Se l’oro rappresenta il bene rifugio per antonomasia, per investire in metalli preziosi al giorno d’oggi basta acquistare criptovalute. Pax Gold (PAXG) è un tipo di moneta digitale ancorata al valore di mercato dell’oro, dove 1 token vale sempre quanto 1 OZ (29,35 g) di oro fisico. Acquistando anche una piccola frazione di criptovalute si acquista però anche il possesso di diritto alla stessa quantità di oro fisico che la Paxos custodisce in lingotti in un caveau a Londra.

Se i Bitcoin tra le criptovalute sono famosi per essere “l’oro digitale” della nuova era, in realtà con i metalli preziosi l’unica cosa che i BTC hanno in comune è il fatto di essere presenti in quantità finita e limitata in natura visto che il mining premette solo l’estrazione di 21 milioni di token.



Ma il rapporto tra metalli preziosi e criptovalute è molto più stretto se guardiamo ad un'altra tipologia di moneta digitale quale può essere Pax Gold (PAXG).

Da un punto di vista tecnico Pax Gold può essere definito uno stablecoin, solo che a differenza di Tether e UST non è ancorato al dollaro né ad altra valuta fiat, ma segue l’andamento di mercato dell’oro.

Si tratta di un token ERC-20 quindi una criptovaluta che lavora sulla Blockchain Ethereum, ma ogni token corrisponde al prezzo di 1 OZ d’oro di un lingotto da 400 OZ, che è conservato in UK ne caveau di Brink.

Per ogni token esistente della criptovaluta nel caveau è conservata l’oncia d'oro corrispondente. Quindi acquistando PAXG si possiede una criptovaluta che segue come andamento di prezzo il valore dell’oro dove 1 token = 1 OZ d’oro. Ma chi possiede queste monete possiede anche l’oro fisico conservato nel caveau e in qualsiasi momento può riscattare i suoi token, cioè scambiarli per avere in cambio l’oro fisico che è custodito dalla Paxos Trust Company.

Praticamente comprando 1 PAXG si compra anche un’oncia di oro fisico che viene custodito dalla società crittografica. È una criptovaluta con cui si può investire in asset crittografici e metalli preziosi, ma senza i problemi connessi alla custodia o alla conservazione dei beni fisici come l’oro.

Che cos’è PAX Gold, la criptovaluta ancorata all’oro fisico

Ogni token della criptovaluta PAX Gold rappresenta 1 OZ (28,35 g) di un lingotto London Good Delivery custodito in caveau specializzati. Chi possiede PAXG possiede anche i diritti di proprietà sull’oro fisico che è sotto la custodia della Paxos Trust Company.

Poiché questa criptovaluta rappresenta un bene fisico il valore del token sui mercati sale e scende in base a come si comporta l’andamento del prezzo dell’oro fisico.

I titolari della criptovaluta hanno in qualsiasi momento accesso alle informazioni riguardanti l’oro fisico di cui posseggono i diritti di proprietà, come il numero di serie, il valore e le caratteristiche fisiche del bene, semplicemente inserendo il loro indirizzo di portafoglio Ethereum dove cui sono custoditi i token sulla piattaforma: Paxos.com/paxgold.

Sulla stessa piattaforma le criptovalute possono essere scambiate per oro fisico da ritirare materialmente o anche in valuta fiat.

Su quale exchange si possono acquistare le criptovalute PAXG

PAXG benché ancorata all’oro fisico si comporta come una criptovaluta a tutti gli effetti e può essere acquistata anche ai soli fini di trading.

Al momento è disponibile sulla piattaforma di scambio itBit di Paxos, ma seguirà a quanto annuncia il team anche il listing su altri exchange.

Al momento 1 PAXG = 1.744 €, ma uno dei vantaggi dell’investire in oro attraverso asset crittografici è che il bene può essere frazionato, si possono cioè anche acquistare frazioni di token e l’acquisto minimo non deve per forza essere pari ad 1 OZ, cioè 1 moneta intera.

Acquistando la criptovaluta direttamente dalla piattaforma Paxos la quantità minima che si può comprare è pari a 0,01 PAXG, cioè poco più di 10 euro di valore.

