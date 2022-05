Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Tabish Ali CRIPTOVALUTE criptovalute, PUBBLICATO: 1 ora fa Siti web di viaggio che accettano pagamenti in criptovaluta Tempo stimato di lettura: 10 minuti di Tabish Ali

Viaggiare non è stato così facile. Ora, hai la facilità di saldare i tuoi debiti usando semplicemente la criptovaluta. Molte aziende l'hanno già accettata, ma anche l'industria dei viaggi è intervenuta per consentire ai turisti di pagare tramite criptovaluta. Scopri qui alcune delle migliori aziende che ti consentono di pagare utilizzando la criptovaluta. Condividi su Facebook + Twitter

Numerose aziende in tutto il mondo stanno già accettando bitcoin e altre valute digitali popolari come metodi di pagamento per un'ampia gamma di transazioni commerciali. La criptovaluta sta diventando un metodo di pagamento sia per gli individui che per le multinazionali. Ci sono molte congetture tra gli appassionati di criptovaluta sul futuro del business. Quasi ogni settore è stato cambiato da criptovaluta e blockchain. L'integrazione di blockchain e criptovalute nel turismo ha avuto un impatto positivo. Ha notevolmente semplificato e protetto il processo di esecuzione e ricezione dei pagamenti. Diversi i siti di viaggi accettano Bitcoin e altre criptovalute come pagamento. In questo post è incluso un elenco dei migliori siti web di viaggi che accettano criptovalute. Motivi per cui la criptovaluta è il futuro? Gli investitori si sono divertiti in questo clima negli ultimi anni, soprattutto alla luce dell'aumento del numero di possibilità di investimento a loro disposizione. C'è una buona possibilità che tu abbia sentito parlare di criptovalute, o almeno che tu ne abbia una certa conoscenza. D'altra parte, criptovaluta si riferisce a valute virtuali spesso protette dalla crittografia. Non puoi farne un falso e non puoi spenderli di nuovo. Usando la tecnologia blockchain, i registri di proprietà della valuta digitale sono conservati su una rete di computer. Le persone che non vogliono avere a che fare con terze parti o ingerenze governative spesso utilizzano le criptovalute a causa del loro alto livello di privacy. La criptovaluta è attualmente di gran moda tra gli investitori, grazie alla sua crescente importanza come moneta digitale. La criptovaluta è qui per restare per vari motivi, secondo gli esperti. Detto questo, ecco i principali quattro motivi per cui le criptovalute sono la strada da percorrere per investire. 1. Nascita della DeFi Secondo alcuni esperti, i sistemi finanziari trasparenti, sicuri e facili da usare stanno diventando sempre più importanti. Poiché il sistema finanziario centralizzato esistente ha ripetutamente fallito nell'offrire servizi finanziari ai consumatori indipendenza e fiducia, questo è il problema di fondo. Alcuni credono che la finanza decentralizzata, o DeFi, sia un sistema che presto sostituirà alcune operazioni finanziarie correnti e offrire maggiore trasparenza e sicurezza delle transazioni. Come risultato della rapida adozione della DeFi, si dice che i servizi finanziari di oggi siano nel mezzo di un cambiamento senza precedenti. 2. Resi incredibili Le criptovalute hanno dimostrato di essere tra le opportunità di investimento più gratificanti per il breve tempo in cui sono state disponibili. I rendimenti delle criptovalute possono superare il 100% negli Stati Uniti, rispetto a rendimenti azionari del 20%. Molte persone sono pronte a mettere a rischio i loro soldi per ottenere rendimenti significativi sulle piattaforme di criptovaluta, anche se grandi ricchezze non sono mai una scommessa garantita. Anche se hai una buona strategia in atto, le perdite significative sono possibile se scambi criptovalute senza di essa. 3. Vantaggi bancari e di transazione Con lo sviluppo dell'utilizzo delle criptovalute, le questioni di accettabilità e accessibilità continuano a essere dibattute. Progrede in un sistema finanziario di criptovaluta migliore e più sicuro man mano che le tecniche di crittografia e la tecnologia avanzano. Attualmente, il sistema sembra avere questi vantaggi sotto il profilo finanziario. Sicurezza

