono diventati ancora più trendy dopo che NBA Top Shot ha generato vendite per oltre $ 500 milioni a fine marzo. I biglietti e la merce contraffatti rappresentano un problema significativo per l'industria sportiva. L'alternativa perfetta per prevenirlo è la blockchain e la sua natura immutabile. I biglietti per giochi sportivi tokenizzati emessi su blockchain rappresentano un futuro sicuro e in che modo i casi d'uso NFT possono avvantaggiare l'industria sportiva.

I casi d'uso degli NFT sono molteplici e questi sono stati solo alcuni per mostrare come gli NFT stiano portando la rivoluzione in ogni settore.

Perché gli NFT sono così popolari in questo momento?

La crescente popolarità degli NFT mostra che potrebbero essere una nuova risorsa digitale che batte gli investimenti tradizionali. Gli NFT sono nuovi token che stanno prendendo d'assalto il mondo delle criptovalute. La loro popolarità è ai massimi livelli con tutte le buone ragioni nel suo account.

1. Offre una proprietà

È principalmente il motivo per cui gli NFT sono diventati virali e hanno un alto potenziale per entrare nel mainstream. Ha sempre attratto i consumatori a possedere qualcosa di unico rispetto alle risorse tradizionali che sono proprie. Gli NFT li rendono gli orgogliosi proprietari di qualcosa che è loro. C'è sempre il timore costante di metterlo al sicuro per asset fisici come l'oro, mentre può proteggere i token crittografici in un portafoglio digitale.

2. Non sostituibile

Gli NFT offrono token unici che sono supportato da blockchain come libro mastro. Il token speciale ha il suo valore nel mercato. Qualsiasi altra cosa non può replicarlo o sovrascriverlo. Perdere i tuoi gettoni ti dà la possibilità di non recuperarli mai più. La sicurezza è fondamentale mentre si possiedono NFT. E quindi, sono altamente protetti senza possibilità di furto.

3. Ideale per collezionisti

Per i collezionisti, gli NFT sono perfetti. Esiste una vasta gamma di gettoni registrati per i collezionisti. Il mercato è invaso da molti token, con caratteristiche uniche e attributi. Significa per ogni collezionista; c'è qualcosa. È più facile raccogliere gettoni unici in base al design, all'aspetto, alle caratteristiche tecniche o al settore a cui appartengono.

La collezione NFT trabocca di innumerevoli possibilità ed è interessante dire che si sta trasformando in un nuovo hobby dei millennial.

Come acquistare NFT?

Imparare tutti i vantaggi degli NFT e del mutevole spazio crittografico è sufficiente per investire in questa nuova tecnologia. Se sei ansioso di costruire la tua collezione NFT, prenditi cura di questi punti chiave:

1. Innanzitutto, devi acquistare un portafoglio digitale per archiviare NFT e criptovalute. A seconda del tuo provider NFT, potresti dover acquistare criptovalute come ether.

2. L'acquisto di criptovalute è accessibile tramite la tua carta di credito su piattaforme come Coinbase, Kraken, eToro e persino PayPal e Robinhood.

3. Puoi quindi tornare dallo scambio al tuo portafoglio.

Nota: le piattaforme di scambio di criptovalute applicano anche commissioni. Tienilo in conto prima di procedere con le transazioni.

Dovresti investire in NFT?

Come qualsiasi altro investimento, l'acquisto di NFT è una decisione personale con la relativa quota di rischi coinvolti. Le criptovalute sono un settore relativamente nuovo e gli NFT sono nati solo pochi anni fa.

Si può dire con certezza che solo perché tutti stanno investendo in NFT, dovresti farlo anche tu.

l'investimento NFT è una decisione personale della maggioranza. Se hai soldi da risparmiare e vedi che NFT offre rendimenti significativi in ​​futuro, dovresti. Ma gli esperti dicono: "Gli NFT sono rischiosi perché il loro futuro è incerto e non abbiamo ancora molta storia per giudicare le loro prestazioni", osserva. "Dato che gli NFT sono così nuovi, potrebbe valere la pena investire piccole somme per provarli per ora."

Il prezzo degli NFT è guidato dalla domanda. Il valore di NFT è interamente basato su ciò che qualcuno è pronto a pagare per questo. Anche l'indicatore economico, tecnico o fondamentale non cambia i prezzi NFT come il mercato tradizionale.

Questi sono generati dalla domanda e potrebbero essere rivenduti a un prezzo più alto, oppure potresti non rivenderli affatto. Gli NFT sono considerati oggetti da collezione, e quindi ci sono molte apprensioni sulle tasse escluse. È sempre consigliabile ricontrollare con i professionisti fiscali quando si considera l'aggiunta di NFT al proprio portafoglio di investimenti.

L'acquisto di qualsiasi asset tradizionale viene fornito con la sua comprensione della ricerca sui rischi e sul mercato. Le tue ricerche comprendono i rischi, incluso il fatto che potresti perdere tutti i tuoi dollari di investimento. Lo stesso vale per gli NFT.

Tutti gli NFT sono unici, e quindi esprimere giudizi sull'acquisto o meno di uno è un cieco discernimento. Ma puoi considerare i seguenti punti:

1. È un mercato ragionevolmente nuovo

Il futuro di NFT nei prossimi decenni o anni potrebbe prendere forma per aumentare o dissolversi. È ancora troppo presto per citare una dichiarazione. C'è ancora un giro di speculazioni in corso per il mercato tradizionale. Ad esempio, considera l'arte digitale di Beeple che è stata recentemente venduta da Christie's per oltre $ 69 milioni. Quel pezzo potrebbe anche apprezzarsi più volte o addirittura perdere tutto il suo valore. Ma se sei coinvolto nel mondo dell'arte, le NFT potrebbero essere un'opzione di investimento da considerare.

2. Frodi e rischio di furto

Il più grande vantaggio di possedere NFT è il modo in cui offrono il diritto all'artista di possedere la propria opera d'arte. In precedenza, era impossibile guadagnare qualcosa da file che le persone potevano scaricare e condividere gratuitamente. Ma questo vantaggio non evidenzia che le NFT non sono vulnerabili alle frodi. Ci sono già stati casi di artisti che si sono lamentati della tokenizzazione del loro lavoro a loro insaputa.

Il furto è un'altra preoccupazione per proteggere i tuoi NFT sulla blockchain. Un codice password affidabile con autenticazione a due fattori può ridurre i furti.

Conclusione

La conclusione è che il mercato NFT è caldo in questo momento. Dovresti acquistare NFT solo se:

Hai una buona conoscenza del mercato dell'arte tradizionale

Sei pronto a fare irruzione per investimenti a lungo termine.

Sei già un collezionista — di arte, sport, commercio o altro.

Le possibilità di crescita della NFT sono elevate e, anche se sono scarse, dovresti sempre essere pronto con il tuo piano di emergenza. L'acquisto di qualsiasi NFT in questo momento è rischioso per i motivi sopra menzionati e, con la crescita del settore in una fase nascente, è difficile prevedere il futuro.

Puoi andare avanti con questa tendenza in aumento e vedere di persona, considerando che hai studiato a fondo il mercato.