Il legame tra calcio e criptovalute diventa sempre più stretto e va oltre la semplice sponsorizzazione. L’investitore Bitcoin e famoso podcaster Peter McCormack ha acquistato una squadra inglese il Bedford FC con in mente un solo obiettivo: sfruttare la sua influenza nel mondo crittografico per raccogliere finanziamenti e portare il club in Premier League.

Il rapporto tra criptovalute e sport è andato molto più avanti della semplice sponsorizzazione e società crittografiche stanno iniziando addirittura ad acquistare squadre di calcio. È quanto accaduto nel Regno Unito dove un volto noto al mondo crittografico Peter McCormack ha acquistato la squadra del Bedford FC per farne il primo Bitcoin club del mondo.

La squadra che l’anno prossimo affronterà la stagione ribattezzata in Real Bedford al momento si trova in decima categoria, ma McCormack è stato chiaro sui suoi obiettivi: sfruttare la sua influenza e i suoi contatti nel mondo crittografico per raccogliere finanziamenti e portare in Premier League la squadra. Certo il cammino sarà lento e tortuoso soprattutto considerando che il club dovrà scalare 10 categorie.

Sport e criptovalute: cresce la passione

Il connubio tra sport e criptovalute diventa sempre più stretto e forse il caso più emblematico è il Super Bowl di quest'anno, addirittura soprannominato Crypto Bowl proprio per la gigantesca presenza tra gli sponsor delle aziende crittografiche.

Si tenga presente che il prezzo per la sponsorizzazione dell’evento è altissima con uno spot di 30 secondi circa che richiede 7 milioni di dollari. In quest’occasione Coinbase ne ha pagati ben 14 di milioni per uno spot geniale, cioè un minuto di schermo nero con un codice QR colorato che fluttuava su di esso. Inquadrando il codice con il cellulare gli utenti scoprivano che era un bonus che offriva 15 dollari in Bitcoin. In ogni caso lo spot ha avuto talmente tanto successo che la piattaforma Coinbase a causa dell’alto numero di utenti è andata in crash temporaneo.

Ancora, sempre per il Super Bowl Crypto.com, il noto exchange di criptovalute, ha ingaggiato per il suo spot il noto attore Matt Damon.

Peter McCormack compra il Bedford FC e nasce il Bitcoin club di calcio

Peter McCormack investitore di Bitcoin e noto podcaster ha acquistato una squadra inglese di bassa categoria, ma con mire piuttosto ambiziose.

A quanto afferma lo stesso McCormack ha già attirato pubblico e investitori internazionali appassionati di criptovalute, trasmettendo per altro online e live le partite.

La quadra del Bedford FC è stata ribattezzata in Real Bedford e disputerà il campionato della Spartan South Midlands Football League Division One e per adesso il progetto ha raccolto dalla sponsorizzazione ben 750.000 sterline.

McCormack ha posto l'attenzione su come Bedford sia una città di 174.000 abitanti eppure in Premier League gioca il Burnley che ha solo 90.000 cittadini.

Perché un investitore Bitcoin compra una squadra di calcio di decima categoria?

Le motivazioni per cui McCormack ha acquistato il Bedford FC sono due: prima di tutto è la sua città natale e poi cominciare con una squadra in così bassa categoria gli darà la possibilità di plasmare il club dandogli la giusta impostazione dall'inizio.

Sempre stando a quanto rivela il proprietario la squadra ha già attirato sostenitori a livello globale proprio negli appassionati di Bitcoin e criptovalute.

Da poco per altro sul sito ufficiale è attivo lo store online dove acquistare merchandising della squadra.

Mr McCormack ha la possibilità di canalizzare un grosso pubblico verso il Real Bedford anche perché possiede uno dei più importanti podcast sui Bitcoin chiamato “What Bitcoin Did”, che vanta più di 1 milione di download al mese.

Per quanto riguarda il Real Bedford FC lo sponsor principale sarà il noto exchange di criptovalute Gemini, altri partner sono invece aziende crittografiche importanti come alcune società di mining di Bitcoin.

Obiettivo Premier League

Alla base del ragionamento che ha portato McCormack all’acquisto del Bedford FC vi è la considerazione che 150 milioni di persone in tutto il mondo hanno investito nei Bitcoin e lui in questa comunità grazie al suo podcast è piuttosto influente. Lo scopo è quindi sfruttare i suoi contatti al fine di raccogliere il finanziamento necessario a portare addirittura la squadra in Premier League, che al momento vuol dire progredire di 10 categorie.

Ha anche affermato che ora che il club sta vendendo merchandising conta per la prossima stagione calcistica di riuscire a raccogliere un budget complessivo compreso tra 1,5 e 2 milioni di sterline.

Il Watford FC preferisce i Dogecoin

Per quanto riguarda la Premier League anche qui comunque le criptovalute stanno guadagnando una grossa fetta di terreno, ricordiamo l’accordo pluriennale che il Watford FC ha stretto con la piattaforma Stake.com e che ha portato il logo dei Dogecoin sulla maglietta ufficiale della squadra.

Anche per le prossime stagioni i Dogecoin saranno lo sponsor principale della squadra britannica.

In ogni caso il Watford FC ha già fatto la storia nel 2019/2020 quando sono scesi in campo con il logo Bitcoin sulla maglietta che per quella stagione fu il loro sponsor.

Sempre in America poi Crypto.com ha acquistato i diritti per ribattezzare il palazzetto dello sport dove gioca la squadra NBA dei Lakers che ora si chiama Crypto.com Arena. Abbiamo già ricordato poi la collaborazione che sempre questo exchange ha come sponsor della Serie A di calcio.