Privacy

Efficienza e accesso 4. Nessun controllo governativo A differenza delle valute nazionali, le criptovalute non sono soggette alla regolamentazione del governo. Non è difficile capire perché sempre più persone si rivolgono alle criptovalute come mezzo per investire. Indipendentemente dal deprezzamento della valuta dovuto a sanzioni internazionali o altre circostanze, tutti i paesi del mondo possono partecipare. Oltre alla privacy dell'utente, Le criptovalute possono essere prontamente scambiate da un'ampia varietà di valute. La criptovaluta consente a tutti di spostare denaro in tutto il mondo indipendentemente da razza, colore o origine nazionale. Vantaggi della criptovaluta come metodo di pagamento e un'ampia gamma di altri criptovalute popolari online, soprattutto considerando le tendenze attuali. Ci sono diversi vantaggi nell'usare la criptovaluta invece del denaro fiat. Così tante aziende in tutto il mondo stanno saltando sul carro di Bitcoin, anche se la sua intera capitalizzazione di mercato attualmente si attesta a quasi $ 248 miliardi, il che non lo rende affatto inaspettato. Il futuro dei pagamenti è senza dubbio nelle mani delle criptovalute. Ecco alcuni dei vantaggi di fornire servizi di pagamento in criptovaluta, oltre a una breve spiegazione di come funziona l'elaborazione cripto. Attira nuovi clienti

Accettato in tutto il mondo

Commissioni più basse

Più privacy e sicurezza Quali sono i fattori che promuovono la crescita della criptovaluta? Come lo conosciamo da tutta la nostra vita, il sistema monetario che abbiamo imparato a conoscere e di cui ci fidiamo viene smantellato dalle criptovalute. Rimane solo una domanda: "Resisterà?" Al giorno d'oggi, non puoi evitare l'effetto della tecnologia. Le nostre vite stanno diventando sempre più automatizzate a causa della proliferazione di dispositivi intelligenti come smartphone, veicoli intelligenti e case intelligenti. Gli investitori benestanti devono emergere prima o poi. Come molte nuove tecnologie, la criptovaluta impiega del tempo per affermarsi all'esterno la comunità IT, ma ora sta guadagnando interesse. Guardiamo più in dettaglio cosa sta motivando questa nuova mania digitale. Perché si sta espandendo a un ritmo così rapido? Tra i tanti motivi per cui bitcoin sta dilagando nel mondo ci sono i seguenti: Adozione nella società

