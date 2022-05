Fino a poco tempo fa, c'erano opzioni limitate per acquistare Bitcoin con PayPal, principalmente a causa di problemi di chargeback. Tuttavia, recentemente PayPal è diventato più favorevole a Bitcoin. In questo post tratterò tutto ciò che serve per capire come acquistare bitcoin con PayPal nel 2022.

È più facile che mai acquistare criptovaluta: tutto ciò che devi fare è tirare fuori il telefono e aprire un'app.

PayPal è tra le poche piattaforme di pagamento online che attualmente consentono agli utenti di acquistare, vendere e detenere criptovalute per solo $ 1. Dovresti considerare attentamente quale piattaforma usi se vuoi aggiungere criptovaluta al tuo portafoglio e se dovresti investire o meno.

Le criptovalute sono estremamente volatili, anche quelle più comuni e consolidate come Bitcoin ed Ethereum. Per questo motivo, gli esperti consigliano di rischiare non più del 5% del tuo portafoglio su criptovalute, e non lasciare che ti impedisca di risparmiare per le emergenze o di ripagare i debiti.

Se decidi di investire, prendere una decisione in anticipo su dove acquistare la tua criptovaluta potrebbe essere importante implicazioni. Anche se un'app di cui ti fidi già - e che utilizzi - come PayPal può essere utilizzata per acquistare criptovalute, ci sono alcuni svantaggi rispetto ai tradizionali scambi di criptovaluta.

Cosa devi sapere prima di acquistare Bitcoin con PayPal

I bitcoin possono essere acquistati, venduti e detenuti da qualsiasi utente PayPal. Anche l'utilizzo della criptovaluta al momento del pagamento è un'opzione, ma in generale è una cattiva idea usare la criptovaluta per il pagamento. Con qualsiasi investimento a lungo termine, gli esperti suggeriscono di acquistare e detenere le tue criptovalute per un lungo periodo di tempo.

SUGGERIMENTO RAPIDO

Con PayPal crypto, sei protetto dalle frodi sugli acquisti idonei.

La criptovaluta sta diventando più accessibile tramite app come PayPal, Venmo e Robinhood. Questo è particolarmente interessante per gli investitori principianti. Tuttavia, una maggiore accessibilità aumenta il rischio.

"Se hai un saldo PayPal sul tuo telefono e sei curioso della criptovaluta, puoi apri PayPal, fai clic su criptovalute e in due secondi possiedi alcune centinaia di dollari di criptovaluta, lo rendono davvero, davvero facile." Dice Julian Morris.

Sarebbe saggio acquisire una piccola parte del mercato delle criptovalute dato il suo valore, secondo David Yermack, professore di finanza alla Stern School of Business della New York University che studia criptovalute. Tuttavia, non deve essere la tua priorità principale.

“La formula collaudata per il successo negli investimenti implica sempre la diversificazione, non mettere tutto il tuo uova in un cesto, ma cercando di possedere un po' di tante cose,” spiega.

Bitcoin con PayPal: i vantaggi

L'introduzione delle criptovalute a un quarto di miliardo di persone ha sicuramente i suoi vantaggi. PayPal introduce un approccio a basso rischio alla proprietà delle criptovalute e la comunità delle criptovalute potrebbe non esserne molto contenta.

Ecco un'altra prospettiva. Diciamo che un utente PayPal effettua un acquisto di criptovaluta. Dopo aver investito in esso, il prossimo passo dovrebbe essere quello di andare online per saperne di più sul loro asset e sulle criptovalute in generale. Questo è del tutto naturale.

Alla luce di ciò, è inevitabile che ulteriori ricerche finiscano nella tana del coniglio crittografico. Come risultato di questa sete di conoscenza, le persone dovrebbero cercare la proprietà diretta delle proprie risorse digitali.

