Polygon($MATIC) è alla ricerca di 200 professionisti per espandere il proprio team. Vuoi candidarti? In vista di progetti vecchi e nuovi sembra proprio che la società non voglia rallentare, anzi schiaccia l'acceleratore per i prossimi traguardi.

Polygon è una blockchain layer 2 di Ethereum che si propone come soluzione di scalabilità per la criptovaluta N.2 del Web3.

Nell'ultimo anno una serie di progetti e collaborazioni hanno fatto sì che la società e il team al suo interno avessero una risonanza impossibile da ignorare nei mercati finanziari.

Certo, il diffuso ribasso nel mondo delle criptovalute non può essere ignorato e la crypto di riferimento ancora fatica a tornare sui massimi del 2021, ma chissà che non sia giunta la fine del triste "crypto winter".

Ora, l'annuncio del layer 2 di Ethereum si rivolge a tutti coloro che vogliono fare parte del sistema blockchain rivoluzionario così tanto in voga tra società del calibro di Disney o Mercedes!

La notizia ha fatto il giro del mondo velocemente e mira a trovare circa 200 nuovi dipendenti per la punta di diamante dell'universo crypto.

Ricordo, infatti, che si tratta di un network che offre soluzioni tipiche delle blockchain native (come sovranità e scalabilità) e quelle dell'ecosistema su cui poggia, cioè il N.2 del mondo crypto, Ether (esperienza e sicurezza).

Ora vedremo come candidarsi e a che cosa si sta preparando il team, dopo tanto successo e consenso ottenuto nel panorama internazionale.

Polygon($MATIC), la soluzione green di Ethereum

Le operazioni di passaggio dal Proof of Work al Proof of Stake di ETH sono a buon punto.

Le maggiori operazioni sono terminate e il 15 settembre si attende il passaggio, cosa che spingerebbe anche Polygon verso il "green".

Con il passaggio, infatti, anche il nostro layer 2 potrà ridurre fino al 99,1% delle emissioni causate dal metodo attualmente usato per la convalida, appunto PoW.

Questo ha creato un forte hype all'interno del Web3, contribuendo a promuovere Polygon come una delle migliori e acclamate soluzioni crypto attualmente sul mercato!

Ma non è l'unica buona notizia. C'è stato un picco significativo nell'attività di sviluppo del network che indica che più aggiornamenti e funzionalità potrebbero arrivare alla blockchain. Ciò potrebbe suscitare interesse da parte degli investitori, ovviamente intenzionati ad approfittare della sua crescita.

Analisi del prezzo Polygon

Grazie a questi nuovi fattori, anche il prezzo della crypto potrebbe presto puntare a rialzo, ma bisogna essere cauti.

Al momento attuale l'analisi fondamentale sembra essere a favore di $MATIC, però il suo prezzo ha ancora molta strada da fare. Il prezzo è stato scambiato tra i livelli di $0,90 e $0,79 per un po' di tempo ormai.

Indicatori come RSI (Relative Strenght Index) hanno mostrato un leggero vantaggio dei venditori in questi giorni e diverse community di trader sparse nel web ammettono il rischio di crollo a $0,80 per la situazione incerta dei mercati, nonostante Bitcoin abbia guadagnato circa il 10%.

Non è Polygon che sta godendo dell'afflusso di BUY degli investitori, infatti, e si attende qualche dato più significativo per la ripresa degli acquisti del suo token nativo.

Ma cosa dovremmo aspettarci?

200 nuovi dipendenti, aumento forza lavoro del 40%

Proprio pochi giorni fa arriva una notizia che apre le porte a ulteriori previsioni positive sul lungo termine.

Il team dietro $MATIC sta cercando di espandere le proprie forze in attesa dei prossimi progetti che sembrano volere lanciare la criptovaluta e tutto il network sempre più in alto, approfittando delle già riconosciute collaborazioni!

L'intenzione è di assumere 200 professionisti per cercare il giusto slancio che permetta di uscire da questo tristemente noto "crypto winter" per potere avviare un nuovo esplosivo e sostenuto trend rialzista.

L'azienda amplierà così la propria forza lavoro del 40% nei prossimi mesi per sfruttare la disponibilità di talenti dopo che un certo numero di società di criptovalute ha licenziato i dipendenti o imposto il blocco delle assunzioni quest'anno a causa della crisi del settore.

Per alcuni potrebbero essersi chiuse delle porte, ma chissà che non si sia aperto un portone!

Come candidarsi per lavorare con la criptovaluta?

Diverse le campagne mirate a raccogliere capitale da parte del team, arrivando a quasi mezzo miliardo di USD.

Oggi lavorano 500 persone al suo interno, che operano da diversi Paesi anche da remoto.

La società afferma che assumerà circa 200 manager, ingegneri e personale per la supervisione delle partnership. Inoltre il team $MATIC prevede di aggiungere sviluppatori Web3 di alta qualità, che secondo il rapporto sono costosi da assumere e difficili da trovare.

La candidatura può essere inviata collegandosi al sito ufficiale di Polygon e recandosi alla sezione "Careers", selezionando la posizione che per cui vorremmo essere scelti.

Progetti vecchi e nuovi del Web3, $MATIC è protagonista

Forse un recupero della crypto avrà bisogno di più impegno, ma non possiamo nemmeno ignorare che colossi mondiali abbiano scelto Polygon come partner per operare nel Web3.

Con l'assunzione di 200 dipendenti e tante altre iniziative in serbo per gli investitori, potrebbe non esserci un occasione migliore per entrare a fare parte del team $MATIC.

Perciò non credo sia un male valutare l'idea d'inviare la propria candidatura.

Chissà, potremmo perfino collaborare con Mercedes, come già forse successo ad alcuni dipendenti del network!