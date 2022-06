L'arrivo di PayPal Coin sta generando numerose aspettative per coloro che già usano la nota piattaforma di pagamento online. Si tratta di una rivoluzione pensata da tempo che sta facendo il suo ingresso nel mercato delle criptovalute. Investitori, curiosi, amanti delle innovazioni e non, attendono lo start ufficiale di PayPal Coin.

PayPal ha annunciato il lancio di Paypal Coin, non molto tempo fa, descrivendola come una stablecoin che sarà supportata da valuta fiat. Il lancio di questa stablecoin, in verità, arriva dopo anni di lavoro sul progetto e seguendo molte linee guida normative.

L'obiettivo prefissato è quello di fornire un modo migliore e più stabile per effettuare transazioni rispetto alla valuta classica. PayPal Coin, in altre parole, è stato progettato per avere alcuni degli stessi vantaggi delle criptovalute, ma senza volatilità.

Paypal Coin è una stablecoin pensata dalla piattaforma di pagamento digitale per facilitare la vita degli utenti. L’idea è nata per consentire alle persone di immagazzinare e utilizzare i propri soldi in modo più semplice, senza doversi preoccupare delle fluttuazioni di valore.

La moneta, una volta in circolazione, può essere utilizzata sulla stessa piattaforma Paypal e su altre piattaforme di commercio che accettano pagamenti PayPal.

PayPal Coin, dunque, consentirà alle persone di acquistare facilmente e rapidamente beni e servizi dai commercianti che lo accettano, senza commissioni o tassi di cambio ad esso associati.

PayPal Coin è una stablecoin per investimenti più stabili

Le stablecoin sono un nuovo tipo di criptovaluta che mira a fornire una forma di investimento più stabile, sono progettate per essere più affidabili delle valute classiche e per avere vantaggi come la riduzione della volatilità.

La stabilità di una stablecoin, come suggerisce il nome, è importante perché aiuta a fornire un modo migliore e più sicuro per effettuare transazioni.

Come leggiamo su Fintastico.com:

"le stablecoin sono utili come strumento di diversificazione del proprio patrimonio: invece di detenere il 100% del nostro patrimonio in euro all’interno di banche italiane potremmo per esempio convertire degli euro in dollari proprio tramite le stablecoin con diversi vantaggi".

Il vantaggio dell'utilizzo di una stablecoin è che elimina la necessità di preoccuparsi delle fluttuazioni valutarie. Ciò significa che puoi effettuare transazioni in modo semplice e sicuro, indipendentemente dall’andamento di mercato.

Alcune caratteristiche di PayPal Coin

PayPal Coin si basa sulla blockchain di Ethereum e sarà trattata come una moneta standard, ciò significa che sarà accettata e utilizzata proprio come le altre valute. A differenza delle valute tradizionali, le stablecoin non sono supportate da governi o altre istituzioni.

Esse, per di più, si basano su un'ampia varietà di risorse, tra cui valuta legale e criptovalute. Questo dato le rende particolarmente appetibili sotto il profilo finanziario.

PayPal Coin, dunque, come già accennato è progettato per avere alcuni degli stessi vantaggi delle criptovalute, ma senza subire i rischi della volatilità. L’appoggio sulla blockchain di Ethereum, rappresenta una garanzia di sicurezza e affidabilità. Di conseguenza, è probabile che PayPal Coin abbia una lunga durata e sia un investimento prezioso.

PayPal Coin e stablecoin: alcuni dettagli in più

Una stablecoin, tecnicamente, è un token digitale che non oscilla di valore rispetto ad altre valute. Il termine stesso, del resto, suggerisce “stabilità”. Una stablecoin consente agli utenti di effettuare transazioni senza preoccuparsi che il prezzo delle proprie attività finanziarie sia influenzato dalle condizioni economiche globali e dalle fluttuazioni del mercato.

Queste particolari monete spesso vengono definite "criptovalute per l'uso quotidiano" perché offrono un modo innovativo per l'interazione di clienti e aziende con tecnologia blockchain.

Esse mantengono un prezzo predeterminato, di solito entro un intervallo compreso tra lo 0,01% e lo 0,25% della valuta fiat sottostante. Stabilità e liquidità sono le due proprietà chiave di una buona stablecoin ed entrambe possono essere raggiunte attraverso una varietà di meccanismi.

Per investire le stablecoin sono più sicure di altre monete

La liquidità è fornita da un meccanismo noto come Atomic Swaps, che consente agli utenti di scambiare stablecoin in modo rapido e a costi contenuti. La sicurezza è rafforzata dai controlli sulla spesa e sul conio, nonché dalla supervisione di un organo di governo.

Il futuro delle monete stabili sembra luminoso e alla fine potrebbero diventare la spina dorsale del sistema finanziario globale. È importante che gli utenti comprendano le monete stabili e siano in grado di usarle correttamente per raccogliere i vantaggi che forniscono.

Esse in effetti rappresentano un'opportunità unica per gli investitori, i quali dovrebbero prendere atto di questo mercato in crescita. Le stablecoin sono, dunque, una parte fondamentale del futuro e gli investitori dovrebbero essere consapevoli di questo mercato in crescita. Senza considerare che forniscono una piattaforma stabile e sicura per il trading.

