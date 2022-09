Coinbase entra nella DNB ma i rischi finanziari e operativi relativi ai servizi crittografici non sono monitorati e non esiste perciò una protezione finanziaria specifica per i consumatori.

In Europa procede l'espansione delle criptovalute e degli exchange che acquisiscono pian piano sempre più potere. Giovedì 22 settembre Coinbase ha annunciato ufficialmente di aver ricevuto la registrazione dalla De Nederlandsche Bank (DNB), la banca centrale dei Paesi Bassi.

Questa novità è importante perché mostra l'intenzione dei Paesi Bassi di spingere lo sviluppo delle monete digitali all'interno delle strutture finanziarie tradizionali. Sembra una contraddizione ma in realtà è un processo di cambiamento quasi inevitabile.

L'approvazione normativa consente a Coinbase di offrire i suoi prodotti crittografici al dettaglio e istituzionali nei Paesi Bassi stando però alle condizioni imposta dalle banche locali. Come mai un exchange avrebbe un interesse a entrare nel sistema bancario?

E perché una banca dovrebbe accettare una moneta decentralizzata?

Le monete digitali nei Paesi Bassi

Fino a poco tempo fa i Paesi Bassi erano abbastanza restii all'apertura di uno spazio per le criptovalute ma soprattutto negli ultimi mesi sono cambiate molte cose. La pandemia ha sicuramente scombussolato il sistema tradizionale che si è dimostrato debole e poco efficiente.

La resilienza è per definizione "la capacità di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, avversità, eventi negativi" e dovrebbe essere la basa su cui si fonda una solida politica. Attualmente i nederlandesi stanno vivendo invece una fase di crisi e di confusione che spinge le nuove generazioni a cercare nuove alternative.

L'alto tasso di disoccupazione e il basso potere d'acquisito sono due condizioni che accomunano la vita della maggior parte delle famiglie europee e per le criptovalute sono un trampolino di lancio.

La doppia faccia della medaglia

Nonostante le monete digitali stiano acquisendo sempre più spazio nel sistema finanziario tradizionale ci sono alcuni aspetti che denotano un sorta di preoccupazione. Potrebbe essere anche definita una categorizzazione -non molto positiva - che mette le monete digitali in una posizione sfavorevole rispetto alle monete fiat.

Le autorità di regolamentazione nederlandesi hanno inserito l'exchange Coinbase (Coinbase Europe e Coinbase Custody) in conformità con l'Anti-Money Laundering (AML) e l'Anti-Terrorist Financing Act e il Sanctions Act. La paura più grande di cui si discute è la frode e il riciclaggio di denaro.

"I servizi crittografici di Coinbase non sono soggetti alla supervisione prudenziale di DNB".

Questo è quanto pubblicato sulla pagina ufficiale di Coinbase e significa che i rischi finanziari e operativi relativi ai servizi crittografici non sono monitorati e non esiste perciò una protezione finanziaria specifica per i consumatori.

Le regolamentazione sul mining nei Paesi Bassi

Il mining è l'attività di estrazione delle criptovalute che si avvalgono del protocollo Proof of Work e prevede l'uso di grandi quantità di energia elettrica. Viene definito tale perché è in pratica un processo simile alle miniere con la differenza che invece di uomini ci sono super computer ad alta potenza.

Minare criptovalute è permesso nei Paesi Bassi senza che si debbano presentare permessi specifici per poter essere operativi. Qualora le attività minerarie implicassero grandi quantità di strutture tecnologiche, e quindi un consumo particolarmente notevole, sarà necessaria un'ulteriore sicurezza.

Coloro che vogliono lanciarsi in questo business sono principalmente attratte dagli alti profitti perché in cambio del proprio lavoro ricevono una ricompensa. Questa ricompensa si ottiene per prestazione e nello specifico dalla combinazione di rapidità di calcolo e di risoluzione del calcolo crittografico.

Da dove viene però l'energia elettrica utilizzata dai minatori nederlandesi?

Le conseguenze di una debole regolamentazione

In un certo senso sembra quasi che i governi e le banche si stiano aprendo alle criptovalute con l'intenzione di poter controllare questo nuovo mercato ai suoi albori. È altamente probabile che in un prossimo futuro non esisteranno più valute fisiche e che la globalizzazione permette ancora più scambi.

Questa rete in continua crescita è impossibile da fermare e anche se apparentemente sembra remare contro i sistemi finanziari attuali presenta un sistema non molto lontano da quello che viviamo oggi. La decentralizzazione funzionerebbe infatti solo se le dinamiche di potere venissero completamente ricostruite.

Un buon esempio è la nuova centrale mineraria di bitcoin del Texas, una delle più grandi a livello mondiale che usa al 100% fonti di energia rinnovabile. Solo per costruirla ci sono voluti 12 milioni di dollari senza considerare i costi di mantenimento, di raffreddamento e di smaltimento rifiuti.

Una centrale con questa potenza avrà più possibilità di "centralizzare" il potere del mercato e da qui ognuno può trarre le proprie conclusioni.