Se le criptovalute ti intrigano, da dove dovresti iniziare? E come puoi costruire un portafoglio di criptovalute efficace? Per cominciare, ecco pochi semplici passi per costruire un portafoglio di criptovalute.

Mentre leggi questo, è probabile che tu abbia visto quale criptovaluta -- e tecnologia blockchain più in generale -- si realizzerà nel prossimo futuro. Inoltre, è anche probabile che alcuni di voi abbiano sentito parlare degli enormi profitti realizzati finora dagli investitori in criptovalute.

Se vuoi costruire un tuo portafoglio, devi conoscere il rischio connesso alle varie criptovalute.

Come regola generale, il tuo portafoglio di criptovalute sarà composto da asset che corrispondono alla tua propensione al rischio personale. Stai pensando di investire una piccola parte dei tuoi sudati guadagni in un asset relativamente stabile che potrebbe farti ottenere rendimenti costanti nel lungo periodo? Oppure desideri un rendimento rapido e non ti dispiace perdere parte dei tuoi fondi se ciò significa ottenere un ritorno il più rapidamente possibile?

Se guardi alle criptovalute, probabilmente hai una tolleranza al rischio relativamente alta, dal momento che quasi tutti gli investimenti blockchain hanno un alto livello di volatilità. Crypto-asset, tuttavia, differiscono enormemente in termini di volatilità e dove sono presenti i rischi interessato.

Andiamo subito dentro.

Stablecoin

Le stablecoin sono tra le valute meno rischiose. Le criptovalute legate all'oro o alle valute fiat hanno un valore correlato a un bene diverso. Alcuni esempi sono USDC, USDT e PAX Gold (PAXG).

L'USDC e l'USDT prendono il nome dal dollaro USA, quindi potresti averlo capito dai nomi. Ad esempio, un USDC è completamente garantito da un dollaro, che è trattenuto in un conto. Gli sviluppatori di USDC, sono obbligati ad acquistare un dollaro USA per ogni USD Coin acquistata. Inoltre, ogni USDC può essere riscattato con un solo dollaro. Di conseguenza, in un dato momento, un USDC equivale all'incirca a un USD.

Allo stesso modo, PAXG è supportato dall'oro, con un token PAXG che ha lo stesso valore di un'oncia troy d'oro. Oltre a possedere un token PAXG, una bella oncia troy d'oro è l'attività finanziaria sottostante. Solo i token PAX Gold possono essere riscattati con lingotti d'oro Good Delivery accreditati dalla LBMA. Paxos Trust Company detiene questo oro nei suoi depositi.

Legando il valore di una criptovaluta a un altro asset sottostante, eviti la volatilità che in genere esiste nei mercati delle criptovalute, pur mantenendo i vantaggi degli asset digitali. L'oro e il dollaro USA tendono ad essere meno volatili anche delle criptovalute più stabili (come Bitcoin), risultando in un asset blockchain più stabile e meno volatile. Da qui il nome, "Stablecoins".

Bitcoin

Sebbene possa sembrare strano assegnare a Bitcoin una categoria a sé stante, penso che sia per una buona ragione.

Quasi tutti coloro che hanno sentito parlare di criptovalute avranno sentito parlare di Bitcoin in quanto è la criptovaluta "originale". Inoltre, Bitcoin domina il mercato delle criptovalute con solitamente più della metà del capitale della criptovaluta residente in Bitcoin.

Bitcoin è generalmente considerato uno degli asset meno rischiosi all'interno del criptospazio. Rispetto ad altre criptovalute, BTC ha una capitalizzazione di mercato molto ampia. La capitalizzazione di mercato di Bitcoin ha superato i 1 trilione di dollari nell'aprile 2021, secondo Statista. In un mercato con una maggiore capitalizzazione, sono necessari più acquisti/vendite per spostare il prezzo verso l'alto o verso il basso, il che significa che c'è meno volatilità.

