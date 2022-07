A novembre dello scorso anno, i bitcoin hanno toccato il valore di 69.000 dollari per un consumo di elettricità all'anno di 180 e 200 terawattora (TWh) circa. Queste cifre si possono osservare se sommiamo il consumo annuo di tutti i data center del mondo e stiamo parlando di una sola delle migliaia di criptovalute in circolazione. Ma cosa è successo adesso dopo il suo crollo?

Il recente crollo del valore dei bitcoin è stato un colpo davvero duro: oggi vale circa 21.000 dollari, meno della metà di quello che valeva 4 mesi fa. Infatti questa volta le fluttuazioni hanno influito molto sulle scelte degli investitori, sul mercato finanziario internazionale e sugli impatti ambientali generati.

Se i prezzi rimanessero bassi allora si potrebbe davvero vedere un miglioramento e una netta riduzione della contaminazione delle miniere di bitcoin ma, se questa moneta digitale tornasse a crescere, assisteremo nuovamente ad una cascata di conseguenze dannose per l'ambiente.



Criptovalute e sostenibilità: quali sono i consumi dei bitcoin

L'impatto ambientale di una moneta digitale dipende da diversi fattori ma quello più determinante è sicuramente relazionato al protocollo utilizzato, e tra questi il Proof of Work (PoW) è il più impattante. Questo meccanismo di consenso per come è stato progettato è poco sostenibile dal momento che non incentiva i miners all'uso sostenibile delle risorse.

A novembre dello scorso anno, i bitcoin hanno toccato il valore di 69.000 dollari per un consumo di elettricità all'anno di 180 e 200 terawattora (TWh) circa. Queste cifre si possono osservare se sommiamo il consumo annuo di tutti i data center del mondo e stiamo parlando di una sola delle migliaia di monete digitali in circolazione.

Queste cifre sono molto alte ma non è la quantità di energia elettrica necessaria il vero problema bensì le risorse dalle quali si attinge. Se le fonti di energia rinnovabile "alimentassero" il 100% - o almeno una grande percentuale - delle necessità energetiche dei bitcoin, allora l'impatto ambientale relazionato con il consumo di energia elettrica sarebbe quasi nullo.

Il problema della contaminazione ambientale è nato durante la pandemia quando la maggior parte delle miniere di bitcoin ha abbandonato la Cina per nuovi Paesi che gli permettessero di spingere al massimo la produzione riducendo al minimo i costi e i problemi legali.

Leggi anche: La geopolitica delle criptovalute



Perchè il valore del bitcoin è relazionato al suo impatto ambientale

L'impatto ambientale dei bitcoin in altre parole è direttamente proporzionale al suo valore di mercato per un semplice motivo: la ricompensa dei miners. Il protocollo Proof of Work (PoW) spinge i miners a validare un grande numero di transazioni in poco tempo ma questo cosa significa? Computer e macchine alla massima potenza dai consumi stratosferici!

Più alto è il valore della moneta digitale e maggiore sarà la ricompensa, che ricordiamo è destinata a chiunque risolva il complesso calcolo matematico proteggendo gli utenti e assicurando loro la validità della transazione. Questa operazione in partica ha dei costi molto elevati e quindi se il prezzo rimane sotto i 25.000 dollari è difficile che la fame dei miners cresca.

Al di sotto di questa soglia infatti i minatori tendono a sospendere le operazioni oppure a estrarre meno bitcoin perché il rischio di andare in perdita è davvero molto alto sia in termini di apparecchiature che di energia elettrica necessaria.

Insomma quando il guadagnano dall'estrazione di nuovi token non è più assicurato, le estrazioni diminuiscono e l'impronta ecologica rilasciata da questo sistema è minore.



Leggi anche: Criptovalute e Proof of Work: combinazione insostenibile

Le scelte dei minatori di fronte al crollo di Bitcoin

Sappiamo che investire nelle criptomonete significa accettare che c'è un alto rischio, e tra gli investitori troviamo in un certo senso anche i minatori, parte dei pilastri fondamentali per l'esistenza di questa moneta digitale. Per un minatore avere un alto rischio di perdita è grave dal momento che non ha "le spalle coperte" e nessun eventuale risarcimento per le spese.

I computer che si utilizzano per minare bitcoin non sono quelli che usiamo ogni giorno ma delle super macchine che hanno una potenza di calcolo altissima e continua. A tutto questo si sommano anche i costi dell'energia elettrica che dipendono dal valore stabilito del Paese di riferimento e dal tipo di fonte (idroelettrica, combustibili fossili, eolica...).

È difficile prevedere quali saranno le scelte dei minatori ma mettendo su una bilancia i costi e i guadagni, si può ipotizzare che se i bitcoin rimarranno sotto i 25.000 dollari per qualche mese allora probabilmente molte persone smeteranno di dedicarsi a questa attività riducendo l'impatto generato dalle miniere.

Cosa succederebbe se il valore di Bitcoin restasse sotto i 25.000 dollari per un anno

Anche se questa non è la prima batosta che si prende Bitcoin, possiamo ipotizzare uno scenario: un valore stabile sotto i 25.000 dollari per un anno. Secondo de Vries:

Se il valore non tornasse a salire in poche settimane, allora il consumo di energia elettrica delle miniere potrebbe scendere a 170 TWh all'anno.

Anche se dai numeri non si nota l'importanza di questo cambiamento, dobbiamo immaginarci che in 12 mesi si potrebbe ridurre la quantità di elettricità che l'Irlanda utilizza in un anno. Non è una soluzione al problema della contaminazione ma a breve termine potrebbe servire per spingere gli sviluppatori a progettare scelte più sostenibili.