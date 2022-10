Il Web3 è un mondo strettamente interconnesso. Siamo costantemente bombardati da informazioni sulla Defi, gli NFT, gli exchange e le criptovalute, ma non è sempre chiara la correlazione che intercorre tra di loro.

Oggi, però, vale la pena sottolineare la relazione tra la fama di piattaforme come Pancakeswap e la criptovaluta nativa che gli appartiene, bruciata nell'ordine di milioni per incentivarne la ripresa dopo il ribasso degli ultimi mesi.

Il fatto che Pancakeswap sia la piattaforma per scambio di crypto decentralizzata con il maggiore numero di utenti non aiuta, al momento non è il periodo migliore per l'universo crypto.

Bruciare milioni di token per aiutare la piattaforma a sostenere la valuta su cui è basata è solo uno degli esempi di come tutto il Web3 sia interconnesso e di come la caduta del mercato relativo alle valute digitali si rifletta su quello degli interi exchange.

Come funziona Pancakeswap?

Per scambiare criptovalute è necessario avere piattaforme che permettano all'offerta d'incontrare la domanda e viceversa, in modo che la compravendita avvenga senza troppi intoppi.

La differenza, però, tra un exchange ordinario e quelli come Pancakeswap è la peculiare decentralizzazione: propria solo del secondo.

Privi di un'autorità specifica, gli exchange decentralizzati (DEX) come Pancakeswap si basano sugli smart contract e le liquidity pool, tramite cui i trader possono fornire entrambe le crypto di una coppia per guadagnare in modi differenti, che vanno dalla semplice speculazione al "farming".

All'interno di questo DEX possiamo guadagnare facendo trading di asset digitali (tra crypto e NFT), oppure possiamo scegliere di guadagnare interessi tramite la sezione "Farm" o "Pool" e investendo anche nella crypto nativa denominata $CAKE.

Insomma l'exchange in questione è un'alternativa interessante, dove potere trovare ogni genere di token, anche se non registrati in realtà più grandi come Binance o Coinbase.

Quanto vale un Pancakeswap?

Il valore della criptovaluta nativa non sta riuscendo a superare il periodo ribassista.

Tuttavia $CAKE si dimostra una criptovaluta persistente, merito della piattaforma che può vantare una grande partecipazione grazie ai suoi costi da sempre contenuti e alle APY assai interessanti!

Il prezzo di 1 $CAKE è pari a $4,38, con una crescita in data 25 ottobre dello +0,45%.

Nell'ultimo anno la criptovaluta in questione è crollata in modo rovinoso, ma negli ultimi 3 mesi sembra essersi leggermente ripresa, passando da circa $3,42 alla cifra attuale.

Piattaforma decentralizzata con il più alto numero di utenti

Tra tutti i DEX a disposizione, questo è in assoluto uno dei più vantaggiosi e per questo utilizzati.

Pancakeswap può infatti vantare il più alto numero di utenti tra gli exchange decentralizzati!

Non Uniswap, non Defi Swap. La piattaforma sostiene di avere circa 3 milioni di utenti e 1.426 coppie crypto pronte per essere vendute o comprate!

Questo la dice lunga sulla community che sostiene la piattaforma, non credete?

Trend ribassista, crypto winter anche per i giganti

Nonostante questo, però, come accennato all'inizio dell'articolo, $CAKE ha registrato un forte calo nell'ultimo anno, come molte altre crypto con lei.

Non importa quanti utenti o quante funzionalità possa offrire il progetto, il crypto winter ha gelato anche le ottime performance registrate in precedenza dalla crypto nativa di Pancakeswap.

Il massimo si era, infatti, raggiunto nel 2021, con $CAKE che superava i $40 di valore!

Oggi il DEX più popolare del momento ha bisogno di riprendersi e come lo fa? Cancellando milioni di unità crypto.

Token Burning: che cos'è?

Uno degli ultimi stratagemmi utilizzato da diverse critpovalute aiuta a ridurre il ribasso dell'asset digitale.

Si tratta del "Token Burning", una pratica propria di alcuni team che eliminano sistematicamente diverse unità di una specifica valuta digitale allo scopo di evitare che l'offerta superi esageratamente la domanda.

L'evento è una prassi ormai sistematica per PancakeSwap che ne aumenta così il potere deflattivo. La piattaforma è ormai famosa per i suoi periodici episodi di token burning.

Il token burning è necessario soprattutto per una realtà come Pancakeswap che arriva a coniare anche 530.000 token $CAKE, senza di esso il valore della criptovaluta che regola la rete rischierebbe di scendere troppo.

Bruciati milioni di $CAKE, risultato positivo?

Arrivati a questo punto dovremmo capire che la pratica mira a sostenere un rialzo del prezzo e a scongiurare gli esiti disastrosi di questo crypto winter senza fine.

Tuttavia l'evento di token burning più recente stupisce per la quantità di crypto cancellate davvero enorme.

Recentemente Pancakeswap ha bruciato 6,814 milioni di $CAKE, una cifra altissima, circa lo 0,048% della fornitura attualmente circolante!

Queste unità bruciate, però, potrebbero non essere sufficienti a innescare un forte impatto sui prezzi nel lungo termine e, pur avendo concesso una "boccata d'aria fresca" alla crypto nel breve periodo, non sono ancora abbastanza.

Stiamo quindi a vedere cosa s'inventerà la piattaforma per risalire la china!

