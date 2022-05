Non si può dire che le criptovalute stiano passando un bel momento sui mercati e questo anche per effetto dell’aumento dei tassi di interesse sulle obbligazioni approvato dalla Fed, la banca centrale statunitense.

Tuttavia, questa situazione per altro ciclica non deve per forza far pensare che la morte degli asset crittografici sia vicina, poiché l’aumento e la diminuzione dei tassi di interesse, così come contingenze particolari di natura macroeconomica, sono qualcosa di periodico.

In questa fase di mercato si possono anzi fare buoni affari con molte criptovalute decisamente al ribasso come prezzo ad unità.

Premesse a parte quella che era già una grande promessa tra gli asset crittografici, Polygon, si prepara a vivere un periodo glorioso che porterà la piattaforma ad essere carbon negative entro la fine dell'annno. Con la società che ha acquistato una quantità di crediti di carbonio.

Polygon infatti fa parte delle piattaforme Blockchain, per l’esattezza è una sidechain, che sta cercando di compiere passi avanti nell’ottica della sostenibilità.

A darle man forte in questo anche The Merge, cioè il passaggio della sua Blockchain madre, Ethereum, ad un nuovo protocollo di consenso che non richiederà più operazioni ad alta intensità energetica. Polygon infatti in quanto sidechain contribuisce alle emissioni di Ethereum, anche se queste non le vengono conteggiate a carico e pur essendo più sostenibile di lei. Una riduzione di emissioni della Blockchain madre in termini reali si quantifica anche in un impatto minore per la sua sidechain.

Che cos’è Polygon (MATIC) nel mondo delle criptovalute e della Blockchain

Polygon è un ecosistema complesso che ha la sua criptovaluta di governance MATIC, ma su cui si fa confusione molto spesso.

Questo perché spesso la si considera una Blockchain al pari di Solana, in realtà tecnicamente parlando essa è una sidechain, cioè una rete che lavora agganciata e in parallelo ad una mainchain, che è Ethereum, da cui dipende.

Una differenza sostanziale tra questa sidechain ed Ethereum è che si utilizza al fine di convalidare le transazioni un protocollo il cui nome Proof-of-Stake (PoS), che sceglie i nodi validatori in base al meccanismo dello staking della criptovaluta nativa MATIC.

Ethereum per la convalida si basa sul meccanismo del Proof-of-Work (PoW), a cui resterà fedele almeno fino ad agosto, dietro cui si nasconde il “mining”, cioè in sostanza per mezzo di hardware e di un processo ad alta intensità energetica e poco sostenibile.

Quindi in effetti le transazioni su Polygon, dal minting di NFT allo scambio di criptovalute, sono effettivamente più sostenibili rispetto ad Ethereum.

Il problema della sostenibilità di Polygon (MATIC) in relazione alle emissioni della sua mainchain Ethereum

Il risultato è che se Ethereum è considerata tra le piattaforme Blockchain una di quelle che inquinano di più, Polygon nel conteggio delle emissioni risulta tra le soluzioni più sostenibili esistenti. Tanto che il WWF sponsorizza, erroneamente, il minting di NFT su Polygon come un’operazione 100% sostenibile.

Partendo dal presupposto che al momento nella tecnologia Blockchain nulla è ancora 100% sostenibile, quando si conteggiano le emissioni a carico delle diverse piattaforme Blockchain, i dati non conteggiano quanto delle emissioni di Ethereum dipendano dal funzionamento di Polygon, che in quanto sidechain da essa dipende.

Se guardiamo i dati più approfonditi, scopriamo che circa l’1,1% delle emissioni CO2 di Ethereum dipende dalla sola rete Polygon, pur essendo questa di base con il suo Proof-of-Stake (PoW) decisamente più sostenibile.

Cosa sono i “crediti di carbonio” e che vuol dire per Polygon (MATIC) diventare “carbon negative”

Pur senza essere ancora sostenibile al 100%, Polygon è tra i progetti maggiormente incentrati sul compiere passi avanti in questo senso.