Sarà di grande beneficio per gli utenti nuovi arrivati ​​che non hanno ancora sperimentato le criptovalute. Sarà di grande beneficio per coloro che sono a basso rischio. L'adozione delle criptovalute da parte di PayPal è considerata un voto di fiducia nell'adozione delle criptovalute da parte degli utenti che potrebbero trovare più comodo l'acquisto di criptovalute su PayPal.

Bitcoin, se trasferito tramite blockchain, può richiedere fino a 10 minuti o più per apparire nel portafoglio del destinatario. Ma che dire dei trasferimenti di Bitcoin su PayPal? Immediatamente.

Come bonus aggiuntivo, PayPal collabora con negozi interessanti per migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente. In questo modo, Gli utenti PayPal possono utilizzare le loro criptovalute per acquistare prodotti e servizi con PayPal.

Indipendentemente dalle intenzioni della mossa, molti sostenitori delle criptovalute la vedono come uno stratagemma per privare la comunità di una maggiore proprietà controllo. Una buona regola pratica potrebbe essere quella di ricordare il vecchio adagio crittografico: Non toccare i tasti.

Come acquistare Bitcoin con PayPal

PayPal Holdings, Inc. ( PYPL ) è un altro processore di pagamento in cui è possibile acquistare bitcoin. È possibile acquistare bitcoin con PayPal in due modi. Utilizzare il tuo conto PayPal insieme a un metodo di pagamento come una carta di debito o un conto bancario è il modo più semplice per acquistare criptovalute. Puoi anche acquistare criptovaluta da un fornitore di terze parti con il saldo sul tuo conto PayPal. A differenza della prima opzione, questa è meno conveniente poiché pochissimi siti di terze parti consentono agli utenti di acquistare bitcoin con PayPal.

L'unica eccezione sono le Hawaii, dove i residenti possono utilizzare solo i loro conti PayPal esistenti o aprirne di nuovi. Oltre ad acquistare prodotti e servizi con criptovalute, "Paga con Crypto" ti permette di usarli per pagare gli oggetti.

Nome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale sono necessari per configurare una crittografia conto con PayPal.

PayPal non può essere utilizzato per acquistare bitcoin con una carta di credito. PayPal mostra un prezzo in criptovaluta durante il processo di acquisto. I prezzi delle criptovalute sono tuttavia volatili, quindi sono soggetti a rapidi cambiamenti. Per assicurarti di avere abbastanza soldi nel tuo conto bancario per l'acquisto, assicurati che sia superiore all'importo preventivato.

Paypal guadagna addebitandoti uno spread di criptovalute, o una differenza tra il prezzo di Bitcoin e quello che esso offre cambi in USD. Ogni transazione costa anche una commissione. La commissione dipende da quanto costa la transazione.

PayPal non consente agli utenti di trasferire criptovalute al di fuori della piattaforma del processore di pagamento quando acquistano criptovalute tramite il processore di pagamento . Per questo motivo, non sarai in grado di spostare i tuoi bitcoin dal portafoglio di PayPal a un portafoglio digitale esterno o al tuo portafoglio personale.

Inoltre, PayPal non può essere utilizzato per effettuare pagamenti in molti scambi e trader online. Uno dei pochi trader online che consentono l'utilizzo di PayPal per l'acquisto di bitcoin è eToro.

Modi alternativi per acquistare Bitcoin

ATM Bitcoin

A bitcoin ATM funziona come uno scambio bitcoin di persona. L'utente inserisce denaro nella macchina e lo utilizza per acquistare bitcoin, che vengono poi inviati al portafoglio online dell'utente. Negli ultimi anni, gli ATM bitcoin sono diventati popolari, e anche Walmart Inc sta testando un programma pilota che consentirà ai clienti di acquistare bitcoin. Il radar ATM Coin può essere utilizzato per trovare la macchina più vicina.