CoinDesk segnala che tra il 18 maggio 2021 e il 18 giugno , 2021, Bitcoin è sceso da $ 43.144 a $ 37.722; un calo del 12,6%. Al contrario, Ethereum, la seconda criptovaluta più preziosa, è scesa da $ 3.232 a $ 2.343 nello stesso periodo di tempo; una perdita del 27,5%.

Sebbene un calo del 12,6% in un mese non sia un importo piccolo, è significativamente inferiore a quello registrato dagli alt-coin nello stesso periodo, come Ethereum.

Altcoin

Quando diciamo 'Altcoin', significa davvero qualsiasi criptovaluta diversa da Bitcoin. Con una capitalizzazione di mercato di $ 247 miliardi, Ethereum, il più grande di questi altcoin, è anche uno dei progetti più recenti e promettenti.

Le stablecoin e i bitcoin sono più volatili, ovviamente. Sebbene la volatilità aumenti, c'è una maggiore opportunità di profitto, oltre a un maggiore rischio di perdite. Per una parte degli investitori in criptovalute, il trading di altcoin è piuttosto popolare.

Come riporta CoinDesk, se acquistassi bitcoin oggi, otterrai un guadagno del 447% se lo vendi il 1 aprile 2021. Saresti aumentato del 1.082% se avessi tenuto Cardano (ADA), un altcoin che è molto importante.

Poiché le capitalizzazioni di mercato delle altcoin sono inferiori a Bitcoin, questi maggiori guadagni sono il risultato del loro tasso di adozione superiore a Bitcoin. Di conseguenza, è più probabile che i prezzi di questi titoli salgano poiché sono più recenti. Le altcoin, in virtù del fatto di essere meno consolidate, sono un investimento più rischioso in quanto possono anche subire un calo di valore.

Il resto (monete meme e ICO)

Alcuni investitori ritengono che i guadagni sperimentati da alcune delle principali altcoin siano insufficienti nonostante i guadagni impressionanti. In effetti, alcune delle strategie più redditizie hanno comportato investimenti in monete meme o addirittura la protezione delle monete nella fase di offerta iniziale di monete (ICO) prima che venissero rilasciate sul mercato.

Monete meme

Nonostante il fatto che le monete meme siano tecnicamente altcoin, abbiamo assegnato loro una categoria a causa del loro livello di rischio più elevato.

In realtà, le monete meme sono solo un altro tipo di altcoin. La differenza è che non hanno casi d'uso reali, a differenza di criptovalute come Ethereum. La popolarità dei meme e la loro promozione da parte degli influencer li rende preziosi. Di solito, la loro capitalizzazione di mercato, il volume degli scambi e il prezzo sono altamente volatili.

Dogecoin (DOGE) è il la seconda criptovaluta più popolare dopo Bitcoin. I guadagni astronomici di DOGE nel 2021 non possono essere liquidati come uno scherzo, creato da meme popolari come "Doge". All'inizio del 2021, i tweet di Elon Musk su Dogecoin lo hanno reso famoso. E tra il 1 aprile 2021 e l'8 maggio 2021, è aumentato del 1.250%.

All'inizio del 2021, il prezzo di DOGE era di $ 0,005405. Tuttavia, a metà maggio, il suo prezzo era aumentato a circa $ 0,7. Vale a dire, il prezzo è aumentato di oltre 129 volte in meno di 6 mesi. L'efficace promozione del token da parte di Musk sui social media ha portato a questo prezzo gonfiato.

A differenza di molte altre criptovalute , Dogecoin non ha attualmente casi d'uso nel mondo reale. Tuttavia, il suo valore è salito alle stelle solo a causa del clamore.

Nonostante Dogecoin sia stato il primo a registrare guadagni estremi nel 2021, non è più l'unica moneta meme. Il token Shiba Inu SHIB si è dimostrato estremamente redditizio per i primi investitori e il numero di monete meme disponibili per la speculazione cresce ogni giorno.

ICO

Un ICO di criptovaluta è paragonabile a un'IPO nel mercato azionario, che si chiama Offerta Pubblica Iniziale.