La criptovaluta PAXG è originariamente costruita su Ethereum, ma al fine di allargare il bacino di utenza sono state create anche due versioni del token in grado di operare su Binance Smart Chain e Solana, in ogni caso si tratta della medesima criptovaluta solo che opera su diversi tipi di Blockchain.

Il vantaggio di investire in oro fisico acquistando criptovalute al posto di lingotti

Uno dei vantaggi di investire in oro fisico attraverso asset crittografici come PAXG riguarda proprio i costi di stoccaggio. Perché investire in oro richiede una spesa non indifferente perché lo stesso sia custodito nei caveau professionali.

Ancora, i beni fisici possono essere distrutti e rubati, le criptovalute no e anche ammesso che l’oro nel caveau sia rubato queste proprietà fisiche sono assicurate, visto che la Paxos Trust Company custodisce i suoi beni in caveau professionali della Brink a Londra.

Per la fornitura d’oro Paxos ha anche un conto con ​INTL FCStone, che si occupa proprio del commercio dell’oro e che vende e acquista il bene fisico per la società in base a domanda e offerta della criptovaluta PAXG.

Anche la vendita dell’oro fisico non è così semplice come invece scambiare criptovalute che possono essere vendute e acquistate con un click sugli exchange.

Paxos Trust Company, tra le poche società di criptovalute a collaborare con le autorità USA

Uno dei problemi delle stablecoin anche quelle ancorate al dollaro come Tether è che queste devono essere “backed”, cioè garantite. Ovvero, per ogni criptovaluta coniata deve essere depositata in un conto a separato la stessa quantità di valuta fiat o bene fisico corrispondente.

Molti sono stati i casi di stablecoin che millantavano questi depositi inesistente, ma diciamo che in questo senso la Paxos Trust Company si è sempre posta su un livello di trasparenza massimo, continuando per altro a lavorare direttamente con le autorità di regolamentazione statunitensi.

Nel 2015 il New York State Department of Financial Services (NYADFS) ha accordato a Paxos lo status di Limited Purpose Trust e di base la società seppur occupandosi di asset crittografici è regolamentata secondo il diritto bancario in vigore a New York.

In pratica le criptovalute della Paxos, che oltre a PAXG ha anche il suo più vecchio stablecoin USDP ancorato al dollaro, sono tra le poche regolamentate direttamente dalle autorità e questo fornisce delle sicurezze maggiori ai possessori di questi token, che scongiurano quanto ad esempio è accaduto di recente agli investitori dello stablecoin UST di Terra Labs Form che hanno perso tutto, quando la moneta a perso l’ancoraggio all’asset collaterale.

Le riserve di oro di Paxos come quelle in dollari del suo stablecoin sono costantemente monitorate, perché la quantità di token emessi sia corrispondente al deposito in oro e valuta fiat.

Pax Gold (PAXG) e USDP sono stablecoin a rischio come UST di Terra Labs Form?

Il recente crollo di Terra con il suo stablecoin UST ha generato dubbio e paura verso questi asset, ma la Paxos non ha nulla a che vedere con Terra Labs Form. Prima di tutto la società, che lavora nel campo degli asset crittografici dal 2013, è accreditata dagli organi istituzionali da cui viene monitorata la riserva sia di oro che di dollari.

Poi nel caso di UST si trattava di uno stablecoin algoritmico garantito in criptovalute Luna e Bitcoin, mentre PAXG e USDP sono garantiti con riserve di oro fisico e valuta fiat, le quali vengono supervisionate ogni anno da parti terze.

La Paxos insomma offre molte più garanzie rispetto a quello che poteva essere il progetto della Blockchain Terra.

Anche per quanto riguarda USDP, cioè lo stablecoin ancorato al dollaro secondo un rapporto 1:1, dove 1 USDP = 1 $ questo è regolamentato dalla New York State Department of Financial Services (NYADFS), e la riserva di dollari è uguale a quella dei token digitali circolanti, questo mette al riparo i consumatori i quali in ogni momento possono riscattare le criptovalute.

Il principio su cui infatti si basano gli stablecoin non algoritmici è che i possessori siano sempre in grado di poter scambiare in qualsiasi momento l’intera fornitura con valuta fiat.