L'amministratore delegato di Nuri, Kristina Mayer, ha annunciato la chiusura dell'azienda e la liquidazione di tutte le operazioni, un'altra vittima del mercato orso di quest'anno.

La banca aveva segnalato problemi di liquidità ad agosto, a causa delle tensioni economiche causate dall'inverno delle criptovalute, ma aveva promesso agli utenti che avrebbe continuato ad operare normalmente, mentre lavorava ad un piano di ristrutturazione che non si è mai concretizzato prima d'ora.

“Dal 18 ottobre 2022 abbiamo fornito ai nostri oltre 500.000 clienti aggiornamenti regolari su come stanno andando le cose a NURI - dal punto in cui ci troviamo oggi non c'è altra opzione se non quella di interrompere tutto”.

Queste le parole di un CEO affranto, ma trasparente, che ha saputo accompagnare gli investitori, inutilmente fiduciosi nel suo progetto, verso l’epilogo della fine.

Nuri e la complessa partnership con Celsius

Anche se molti hanno speculato su ciò che potrebbe accadere a Celsius dopo la partnership con Nuri, sembra ormai certo che verrà assorbita da un'altra azienda. La stessa Mayer ha riconosciuto questa probabilità e continua a sostenere la tecnologia blockchain senza esitazioni, anche se forse non più così ciecamente!

Celsius, la popolare piattaforma di criptovalute, è stata messa sotto tiro negli ultimi mesi, in quanto ha dovuto affrontare una miriade di cause legali e un potenziale fallimento. Il CEO dell'azienda, Alex Mashinksy, è stato recentemente accusato di frode dalla SEC.

Nonostante gli attuali problemi, però, alcuni esperti affermano che l'azienda può superare la tempesta e continuare a essere un attore protagonista nel mercato delle criptovalute.

Tuttavia, altri sostengono che i problemi finanziari di Celsius potrebbero rappresentare un disastro per gli investitori e prevedono la sua scomparsa entro la fine dell’anno corrente. Solo il tempo ci dirà come andranno davvero le cose. Nel frattempo, potrebbe essere saggio per gli investitori esercitare cautela nel considerare alcune criptovalute come potenziali opportunità di investimento.

Le criptovalute fallite nel 2022

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione, e con l'evoluzione arrivano sia il successo che il fallimento. Nel 2022, alcune criptovalute degne di nota hanno incontrato il loro declino. Un esempio è Cryptocat, una criptovaluta incentrata sulla fornitura di comunicazioni sicure agli utenti.

Nonostante l'entusiasmo iniziale e gli alti tassi di adozione, una serie di violazioni della sicurezza ha portato alla perdita di milioni di dollari di token, portando infine alla sua scomparsa definitiva.

Un'altra criptovaluta fallita è stata Bitcropolis, che prometteva decentralizzazione e anonimato, ma alla fine è stata chiusa dalle forze dell'ordine per il suo utilizzo in attività illegali come il riciclaggio di denaro.

Sebbene queste criptovalute possano essere fallite nel 2022, è importante ricordare che il mondo cripto è in continua evoluzione e nuove opportunità di successo sono sempre all'orizzonte. Per la criptovaluta XYZ coin si è detto che i suoi fondatori sono stati accusati di attività fraudolente.

Un'altra delusione è stata la moneta ABC, i cui difetti tecnici hanno portato a numerose violazioni della sicurezza e alla perdita dei fondi degli utenti.

Criptovalute e fallimento, a cosa stare attenti

Le criptovalute hanno guadagnato una maggiore attenzione negli ultimi anni, ma non sono ancora prive di rischi. Come per ogni investimento, c'è sempre la possibilità di fallire e persino di fallire drammaticamente.

Tuttavia, ci sono alcuni indicatori chiave da tenere d'occhio quando si fa una ricerca sulle società di criptovalute. In primo luogo, guardate alla loro trasparenza: sono note le loro informazioni finanziarie?

Sono facilmente disponibili al pubblico? Questo può aiutare a individuare eventuali bandiere rosse. È anche importante prestare attenzione alla stabilità della loro valuta - i valori delle criptovalute possono fluttuare rapidamente; è preferibile investire in una crypto che ha mantenuto costante il suo valore.

Infine, conducete una ricerca sull'azienda stessa: chi la guida e qual è il suo curriculum? Tenendo d'occhio questi fattori, si può potenzialmente evitare di investire in una criptovaluta che potrebbe fallire o andare in bancarotta.