In breve, offrendo una parte della fornitura totale di un token in vendita prima che venga rilasciato sul mercato, gli sviluppatori possono ottenere capitali per lo sviluppo e l'avanzamento imminenti del loro progetto crittografico. A volte, sono in grado di raccogliere enormi quantità di denaro. Nel suo primo giorno, l'ICO di Ethereum ha raccolto 2,3 milioni di dollari.

Le offerte iniziali di monete offrono agli investitori l'opportunità di acquistare criptovalute il prima possibile, di solito a un enorme sconto sul prezzo, prima che diventino la prossima grande novità. Il suo prezzo all'ICO del 2014 era di soli $ 0,30. Ma il prezzo di Ethereum alla fine di maggio era di $ 4.133. In termini di USD, se avessi ottenuto $ 75 di ETH nel suo ICO e lo avessi venduto entro la metà di maggio 2021, saresti stato un milionario.

Investendo in ICO, si corre il rischio di investire in una criptovaluta che è improbabile che si stabilisca. In altre parole, la valuta è relativamente nuova. Il potenziale di un progetto come prossimo Ethereum non può sempre essere determinato o previsto, o se raggiungerà un valore trascurabile in un breve lasso di tempo, provocando enormi perdite per gli investitori.

Inoltre, non è insolito che le persone conducano ICO, attirino investitori e aumentino il prezzo di un token, quindi vendano rapidamente le loro partecipazioni significative per fare grandi quantità di denaro e aumentare il prezzo per tutti gli altri. Quando acquisti una criptovaluta all'inizio, dovresti essere consapevole di ciò che è noto come "rug pull".

È imperativo ricercare a fondo un progetto prima di investire per assicurarti di non diventare vittima di attori nefasti. Se hai abbastanza informazioni, potresti essere in grado di individuare la prossima grande cosa. È particolarmente vero quando si tratta di ICO, ma è vero per qualsiasi investimento in criptovaluta.

Assegnazione del portafoglio

Dalla classifica di cui sopra, ne consegue che se hai una propensione al rischio bassa, potresti voler investire in criptovalute ad alta capitalizzazione come Bitcoin ed Ethereum utilizzando una qualsiasi delle strategie di investimento di cui sopra.

L'acquisto a intervalli regolari a fronte di un prezzo fluttuante è un metodo per ridurre la volatilità di un asset investendo regolarmente.

Puoi, tuttavia, voler correre il rischio di prevedere il prossimo ICO o Dogecoin di successo se sei disposto a rischiare il tuo capitale; è una strategia rischiosa, ma può davvero ripagare molto bene.

È assolutamente possibile per te adottare una strategia che comprenda tutte e cinque le categorie sopra elencate. Tuttavia, la misura in cui assegnate a ciascuna categoria sarà determinata dalla vostra propensione al rischio.

Conclusione

L'allocazione del portafoglio non spiega tutto sull'investimento in criptovalute. Un metodo come lo staking, ad esempio, potrebbe essere qualcosa che i titolari a lungo termine dovrebbero considerare. In effetti, dove tieni la tua criptovaluta è un argomento completamente diverso.

Se preferisci fare trading di criptovalute rapidamente, puoi tenerne alcune in uno scambio (nonostante i rischi per la sicurezza), ma conservare la maggior parte in un portafoglio hardware.

Pertanto, speriamo che questo articolo ti abbia fornito le informazioni necessarie per iniziare a pensare al tipo di portafoglio di criptovalute che desideri, in base alla tua tolleranza al rischio. Quando gli investitori comprendono i livelli di rischio associati alle diverse criptovalute, possono prepararsi al meglio ad affrontare gli elevati livelli di volatilità insiti nei mercati delle criptovalute.

La conclusione finale è che non puoi sostituire la tua stessa ricerca. Sebbene sia utile imparare dagli esperti del mondo delle criptovalute, è solo il tuo consiglio che conta!