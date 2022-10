Uniswap è una grande realtà del Web3, ma sembra in difficoltà. Nonostante uno sviluppo della blockchain e finanziamenti importanti, il DEX sembra non attirare più utenti ed essere rimasto troppo a lungo vittima del "crypto winter".

Tra metaverso, NFT e criptovalute sono molte le delusioni. Diversi mesi sono ormai passati e dall'inizio del 2022 dobbiamo ammettere che il Web3 ha sofferto parecchio. Non possiamo sapere con certezza quando il mercato riprenderà la sua corsa al rialzo, ma dobbiamo ammettere che c'è ancora positività riguardo al settore.

Purtroppo però ci sono realtà molto grandi, impegnate nel mondo crypto, che sembrano perdere numerosi sostenitori. Un esempio? Uniswap. La piattaforma DEX rappresenta un caposaldo tra gli exchange internazionali e, nonostante l'ultimo round da 165 milioni di USD, non sembra riuscire a riprendersi, continuando a perdere utenti.

Lo stesso vale per lo sviluppo di zkSync: non basta a spingere la crypto $UNI verso i massimi del 2021 e la piattaforma agli antichi fasti.

Che cosa è Uniswap?

Si tratta di un exchange di criptovalute, ma diverso dai più noti come Kraken o Coinbase. Uniswap è infatti un "DEX", cioè un exchange decentralizzato di token ERC 20 (smart contract dalla struttura prestabilita a priori) capace di assecondare lo scambio tra diverse crypto create con lo stesso sistema e basate su Ethereum.

Si tratta di un diretto competitor di altre realtà già note come Pancakeswap, ma in questo caso si tratta di una piattaforma no profit: le commissioni infatti sono bassissime e rappresentano dei piccoli ritorni per chi mette a disposizione la propria liquidità all'interno della rete.

La governance di Uniswap si basa sulla crypto nativa $UNI, che purtroppo ha perso tanto nell'ultimo anno, guardando ormai da lontano i massimi del 2021.

Pensate che ad aprile dell'anno scorso infatti il token dell'exchange decentralizzato valeva circa $45. E adesso? Solo $6,62, nonostante l'ultimo mese abbia registrato un importante rialzo del 15,66%.

Nuovo round di finanziamenti per il DEX

In questo contesto fortemente deludente per tutto il settore digitale, in cui molte società sono costrette a licenziare dipendenti e numerose criptovalute nascono e muoiono nel giro di pochi giorni, Uniswap ha portato a casa qualche successo proprio recentemente.

Sembra che secondo il CEO Hayden Adams, l'ultima raccolta fondi (round di serie B) sia andato proprio bene in barba a un periodo non proprio entusiasmante. Sembra infatti che, condotta da Polychain Capital, Uniswap abbia raccolto circa 165 milioni di USD!

Una cifra interessante che concede maggiore fiducia al progetto.

Questo garantirà un migliore sviluppo delle tecnologie che di recente hanno tenuto occupata i possessori del token $UNI in una votazione che ha visto confermarsi la proposta che in precedenza era stata avanzata da uno degli sviluppatori della rete, Matt Labs.

Tecnologia zkSync: come funziona?

Quando protocolli decentralizzati devono prendere importanti decisioni si affidano alla DAO, cioè la community della rete, detentrice della crypto nativa che garantisce diritto di voto sulle questioni interne che vengono sollevate dagli sviluppatori.

Il caso in questione ha riguardato zkSync, un second layer di Ethereum sfruttato anche da Uniswap e riproposto con successo proprio per le sue commissioni sul gas estremamente basse.

La votazione è andata a favore della continuazione dello zkSync, con 72,4 milioni di voti a favore e solo 120 contro: un altro successo dell'exchange!

Questa sinergia, che sottolinea sempre più l'attenzione verso commissioni tra le più basse del mercato, insieme ai 165 milioni di USD raccolti, pongono il DEX nuovamente sulla strada della ripresa. O forse non proprio.

Utenti in calo per l'exchange decentralizzato

Anche le tristi notizie devono arrivare, nonostante le precedenti fossero in grado di suscitare fiducia.

A dire il vero secondo i dati del sito Messari.io possiamo affermare che Uniswap non è più tra le prime crypto società per ricavi e numero di utenti. Sul primo punto in particolare, l'exchange è stato superato recentemente da Opensea.

Pur essendo, infatti, al quarto posto per il volume di transazioni generato tra i DEX, risulta perdere da tempo utenti in possesso di token $UNI, lasciando l'amaro in bocca al creatore Adams che, pur registrando alti volumi, si trova costretto a osservare indirizzi attivi sulla piattaforma in calo.

Exchange decentralizzato? Un investimento rischioso

Le ragioni del minore numero di utenti sono dovute al quadro generale in cui versa il mondo intero.

L'inflazione galoppante a livello globale, i conflitti tra Russia e Ucraina, insieme alla crisi energetica e climatica, rendono gli Stati molto irrequieti e poco inclini al rischio.

Al momento il prezzo di $UNI tende alla lateralizzazione ed è difficile immaginare utenti in crescita in un momento in cui le criptovalute hanno continuato per mesi a perdere valore.

Purtroppo, infatti, pur prevedendo un possibile rialzo della criptovaluta nel lungo periodo, è impensabile che gli utenti aumentino in un momento di così incerto.

Gli exchange decentralizzati sono notoriamente meno sicuri di quelli ordinari come Binance e la quantità di asset rischiosi che offrono possono fare sì che gli utenti cerchino altre soluzioni.

Cosa fare? Sicuramente non aspettarsi una ripresa nel breve periodo di Uniswap, ma tenere d'occhio il modo in cui Hayden Adams e il suo team sfrutteranno i nuovi finanziamenti!