I bancomat, tuttavia, tendono ad essere costosi. Gli acquisti di bitcoin presso gli sportelli automatici sono soggetti a due commissioni: una commissione di acquisto e una commissione di conversione. Rispetto ad altre opzioni di pagamento, entrambe le commissioni sono piuttosto elevate. La commissione di transazione media mondiale sugli ATM Bitcoin (dell'importo di acquisto) è 8,4%.

A partire dall'inizio del 2020, gli ATM Bitcoin richiedono ID emessi da agenzie governative.

Scambio P2P

Alcuni servizi di scambio peer-to-peer creano connessioni dirette tra utenti invece di scambi centralizzati, che corrispondono agli acquirenti e venditori in forma anonima. Un buon esempio è LocalBitcoin. Il sito consente agli utenti di acquistare e vendere bitcoin, comprese le informazioni di pagamento e le informazioni sui prezzi, dopo aver creato un account. Selezionando potenziali partner commerciali dalle inserzioni di acquisto e vendita offerte, gli utenti possono quindi effettuare transazioni con loro.

Il commercio è facilitato in parte da LocalBitcoins. Gli scambi P2P offrono agli utenti la possibilità di cercare l'affare migliore anche se non forniscono lo stesso anonimato degli scambi decentralizzati. Gli utenti possono anche valutare potenziali partner commerciali prima delle transazioni utilizzando i sistemi di valutazione offerti da queste borse.

Intermediazioni tradizionali

A causa dell'incertezza che circonda lo stato normativo delle criptovalute, pochissimi broker tradizionali offrono servizi di acquisto e trading di bitcoin . Robbinhood Markets, Inc. è uno dei tanti scambi che offre servizi di trading di criptovaluta agli investitori.

Ci sono un paio di inconvenienti per la mancanza di una commissione che lo rende attraente per i principianti. Per prima cosa, Robinhood ha meno funzionalità e monete rispetto a Coinbase e altri importanti scambi di criptovalute. La piattaforma Robinhood consentirà ora di fare trading con sette criptovalute entro il 2021:

Bitcoin

Bitcoin Cash

Ethereum

Bitcoin SV

Dogecoin

Ethereum Classic.

D'altra parte, Coinbase ti consente di scambiare più di 100 criptovalute. Per ridurre al minimo i rischi durante il trading e compensare le perdite, lo scambio offre vari tipi di ordine.

Come vendere Bitcoin

Quando vuoi vendere bitcoin, puoi farlo sullo stesso scambio di criptovaluta o piattaforma P2P che hai acquistato su. Questa piattaforma in genere consente la vendita di bitcoin in modo simile al processo di acquisto.

Potrebbe essere sufficiente fare clic su un pulsante e specificare il tipo di ordine (ad esempio se si desidera vendere istantaneamente la criptovaluta al suo prezzo attuale o limitare le perdite) per condurre una vendita. Potrebbero esserci fluttuazioni nel prezzo del Bitcoin in base alla composizione e alla domanda del mercato. Quando i prezzi del bitcoin sono aumentati vertiginosamente nel 2018, gli exchange sudcoreani lo hanno scambiato con un premio kimchi.

Le commissioni addebitate dagli scambi di criptovalute si basano sulla quantità di criptovaluta venduta. Secondo Coinbase, questa commissione equivale all'1,49% dell'importo totale della transazione.

I limiti di prelievo sugli scambi variano di giorno in giorno e di mese in mese. Un trader potrebbe non essere immediatamente in grado di incassare una grossa vendita. I bitcoin non sono comunque limitati in quantità.

Conclusione

Gli investimenti in criptovalute sono volatili, quindi non dovresti investire più di quanto puoi permetterti di perdere.

Prima di investire in criptovalute, tramite PayPal o meno, estinguere debiti ad alto interesse, procurati un fondo di emergenza, e destinare denaro a un fondo di emergenza. Dovresti anche imparare a gestire le fluttuazioni dei prezzi, mantenere le tue monete al sicuro e investire in modo intelligente a lungo termine, indipendentemente dalla piattaforma che scegli.