Le stablecoin abbassano i rischi di mercato

Una stablecoin è una valuta digitale che mantiene un tasso di cambio fisso rispetto ad altre valute, perché non viene creata o distrutta ma viene "mantenuta" da un sistema che inietta nuove monete, nei sistemi economici di riferimento, a intervalli regolari.

Lo scopo principale di una stablecoin è quello di fornire un'alternativa agli strumenti finanziari tradizionali, come azioni e obbligazioni, che sono suscettibili alle oscillazioni dei prezzi. Essa può essere utilizzata per sostituire altre valute come mezzo di copertura o avventurarsi in nuovi mercati.

Esiste un certo numero di stablecoin attualmente in uso, ma due delle più famose sono Tether e Dai. Potremmo considerarle ancora nelle loro fasi iniziali, quindi c'è molto spazio per la crescita. Gli investitori dovrebbero fare attenzione quando investono in stablecoin, poiché sono ancora relativamente nuove e c'è ancora molto da imparare su di esse.

Tuttavia, dati i potenziali vantaggi delle stablecoin, vale la pena dedicare del tempo per esplorare in quali vale la pena investire.

Il futuro delle stablecoin

Mentre il mondo si muove verso una società più digitalizzata, le criptovalute e le stablecoin stanno diventando sempre più importanti. In effetti, è stato notato che migliaia di miliardi di dollari potrebbero essere immagazzinati in stablecoin entro il 2022.

Le stablecoin funzionano affidandosi a una terza parte (un "gestore del collaterale") per tenere i token in riserva e riscattarli con la valuta appropriata a un tasso fisso. Il gestore del collaterale dovrebbe garantire che la stablecoin non scenda di valore troppo basso rispetto alle valute del paniere, né che salga troppo in alto.

Nonostante la volatilità tipica delle crypto, gli esperti credono ancora che le valute stablecoin potrebbero potenzialmente aumentare la liquidità, aiutare a ridurre i costi di transazione e aprire l'accesso ai servizi bancari per milioni di individui in tutto il mondo.

Man mano che la tecnologia continua a progredire, le tecnologie blockchain consentiranno alle persone modi innovativi di ottenere stabilità monetaria dagli asset digitali.

Stablecoin: cosa sono e quali vantaggi danno a chi desidera investire

Le stablecoin vengono utilizzate per una serie di motivi. Gli investitori potrebbero quindi utilizzarle per proteggersi dalla volatilità degli investimenti tradizionali, per ottenere esposizione a una nuova valuta senza detenerla o per ottenere un'esposizione valutaria senza assumersi il rischio di detenere quella stessa valuta.

Si tratta, in parole semplici, di una criptovaluta progettata per avere un valore stabile nel tempo rispetto ad altre valute: la stabilità si riferisce al prezzo della moneta che non fluttua casualmente di giorno in giorno come fanno i tradizionali token digitali.

L'idea alla base della sua creazione è stata concepita per la prima volta nel 2008 da Dan Morehead e Joseph Lubin quando stavano lavorando su Bitcoin con Satoshi Nakamoto.

Alcuni anni dopo, nel 2014, il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha proposto di emettere il suo "token stabile" chiamato Etherzero che utilizzava un algoritmo simile al protocollo XRP Ledger di Ripple (che utilizza connettori).

Quali sono i vantaggi concreti di una stablecoin?

Una stablecoin, come abbiamo evinto da questa stesura, è un asset digitale ancorato a una valuta riconosciuta dal governo, come il dollaro USA o l'euro. La stabilità di una stablecoin è assicurata da un sistema che ne regola la creazione e l'emissione, tipicamente attraverso una rete di nodi di fiducia. Questa caratteristica è una delle più importanti in assoluto.

Ciò significa che, come abbiamo già anticipato, quest’ultima non è influenzata dalle oscillazioni selvagge del valore della sua valuta sottostante, rendendola un investimento più sicuro e affidabile.

Come investire in una stablecoin? Esistono diversi modi per investire in una stablecoin. Puoi acquistarle sugli scambi, puoi creare tu stesso una criptovaluta di questo tipo emettendo un token digitale, oppure puoi semplicemente utilizzarle per pagare beni e servizi.

Le criptovalute sono notoriamente rischiose e instabili e il loro valore può oscillare gravemente in un breve periodo di tempo. Le stablecoin, al contrario, hanno sempre un valore uguale alla valuta riconosciuta dal governo a cui sono ancorate, quindi puoi essere sicuro di ottenere un equo ritorno sul tuo investimento.

Le stablecoin, inoltre, offrono anche altri vantaggi unici. Ad esempio, possono fornire un modo più conveniente per pagare beni e servizi. Con esse non ci si preoccupa molto delle commissioni di conversione della valuta che sono spesso associate ai metodi di pagamento tradizionali. Per di più, possono essere utilizzate per immagazzinare valore al di fuori delle istituzioni finanziarie convenzionali, racimolando gruzzoli che sono potenzialmente più al sicuro delle banche a cui siamo convenzionalmente abituati.

In definitiva, questi peculiari crypto asset sono un investimento più sicuro e affidabile rispetto alle tradizionali criptovalute. Basta solo partire da una buona base di conoscenza e una giusta dose di informazioni prima di iniziare ad imbattersi in questo campo.