Con un comunicato pubblicato direttamente sul sito web Polygon ha annunciato che sarà “carbon negative” entro l’anno.

Diventare Carbon Negative vuol dire eliminare dall’atmosfera più anidride carbonica di quanta se ne produce e per fare questo Polygon ha acquistato dei crediti di carbonio.

Prima di tutto apriamo una parentesi e spieghiamo cosa sono i “crediti di carbonio”, anche detti “crediti verdi”.

Un credito di carbonio è un certificato negoziabile che corrisponde ad 1 tonnellata di CO2 rimossa o assorbita.

In parole più semplici, attesta che una determinata azienda pagando ha contribuito alla rimozione di 1 tonnellata di CO2 dall’atmosfera. Quando si acquista un credito verde si certifica che quei soldi sono stati usati per ridurre o assorbire un determinato quantitativo di CO2 o altra tipologia di gas nocivi.

I piani di Polygon (MATIC) per monitorare e ridurre l’impronta di carbonio

Per promuovere la sua nuova iniziativa volta all’essere carbon negative, Polygon ha pubblicato un “manifesto verde” in cui comunica l’acquisto di 400.000 dollari di creditI di carbonio BCT e MCO2, che sono crediti tokenizzati tracciabili e pari a circa 90.000 tonnellate di emissioni.

Oltre a questo la società intende moltiplicare l’impegnò nel ridurre e nel monitorare le proprie emissioni.

KlimaDAO, un collettivo decentralizzato di ambientalisti e sviluppatori, nel settore riconosciuto come di alto profilo, e Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) si occuperanno della raccolta dati e dell’analisi dell’impronta di carbonio della rete Polygon, tenendo anche conto di quelli che sono “le operazioni di staking e gli smart contract che interagiscono direttamente con la Blockchain principale Ethereum”. In pratica Polygon inizierà a monitorare in dettaglio quanto la sua rete pesa su Ethereum in termini di sostenibilità ambientale.

Il ruolo ricoperto dal passaggio di Ethereum al Proof-of-Stake nella svolta sostenibile di Polygon (MATIC)

Questi grandi passi avanti di Polygon sono dovuti anche ai progressi che la sua rete madre Ethereum compirà a quanto annunciato entro agosto.

Entro tale data dovrebbe infatti concludersi il cambio di protocollo di consenso per la Blockchain Ethereum che diventerà Proof-of-Stake (PoS). Il risultato di questo cambiamento è che il fabbisogno energetico per alimentare l’intera rete dovrebbe ridursi del 99%.

Questo sarà una data importante perché permetterà anche a Polygon, che da essa dipende, di passare dalla sotto di “carbon neutral” a “carbon negative”, cioè rimuovere dall’atmosfera più gas nocivi di quanti produce.

MATIC la criptovaluta nativa della rete Polygon

Una svolta verso la sostenibilità ambientale degli asset crittografici ha anche risvolti positivi rispetto all’andamento delle criptovalute, poiché sono molti gli investitori che se ne tengono lontani anche per problemi legati all’impatto ambientale.

Per quanto riguarda l’utility token della piattaforma Polygon questo è MATIC e viene considerata tra le criptovalute più promettenti in circolazione. Anche perché la rete Polygon con i suoi costi bassi al momento è, ad esempio, una delle alternative preferite ad Ethereum per il lancio di NFT, metaversi e videogiochi play-to-earn. Ricordiamo che i token di utility sono usati nelle applicazioni che girano sulla Blockchain e in ogni transazione sulla piattaforma per coprire i costi delle commissioni.

Al momento 1 MATIC vale 0,55 €, calcolato sul valore odierno. È in ogni caso la diciassettesima criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato, con oltre 4,4 miliardi di euro. Il massimo storico toccato da questa criptovaluta è di 2,58 € a unità, ma ricordiamo la situazione negativa generale che avvolge in questo momento gli asset crittografici sui mercati.