Maggiore interesse istituzionale

Hype NFT

Aumento della copertura mediatica positiva, adozione di massa Principali siti web di viaggi che accettano pagamenti in criptovaluta Mentre i governi e le banche non possono fermarlo, Bitcoin mina il tradizionale sistema monetario che conosciamo da tutta la vita. Per questi motivi, Bitcoin è diventato un fenomeno internazionale. "È qui per restare?" è l'ultima domanda rimasta. Quando si tratta di tecnologia moderna, non puoi evitarla. Ora abbiamo smartphone, veicoli intelligenti e case intelligenti, solo per citare alcuni dei progressi tecnologici che abbiamo fatto. Il denaro intelligente era solo questione di tempo prima che apparisse. Le monete come Bitcoin hanno impiegato un po' per prendere piede al di fuori della comunità dei computer, ma sono ora si stanno facendo strada nel mainstream. Questa nuova mania digitale stuzzica la nostra curiosità, ma perché? Qual è il motivo della sua rapida espansione? Ecco alcune delle principali aziende che accettano pagamenti in criptovaluta e ti rendono facile viaggiare. 1. Travala.com Come piattaforma per la prenotazione di viaggi sulla blockchain, è stato sviluppato Travala. Non dovrebbe sorprendere che offra la massima flessibilità di pagamento in termini di criptovalute e normali carte di credito e di debito. Tra oltre 2 milioni di hotel, compagnie aeree e altri alloggi in tutto il mondo, puoi prenotare praticamente qualsiasi valuta digitale. Puoi trovare prenotazioni in 230 paesi e territori fino al 40% in meno rispetto a quelle offerte dai concorrenti. Travala ti risarcirà se trovi una tariffa inferiore su un altro sito di prenotazione. I viaggi sulla rete AVA sono ulteriormente differenziati dal token AVA, la criptovaluta nativa. Per promuovere una sana economia interna, offre incentivi come sconti sulle prenotazioni, premi bonus e fedeltà programma per incoraggiare l'uso del token. Le persone possono persino utilizzare AVA per pagare il telefono, la registrazione del veicolo e affittato da turisti australiani. 2. Bitcoin.Travel Per quelli di voi che non hanno familiarità, Bitcoin ha un sito web di viaggi. Utilizza la casella di ricerca del sito Web per inserire luoghi, date, orari, aeroporti e tariffe specificati per concentrare la tua attenzione ricerca. Dal momento che è noto per la sua onestà e affidabilità, questo sito è solitamente la prima tappa per i neofiti di Bitcoin. 3. Compagnie aeree alternative Quando le agenzie di viaggio online accettano bitcoin e altre criptovalute come pagamento, non cercare oltre Alternative Airlines. I clienti si stanno riversando sul sito a causa dell'incorporazione da parte dell'azienda di alternative di pagamento crittografiche. Attraverso più di 40 canali di pagamento esteri, i clienti possono pagare in più di 160 valute. 4. TravelbyBit Ha collaborato con Binance per rendere possibili i viaggi in criptovaluta per tutti. Una delle funzionalità di TravelbyBit è la possibilità di pagare in varie valute. I rivenditori TravelbyBit accetteranno presto Binance Coin oltre a Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) e Litecoin (LTC) come metodi di pagamento per prodotti e servizi. 5. Destinia.com Destinia ti consente di trovare facilmente ciò che stai cercando con un'ampia gamma di opzioni. Oltre 90 nazioni in tutto il mondo accettano Bitcoin come metodo di pagamento per qualsiasi cosa, dagli hotel ai voli, alle auto, agli autobus, ai treni, alle gite sugli sci. È anche possibile definire un budget e coordinare eventi e luoghi per creare vacanze a tema, dai festival ai pranzi su questa piattaforma. Oltre 500 compagnie aeree accessibili e 500.000 hotel in tutto il mondo accettano pagamenti con queste criptovalute o altre opzioni in 76 valute. Quando cerchi voli, puoi utilizzare le opzioni di ricerca di Destinia per selezionare la tua criptovaluta preferita, oppure puoi utilizzare il modulo GoCoin durante il processo di pagamento. Pro e contro dell'utilizzo della criptovaluta come metodo di pagamento Per evitare di aumentare il rischio di pagamenti fraudolenti, devi assicurarti che i tuoi clienti abbiano un'ampia gamma di opzioni di pagamento tra cui scegliere. Offrire più scelte ai tuoi clienti comporterà più conversioni e acquisti. Molte aziende importanti, come Amazon, hanno preso in considerazione la possibilità di accettare Bitcoin come forma di pagamento. D'altra parte, le piccole imprese sono limitate nella loro capacità di assumersi il rischio perché non hanno le risorse per farlo. Ecco alcuni vantaggi e svantaggi dell'accettazione di bitcoin dai tuoi consumatori. Pro dei pagamenti in criptovaluta: Zero storni di addebito

Sei responsabile della determinazione della commissione di transazione

È autogestito e autonomo

Il trasferimento di fondi è facile Contro dei pagamenti in criptovaluta: Ci sono molte implicazioni fiscali

Le criptovalute sono estremamente volatili

Sicurezza scarsa

È vulnerabile agli hacker

