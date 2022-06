Gli asset crittografici nel complesso stanno attraversando quello che si chiama bear market, fase in cui molte criptovalute sono ormai vicine al minimo storico.

Il bear market ha però come sempre succede due facce poiché se crea il panico negli investitori avvicina anche nuovi clienti alle criptovalute attratti proprio dal prezzo basso dei token.

Senza lasciarci spaventare dalla fase dei mercati, una criptovaluta già famosa e con una capitalizzazione di mercato degna di nota, cioè MATIC di Polygon, si prepara ad affrontare il futuro con importanti cambiamenti che favoriranno il rialzo di prezzo.

Polygon, che è una sidechain di Ethereum, la quale rappresenta per lei la catena madre, è diventata molto popolare per il minting di NFT e la creazione e di nuove criptovalute per i costi nettamente più bassi delle transazioni.

Un ulteriore passo avanti però è stata la svolta sostenibile di questa piattaforma che attraverso l'acquisto di una serie di crediti di carbonio, promette di diventare “carbon negative” entro l’anno.

La svolta sostenibile di Polygon non deve essere sottovalutata, poiché spesso gli asset crittografici sono accusati per l’enorme impatto ambientale che allontana i grandi investitori.

Oltre ai crediti di carbonio un passo avanti nell’ottica della sostenibilità ambientale Polygon la deve anche a grandi cambiamenti che attuerà la sua mainchain che è Ethereum.

Polygon infatti nonostante sia una delle piattaforme al momento più sostenibili ha però un problema e cioè che contribuisce in misura enorme alla produzione di CO2 della sua catena madre. Tuttavia, entro agosto Ethereum dovrebbe cambiare il suo protocollo di consenso per la convalida delle transazioni e con l’adozione del Proof-of-Stake (PoS) il fabbisogno energetico della rete e quindi la sua capacità di inquinare sarà ridotta del 99% almeno.

Che cos’è Polygon e quali rapporti ha con Ethereum

Prima di procedere nella spiegazione della svolta sostenibile dobbiamo chiarire così sia Polygon, poiché questa rete non è, come molti pensano, una blockchain indipendente, ma rappresenta quella che si definisce una sidechain.

Polygon è una piattaforma che ha capacità di autonomia, ma che dipende e lavora in parallelo ad una catena madre, con la caratteristica anche di fungere da Layer-2 di quest’ultima.

Polygon e le sidechain in genere nascono al fine di risolvere problemi della main chain a cui sono collegate, in genere legate alla loro poca scalabilità. Il concetto di scalabilità applicato alla tecnologia blockchain indica la velocità della piattaforma nell’eseguire le transazioni.

Cosa rende Polygon più scalabile e sostenibile della blockchain Ethereum?

Al momento quello che rende Polygon più scalabile e sostenibile di Ethereum è il meccanismo con cui le due reti hanno scelto di convalidare in sicurezza le transazioni.

Per adesso Ethereum, come la blockchain dei Bitcoin, adotta il Proof-of-Work (PoW), cioè l’estrazione dei nuovi token e la convalida delle transazioni si basano su quello che si definisce “mining” e che, per farla breve, consiste in un processo ad altissima intensità energetica ed quindi è una fonte enorme di inquinamento a livello globale.

Polygon usa il Proof-of-Stake (PoS) un protocollo di consenso che elimina il concetto di mining e lo sostituisce con quello di staking, il quale non rappresenta un processo ad alta intensità energetica.

Dunque, tenendo conto di questa differenza, Polygon compie già passi avanti rispetto ad Ethereum in senso di scalabilità e sostenibilità. Il problema è che non godendo Polygon di autonomia completa e avendo bisogno di Ethereum per funzionare contribuisce in misura enorme alla richiesta energetica della sua rete madre. Insomma, Polygon contribuisce alla produzione di CO2 della sua catena madre.

Quali saranno gli effetti su Polygon del Merge di Ethereum?

Secondo i piani annunciati l’intera blockchain Ethereum dovrebbe completare il “merge” ad agosto. Il “merge” indica il processo di migrazione della piattaforma dal protocollo di consenso Proof-of-Work (PoS) al Proof-of-Stake (PoS), così la rete sarà in grado, stando ai calcoli ufficiali, di ridurre il suo fabbisogno energetico del 99%.

Diventando più sostenibile Ethereum lo diventeranno inevitabilmente anche Polygon e le altre sidechain, poiché anche gravando sulla mainchain questa ormai funziona senza l’enorme richiesta energetica di prima.

Polygon diventa carbon negative grazie a $ 400mila dollari di crediti di carbonio

Lasciamo Ethereum e veniamo al manifesto verde di Polygon con cui la piattaforma annuncia che diventerà carbon negative entro la fine del 2022.

Partiamo prima di tutto dalle premesse, cioè dalla definizione di “carbon negative” che vuol dire eliminare dall’atmosfera più CO2 di quella che si produce.

Se smettere di produrre CO2 nel complesso non è possibile perché, come dice Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, l’unica azienda 100% sostenibile è quella che non esiste, una società può diventare carbon negative acquistando i cosiddetti crediti di carbonio.

Un credito di carbonio è un contratto che attesta che una società o un individuo ha contribuito alla rimozione di una determinata quantità di gas nocivi dall’atmosfera.

E veniamo a Polygon che nel suo manifesto verde ha annunciato le intenzioni di diventare carbon negative entro l’anno proprio grazie all'acquisto di questi crediti di carbonio.

Le intenzioni della società crittografica sono quelle di acquistare 400.000 dollari in crediti di carbonio tokenizzati (BCT e MCO2) e che corrispondono ad un ammontare in emissioni di circa 90mila tonnellate.

Polygon ed i suoi presunti NFT 100% sostenibili

Accanto a questo Polygon ha anche annunciato che inizierà a monitorare meglio e con più accuratezza le sue emissioni, cioè inizierà a tener conto di quanto essa incide sulla produzione di CO2 della sua main chain Ethereum.

A proposito di questo Polygon nel Regno Unito è stata protagonista con il WWF di una curiosa vicenda legata proprio alla sua reale sostenibilità ambientale.

Al fine di raccogliere fondi le varie sedi europee del WWF hanno lanciato una collezione di Non Fungible Token che raffiguravano animali in via di estinzione. Il WWF che vendeva gli NFT sulla sua piattaforma ha sponsorizzato le sue risorse come 100% sostenibili poiché realizzate con Polygon.

In molti paesi come Romania e Germania la cosa è passata in sordina, ma nel Regno Unito il WWF è stato costretto a ritirare la collezione e sospendere la vendita proprio perché accusato di mentire sulla sostenibilità dei suoi NFT in quanto Polygon non è 100% sostenibile, soprattutto visto quanto incide sulla produzione di CO2 di Ethereum.

MATIC: la criptovaluta nativa della rete Polygon ed il suo indiscusso potenziale

Veniamo alla criptovaluta nativa della rete Polygon che si chiama MATIC. Seguendo i dati odierni di CoinMarketCap 1 MATIC vale 0,39 €, dove il prezzo massimo mai registrato, di 2,78 € a token, si data al 27 dicembre 2021.

MATIC di Polygon rappresenta comunque la ventesima criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato che è superiore ai 3 miliardi di euro. Al momento circolano più di 8 miliardi di token su una fornitura massima complessiva di 10 miliardi (hard cap).

Bear market a parte le potenzialità di MATIC sono indiscusse anche perché questa rappresenta l’utility token di quella che sta diventando una delle piattaforme blockchain open source più popolari in assoluto, Polygon, e dove per altro la criptovaluta viene usata per il pagamento delle commissioni sulle transazioni.