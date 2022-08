Il mondo videoludico si è molto avvicinato a quello del Web3 negli ultimi anni.

Inutile dire che la nascita di termini come "Gamefi" nascono proprio da questa comunione!

Il vantaggio di unire blockchain e criptovalute ai videogame è il fatto di dare ai giocatori nuovi stimoli, la possibilità di guadagnare giocando e interagire in modi differenti, mai sondati prima.

Da diverse settimane il mondo crypto ha scosso le community videoludiche grazie a un comunicato di uno dei team più conosciuti al mondo: Square Enix ha lasciato tutti senza fiato.

Sì, perché la società ha dichiarato di avere pronto il suo primo NFT, promosso dalla piattaforma Enjin, che sfrutta la blockchain Polkadot, e una serie di collezionabili disponibili già nel 2023.

Sapevamo che il team videoludico era interessato a criptovalute e blockchain, la scelta di appoggiarsi a Polkadot non può nemmeno ritenersi sbagliata, visto che si tratta di una delle realtà crypto più in crescita del momento, ma la notizia è una pioggia a ciel sereno.

Nessuno attendeva una news del genere, perciò il web si divide tra chi è entusiasta e chi non vede l'iniziativa di buon occhio, scopriamo perché.

In cosa consiste il primo NFT basato su Final Fantasy VII?

Una sorpresa che entusiasma e divide, senz'altro, ma vediamo un pò cos'ha in serbo per noi Square Enix.

La prima assoluta nel mondo dei Non-Fungible-Token per la società videoludica sarà una statuetta di Cloud Strife, il famoso protagonista della serie Final Fantasy VII che gli appassionati ricorderanno senza problemi.

Il modello indossa i classici indumenti con l'iconica spada ed è già ordinabile dallo store Square Enix al prezzo di $129,99 in versione standard. Mentre per la digital edition dovremo pagare $159,99.

Ma qual'è la differenza tra le due opzioni?

Ebbene per ottenere un NFT, e quindi il certificato di proprietà digitale, dovrete acquistare la versione digitale altrimenti riceverete solo la statuetta del personaggio.

Nuove Carte collezionabili già pronte per il 2023

Non solo la statuetta, però, farà parte della "BRING ARTS Action Figures Series", ma anche alcune carte da gioco.

Già, Enjin ha potuto dare vita non solo all'NFT citato, ma anche a una serie di carte collezionabili create da Enjin con la sua piattaforma Efinity, che funziona grazie alla blockchain Polkadot.

Sarà nel 2023 che potremo vedere la diffusione di questi token, in particolare nell'autunno del prossimo anno la statua di Cloud Strife e in primavera un altro basato inizialmente su un pacchetto di sei carte contenente un codice da riscattare per una singola carta collezionabile NFT bonus.

Tutto questo sarebbe impossibile senza collaborazioni di un certo spessore che accompagneranno Square Enix lungo questo nuovo percorso.

Partner fondamentale: il ruolo della compagnai Enjin

La società in questione non è conosciuta da molte persone probabilmente, ma è una di quelle realtà di punta del Web3.

Enjin è una società creata dai co-fondatori Maxim Blagov e Witek Radomski nel 2009 basata su una piattaforma di gioco con community associata. Nel 2017, Enjin ha lanciato un'offerta iniziale di monete (ICO), raccogliendo circa $18,9 milioni vendendo token ENJ per costruire la sua nuova blockchain, divenuta operativa nel 2018.

Enjin è anche uno dei principali ecosistemi di Non-Fungible-Token, celebre anche per aver lanciato il suo parachain di punta, Efinity, su Polkadot, il primo in assoluto sulla rete della criptovaluta $DOT.

Per chi non sapesse cos'è una parachain, vi basti sapere che è una blockchain parallela a quella principale, in questo caso di Polkadot (Relay Chain). Nonostante questo, però, i due network possono essere molto diversi tra di loro nei token, l'architettura o la governance.

Blockchain Polkadot scelta da Enjin

Perché proprio la rete basata su $DOT?

Prima di tutto la criptovaluta nativa ha registrato un incremento notevole negli ultimi 30 giorni, che l'ha portata a $9,14 rispetto ai $6,80 precedenti.

Poi non dimentichiamo che Polkadot è un protocollo di rete che consente di trasferire dati arbitrari, non solo token, attraverso blockchain.

Questo lo rende un vero ambiente multi-chain, capace di trasferire dati attraverso blockchain pubbliche, aperte e senza autorizzazione, nonché blockchain private e autorizzate, insomma un network assai elastico.

Ciò consente di creare applicazioni con dati autorizzati da una blockchain privata e li utilizzano su una blockchain pubblica. Anche per questo Efinity si muove su questa blockchain a vantaggio degli NFT Final Fantasy VII.

Leggi anche: Polkadot (DOT): tutto ciò che devi sapere

Controversie dei fan

Per quanto la notizia possa entusiasmare, alcuni curiosi che da sempre seguono Square Enix o il progresso del mondo crypto e dell'ecosistema Polkadot, ci sono alcune cose che non quadrano.

Il valore degli NFT è dato dalla loro scarsità e creare statuette in serie a cui associare un certificato digitale non rende giustizia alla tecnologia, senza contare la necessità di aprire un wallet presso Enjin e la possibilità di vedere il proprio acquisto su di un solo sito.

Square Enix ammette che mancano garanzie che i servizi Enjin sopravvivano fino al lancio e la sfiducia è dietro l'angolo.

Attendiamo di vedere come proseguirà e magari qualche garanzia che permetta ai fan di apprezzare gli NFT Final Fantasy VII!

Leggi anche:Guadagnare con NFT? Square Enix dice sì, ma giocando!